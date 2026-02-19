En un clima de creciente presión de Washington sobre La Habana, un reporte reveló que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha mantenido conversaciones con un nieto del exlíder cubano Raúl Castro. De acuerdo con esos informes, los contactos entre el estadounidense y Raúl Guillermo Rodríguez Castro se desarrollan al margen de los canales oficiales del gobierno de la isla.

“Yo no las llamaría ‘negociaciones’, sino ‘conversaciones’ sobre el futuro”, declaró un alto funcionario del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, en condición de anonimato, al medio estadounidense Axios este miércoles.

"Nuestra postura —la postura del gobierno estadounidense— es que el régimen tiene que irse", declaró el alto funcionario, "pero cómo lucirá eso exactamente depende del presidente Trump y aún no lo ha decidido. Rubio sigue en conversaciones con su nieto". La fuente además describió las conversaciones como "sorprendentemente" amistosas.

El Departamento de Estado y la Embajada de Cuba en Washington no comentaron sobre el reporte.

Raúl Castro, de 94 años, se retiró oficialmente del liderazgo del país, aunque continúa siendo una figura clave del poder en la isla. Asumió las riendas de la nación en 2006, tras suceder a su hermano Fidel Castro. Ahora bien, su nieto Rodríguez Castro, de 41 años, es señalado como una persona muy cercana a su abuelo.

Hasta el momento, Rubio no ha mantenido conversaciones públicas con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ni con otros altos funcionarios del Ejecutivo de la isla.

No obstante, Trump indicó el lunes por la noche que su gobierno sí sostiene contactos con altos cargos cubanos. “Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían totalmente llegar a un acuerdo”, afirmó ante la prensa. Sin embargo, la Casa Blanca ha evitado ofrecer detalles sobre el contenido de esas conversaciones y sobre con quiénes se estarían llevando a cabo.

La Habana, por su parte, ha desmentido en ocasiones que existan diálogos formales en curso, aunque ha reiterado su disposición a hacerlo.

Cuba atraviesa su situación más delicada en los últimos 67 años. Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre la isla y ha dejado en claro que considera positivo un “cambio de régimen”. La situación se ve agravada por la escasez energética y profundas dificultades económicas derivadas de sanciones vigentes desde hace décadas, con un fuerte impacto en el abastecimiento de productos básicos y apagones prolongados en todo el país.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró por su parte este miércoles que Cuba es un país que "está colapsando, y por eso creemos que lo mejor para ellos es hacer cambios drásticos muy pronto. Veremos qué deciden". Sin embargo, no mencionó ninguna medida que Estados Unidos vaya a poner en marcha.

México busca facilitar diálogo

Por otra parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que existen conversaciones para explorar si su país puede facilitar el diálogo entre Estados Unidos y Cuba, con el objetivo de reducir tensiones.