El Pentágono confirmó la semana pasada el despliegue de aproximadamente 2.500 infantes de marina y de un buque de asalto anfibio en Oriente Medio, lo que representa el mayor movimiento de tropas terrestres desde que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se lanzó el pasado 28 de febrero.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) solicitó específicamente el despliegue para que los comandantes tuvieran más alternativas de cara a las operaciones militares contra Irán, según declaró un funcionario estadounidense.

Los infantes de marina, actualmente posicionados en Japón, podrán llevar a cabo operaciones terrestres si así se les ordena.

El anuncio del Pentágono se produjo días después de que senadores demócratas, al salir de un informe clasificado sobre la guerra, advirtieran públicamente que Washington podría estar encaminándose exactamente en esa dirección.

El 10 de marzo, el congresista demócrata Richard Blumenthal salió de una sesión informativa clasificada del Comité de Servicios Armados del Senado sobre la guerra en Irán y se detuvo ante los periodistas.

“Salí de esta sesión tan insatisfecho y enojado, francamente, como de ninguna otra sesión informativa en mis 15 años aquí. Parece que vamos en camino a desplegar tropas estadounidenses en tierra en Irán para lograr cualquiera de los posibles objetivos aquí”, dijo .

“El pueblo estadounidense merece saber mucho más de lo que esta administración le ha contado sobre el costo de la guerra... una guerra de elección tomada por este presidente, no elegida por el pueblo estadounidense”, agregó Blumenthal.

Sin embargo, a pesar de las crecientes señales, desplegar tropas terrestres e invadir Irán sería “extremadamente difícil y casi imposible si se analiza desde las perspectivas militar, geográfica y política”, afirma el profesor Ata Atun, académico de la Universidad Estadounidense de Girne, en declaraciones a TRT World.

“No parece factible que las fuerzas militares de EE.UU. destruyan a las fuerzas armadas iraníes, respaldadas en todos los sentidos por China y Rusia, y luego se apoderen de Irán mediante operaciones combinadas aéreas y terrestres”, apunta.

“Si las fuerzas estadounidenses pusieran un pie en Irán, un país cuyo terreno es predominantemente montañoso, solo podrían lograr el éxito en ciertas zonas costeras donde la densidad de población es relativamente baja”, señala.

¿Cuál es el costo?

La Casa Blanca no ha confirmado que se esté planeando una operación terrestre, pero tampoco la ha descartado.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, declaró que Washington está “dispuesto a llegar tan lejos como sea necesario” para evitar que las ambiciones nucleares de Irán se hagan realidad.

En una sesión informativa del Congreso, al secretario de Estado, Marco Rubio, se le preguntó quién se encargaría físicamente de asegurar las reservas de uranio enriquecido de Irán. Su respuesta : “Habrá personas que tendrán que ir a buscarlo”. Sin embargo, no especificó quiénes.

Estados Unidos e Israel han matado al menos a 1.348 civiles en Irán y han herido a más de 17.000 personas, mientras que 826 personas, incluidos al menos 98 niños, han muerto en el Líbano, con más de 2.000 heridos.

En todo el Golfo, al menos 16 personas han perdido la vida en ataques contra Iraq, Bahréin, Kuwait, Qatar y Omán.

“En el Congreso de Estados Unidos, la acción militar contra Irán y sus consecuencias están siendo debatidas a un nivel que podría colocar al presidente Trump en una posición difícil”, afirma Atun.