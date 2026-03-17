El Pentágono confirmó la semana pasada el despliegue de aproximadamente 2.500 infantes de marina y de un buque de asalto anfibio en Oriente Medio, lo que representa el mayor movimiento de tropas terrestres desde que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se lanzó el pasado 28 de febrero.
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) solicitó específicamente el despliegue para que los comandantes tuvieran más alternativas de cara a las operaciones militares contra Irán, según declaró un funcionario estadounidense.
Los infantes de marina, actualmente posicionados en Japón, podrán llevar a cabo operaciones terrestres si así se les ordena.
El anuncio del Pentágono se produjo días después de que senadores demócratas, al salir de un informe clasificado sobre la guerra, advirtieran públicamente que Washington podría estar encaminándose exactamente en esa dirección.
El 10 de marzo, el congresista demócrata Richard Blumenthal salió de una sesión informativa clasificada del Comité de Servicios Armados del Senado sobre la guerra en Irán y se detuvo ante los periodistas.
“Salí de esta sesión tan insatisfecho y enojado, francamente, como de ninguna otra sesión informativa en mis 15 años aquí. Parece que vamos en camino a desplegar tropas estadounidenses en tierra en Irán para lograr cualquiera de los posibles objetivos aquí”, dijo.
“El pueblo estadounidense merece saber mucho más de lo que esta administración le ha contado sobre el costo de la guerra... una guerra de elección tomada por este presidente, no elegida por el pueblo estadounidense”, agregó Blumenthal.
Sin embargo, a pesar de las crecientes señales, desplegar tropas terrestres e invadir Irán sería “extremadamente difícil y casi imposible si se analiza desde las perspectivas militar, geográfica y política”, afirma el profesor Ata Atun, académico de la Universidad Estadounidense de Girne, en declaraciones a TRT World.
“No parece factible que las fuerzas militares de EE.UU. destruyan a las fuerzas armadas iraníes, respaldadas en todos los sentidos por China y Rusia, y luego se apoderen de Irán mediante operaciones combinadas aéreas y terrestres”, apunta.
“Si las fuerzas estadounidenses pusieran un pie en Irán, un país cuyo terreno es predominantemente montañoso, solo podrían lograr el éxito en ciertas zonas costeras donde la densidad de población es relativamente baja”, señala.
¿Cuál es el costo?
La Casa Blanca no ha confirmado que se esté planeando una operación terrestre, pero tampoco la ha descartado.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, declaró que Washington está “dispuesto a llegar tan lejos como sea necesario” para evitar que las ambiciones nucleares de Irán se hagan realidad.
En una sesión informativa del Congreso, al secretario de Estado, Marco Rubio, se le preguntó quién se encargaría físicamente de asegurar las reservas de uranio enriquecido de Irán. Su respuesta: “Habrá personas que tendrán que ir a buscarlo”. Sin embargo, no especificó quiénes.
Estados Unidos e Israel han matado al menos a 1.348 civiles en Irán y han herido a más de 17.000 personas, mientras que 826 personas, incluidos al menos 98 niños, han muerto en el Líbano, con más de 2.000 heridos.
En todo el Golfo, al menos 16 personas han perdido la vida en ataques contra Iraq, Bahréin, Kuwait, Qatar y Omán.
“En el Congreso de Estados Unidos, la acción militar contra Irán y sus consecuencias están siendo debatidas a un nivel que podría colocar al presidente Trump en una posición difícil”, afirma Atun.
“Si el presidente Trump perdiera la mayoría en el Congreso en las elecciones que se celebrarán en noviembre, existe una pequeña pero posible probabilidad de que el tema de su destitución del cargo pudiera entrar en la agenda”, explica.
Cómo sería una operación terrestre
Una invasión a gran escala en Irán, un país cuatro veces más grande que Iraq con un extenso terreno montañoso, no es ni realista ni genuinamente considerada, afirman los analistas.
Por lo tanto, el escenario más probable sería una operación precisa, focalizada y de corta duración, orientada a localizar y asegurar el material nuclear de Irán.
“Uno de los objetivos reales de Estados Unidos es detener el petróleo que Venezuela (800.000 barriles) e Irán (1.500.000 barriles) exportan a China. China, actualmente el mayor rival de Estados Unidos, solo puede producir aproximadamente el 23% del petróleo que necesita dentro de su propio territorio para sostener y desarrollar su economía”, afirma Atun.
“Parece que el objetivo a largo plazo de Estados Unidos es empujar a China hacia una escasez energética. Aunque el ejército estadounidense completó con éxito la operación en Venezuela, no ha podido concluir la guerra en Irán en un corto período, como sugirió el presidente Trump”, apunta.
“Hasta ahora, sus reservas de cohetes y misiles han caído a niveles muy bajos. Por esta razón, cualquier acción militar estadounidense contra Irán probablemente se mantendría dentro del alcance de una operación limitada”, añade el experto.
Si las tropas estadounidenses llegaran alguna vez a pisar suelo iraní, los objetivos probables podrían ser la Instalación Nuclear de Natanz, la Planta de Enriquecimiento de Combustible de Fordow y el Centro de Tecnología Nuclear de Isfahán, lugares que justamente Estados Unidos bombardeó en junio de 2025, según los analistas.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) posteriormente declaró que algunas instalaciones permanecían en pie y que el enriquecimiento podría reanudarse en cuestión de meses.
Desde el 28 de febrero, Irán ha atacado activos militares estadounidenses en todo el Golfo y ha impactado infraestructura en Iraq, Bahréin, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y Omán. Hezbollah y los hutíes han indicado su disposición a escalar aún más el conflicto.
Los analistas advierten que cualquier despliegue terrestre probablemente provocaría una severa respuesta iraní y podría involucrar a toda la red de representantes regionales de Teherán.
“Si se desplegaran tropas estadounidenses en Irán, existe más de un 50% de probabilidades de que Estados Unidos pudiera encontrarse en una situación muy difícil similar a la de la Guerra de Vietnam”, afirma Atun.
“Es seguro que China y Rusia continuarían apoyando a Irán como aliados hasta el final del conflicto. La probabilidad de que la guerra se extienda por todo el Oriente Medio y se expanda hacia un conflicto regional más amplio es relativamente baja”, añade.
A medida que el USS Tripoli se dirige hacia el Golfo Pérsico, esa advertencia se vuelve cada vez más difícil de ignorar.
“La única salida que le queda al presidente Trump para escapar de esta difícil situación parece ser que el presidente (de Türkiye) Recep Tayyip Erdogan intervenga entre Estados Unidos e Irán en un futuro próximo y lleve a ambas partes a una mesa de paz”, le dice el profesor Atun a TRT World.
“Dado que no sería posible reconocer abiertamente que Estados Unidos ha sido derrotado o que el presidente Trump tomó decisiones equivocadas, el conflicto probablemente llegaría a su fin después de que la República de Türkiye intervenga con un conjunto de justificaciones razonables y aceptables”.