En un clima de creciente presión de Washington sobre La Habana, un reporte reveló que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha mantenido conversaciones con un nieto del exlíder cubano Raúl Castro. De acuerdo con esos informes, los contactos entre el estadounidense y Raúl Guillermo Rodríguez Castro se desarrollan al margen de los canales oficiales del gobierno de la isla.
“Yo no las llamaría ‘negociaciones’, sino ‘conversaciones’ sobre el futuro”, declaró un alto funcionario del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, en condición de anonimato, al medio estadounidense Axios este miércoles.
"Nuestra postura —la postura del gobierno estadounidense— es que el régimen tiene que irse", declaró el alto funcionario, "pero cómo lucirá eso exactamente depende del presidente Trump y aún no lo ha decidido. Rubio sigue en conversaciones con su nieto". La fuente además describió las conversaciones como "sorprendentemente" amistosas.
El Departamento de Estado y la Embajada de Cuba en Washington no comentaron sobre el reporte.
Raúl Castro, de 94 años, se retiró oficialmente del liderazgo del país, aunque continúa siendo una figura clave del poder en la isla. Asumió las riendas de la nación en 2006, tras suceder a su hermano Fidel Castro. Ahora bien, su nieto Rodríguez Castro, de 41 años, es señalado como una persona muy cercana a su abuelo.
Hasta el momento, Rubio no ha mantenido conversaciones públicas con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ni con otros altos funcionarios del Ejecutivo de la isla.
No obstante, Trump indicó el lunes por la noche que su gobierno sí sostiene contactos con altos cargos cubanos. “Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían totalmente llegar a un acuerdo”, afirmó ante la prensa. Sin embargo, la Casa Blanca ha evitado ofrecer detalles sobre el contenido de esas conversaciones y sobre con quiénes se estarían llevando a cabo.
La Habana, por su parte, ha desmentido en ocasiones que existan diálogos formales en curso, aunque ha reiterado su disposición a hacerlo.
Cuba atraviesa su situación más delicada en los últimos 67 años. Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre la isla y ha dejado en claro que considera positivo un “cambio de régimen”. La situación se ve agravada por la escasez energética y profundas dificultades económicas derivadas de sanciones vigentes desde hace décadas, con un fuerte impacto en el abastecimiento de productos básicos y apagones prolongados en todo el país.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró por su parte este miércoles que Cuba es un país que "está colapsando, y por eso creemos que lo mejor para ellos es hacer cambios drásticos muy pronto. Veremos qué deciden". Sin embargo, no mencionó ninguna medida que Estados Unidos vaya a poner en marcha.
México busca facilitar diálogo
Por otra parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que existen conversaciones para explorar si su país puede facilitar el diálogo entre Estados Unidos y Cuba, con el objetivo de reducir tensiones.
“Hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos gobiernos. O sea, no solamente de la voluntad del Gobierno de México, sino de la voluntad del Gobierno de Cuba y de la voluntad del Gobierno de Estados Unidos y de las condiciones también que en el marco de su autodeterminación pudiera estar estableciendo el Gobierno de Cuba”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
Sin dar más detalles, Sheinbaum reiteró que México continuará apoyando a Cuba. “Ojalá se sumen más países. Nosotros vamos a seguir enviando ayuda, apoyo”, dijo. La mandataria subrayó la histórica posición mexicana de defensa de la autodeterminación y la no intervención: “Los únicos que pueden decidir el gobierno de Cuba son los cubanos. Nadie más. No debe haber ni injerencia ni invasiones”.
Sheinbaum adelantó que pronto habrá un nuevo envío de ayuda humanitaria a la isla, luego de que la semana pasada arribaran a La Habana dos buques mexicanos con más de 814 toneladas de víveres y bienes esenciales. “Vamos a seguir enviando ayuda, apoyando al pueblo de Cuba, y también a las iniciativas ciudadanas”, agregó.
Putin reafirma apoyo a Cuba
En paralelo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió este miércoles en el Kremlin al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, quien se encuentra de visita oficial en Moscú. Allí reafirmó que su país “siempre” estará del lado de La Habana frente al bloqueo energético de Estados Unidos.
“Nuestros países mantienen relaciones especiales consolidadas históricamente. Siempre estuvimos al lado de Cuba en su lucha por la independencia y hemos apoyado al pueblo cubano”, sostuvo Putin.
“Sabemos lo difícil que ha sido para el pueblo cubano, a lo largo de estas décadas de independencia cubana, la lucha por su derecho a vivir según sus propias reglas y defender sus intereses nacionales”, enfatizó el mandatario.
El mismo día, Rodríguez Parrilla se reunió con su homólogo ruso, Sergey Lavrov, quien aseguró que Moscú continuará apoyando a La Habana en la defensa de su soberanía y calificó de “inaceptables” las acciones de Washington.
Lavrov dijo que Rusia, junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, hace un llamamiento a Estados Unidos para que "muestre sentido común" y "se abstenga de los planes de bloqueo naval de la Isla de la Libertad".
"Quisiera reiterar que son absolutamente inaceptables las acciones de Estados Unidos, que emitió un decreto especial declarando a Cuba una amenaza", dijo el jefe de la diplomacia rusa. Lamentó que el mismo decreto estipulara que tal amenaza se agravaba por la cooperación de Cuba con Rusia, "a la que se califica en dicho decreto como un Estado hostil y malicioso".
Rodríguez, por su parte, afirmó que Cuba está “dispuesta a un diálogo respetuoso en igualdad de condiciones con cualquier país”.