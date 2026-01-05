A principios de diciembre, el nuevo documento para la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos se comprometió explícitamente con lo que se denominó el “corolario Trump ”: un giro del siglo XXI a la Doctrina Monroe de 1823, la convicción geopolítica de que Washington debe dominar las Américas.

Menos de un mes después, el Gobierno del presidente Donald Trump llevó esas palabras a la acción.

En la madrugada del 3 de enero, EE.UU. lanzó la “Operación Resolución Absoluta” en Venezuela , que condujo a la captura del presidente Nicolás Maduro , su esposa Cilia Flores y la muerte de al menos 80 personas –según reportes–, justo en el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo.

El ataque de Trump a Venezuela –que se produce tras varias semanas de provocaciones belicistas y ataques contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico— encendió las alarmas en todo el mundo, con condenas provenientes tanto de aliados como de enemigos de EE.UU.

La operación de madrugada también dejó muchas preguntas sin respuesta: ¿qué pasará con Venezuela sin Maduro al mando?, ¿podrá EE.UU. imponer el cambio de régimen por el que ha trabajado? y ¿cómo reaccionará el resto de América Latina ante el impresionante asalto contra el líder electo de una nación soberana?

Alexander Stoan, investigador de la Universidad de York especializado en América Latina, afirma que el Estado socialista venezolano permanece intacto hasta ahora, a pesar de los planes bien elaborados en Washington.

“El núcleo del orden político que moldea el “chavismo” continúa sobreviviendo y gobernando Venezuela”, dijo Stoan a TRT World, refiriéndose a la ideología política populista de izquierda que se extendió con el difunto presidente venezolano Hugo Chávez.

El chavismo defiende programas de bienestar social, nacionalización de industrias –incluido el sector petrolero– y una fuerte oposición a las políticas económicas neoliberales.

Chávez sobrevivió a varios intentos de golpe de Estado contra su gobierno, incluida una frustrada intervención militar respaldada por EE.UU. en 2002.

Maduro, quien fue conductor de autobús y luego líder sindical, sucedió a Chávez como presidente del país en 2013.

Tras la captura de Maduro, Venezuela ha adoptado una postura desafiante, liderada por la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia de manera temporal, y el ministro del Interior Diosdado Cabello, al que se le vio en las calles movilizando el apoyo público.

¿Sobrevivirá el chavismo?

Los expertos señalan que, a pesar de la captura de Maduro por parte de EE.UU., el gobierno socialista de Venezuela se sostiene sobre una plataforma apuntalada por varias figuras y no por un solo líder.

Venezuela cuenta con el respaldo de Estados latinoamericanos con gobierno socialistas como Cuba y Nicaragua, y de países anti-occidentales como la China gobernada por el Partido Comunista y Rusia.

“Cabello, Rodríguez y aquellos los rodean tienen una línea dura. Las fuerzas sociales que llenan las calles de Caracas en unidad con las fuerzas armadas no están conformes con la facilidad con que el imperialismo estadounidense secuestró a su jefe de Estado. En este momento, hay una enorme presión sobre el gobierno para continuar resistiendo las exigencias de EE.UU.”, afirmó Stoan.

En las redes sociales, numerosos gobernadores chavistas también han salido a confirmar que tienen el control de sus diversos estados, añadió.

“Nunca más seremos colonia de ningún imperio”, declaró Rodríguez durante un discurso televisado a los venezolanos el sábado en la noche, refiriéndose a la colonización española de grandes partes de América Latina, incluida esta nación rica en petróleo.

EE.UU. también ha llevado a cabo numerosas ocupaciones militares en toda América Latina , desde México hasta República Dominicana, Cuba y, más recientemente, Panamá.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, también hizo un llamado a los ciudadanos a unirse para resistir la “invasión” estadounidense y “luchar por la libertad”.

Mientras tanto, Trump afirmó que Rodríguez está dispuesta a cumplir con sus solicitudes de acceso estadounidense al sector petrolero de Venezuela y a la instalación de un gobierno favorable a Washington. Sin embargo, la funcionaria calificó la “Operación Resolución Absoluta” como “ barbara ”, señalando que no tiene intención de llegar a un acuerdo con el liderazgo de EE.UU.

“La resistencia más férrea vendrá de las personas de inteligencia militar cubana, junto con los aliados de Diosdado Cabello, militares y civiles. No será todo el Estado”, anticipó James E. Mahon Jr., profesor de ciencias políticas en Williams College y experto en política latinoamericana.