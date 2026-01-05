A principios de diciembre, el nuevo documento para la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos se comprometió explícitamente con lo que se denominó el “corolario Trump”: un giro del siglo XXI a la Doctrina Monroe de 1823, la convicción geopolítica de que Washington debe dominar las Américas.
Menos de un mes después, el Gobierno del presidente Donald Trump llevó esas palabras a la acción.
En la madrugada del 3 de enero, EE.UU. lanzó la “Operación Resolución Absoluta” en Venezuela, que condujo a la captura del presidente Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y la muerte de al menos 80 personas –según reportes–, justo en el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo.
El ataque de Trump a Venezuela –que se produce tras varias semanas de provocaciones belicistas y ataques contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico— encendió las alarmas en todo el mundo, con condenas provenientes tanto de aliados como de enemigos de EE.UU.
La operación de madrugada también dejó muchas preguntas sin respuesta: ¿qué pasará con Venezuela sin Maduro al mando?, ¿podrá EE.UU. imponer el cambio de régimen por el que ha trabajado? y ¿cómo reaccionará el resto de América Latina ante el impresionante asalto contra el líder electo de una nación soberana?
Alexander Stoan, investigador de la Universidad de York especializado en América Latina, afirma que el Estado socialista venezolano permanece intacto hasta ahora, a pesar de los planes bien elaborados en Washington.
“El núcleo del orden político que moldea el “chavismo” continúa sobreviviendo y gobernando Venezuela”, dijo Stoan a TRT World, refiriéndose a la ideología política populista de izquierda que se extendió con el difunto presidente venezolano Hugo Chávez.
El chavismo defiende programas de bienestar social, nacionalización de industrias –incluido el sector petrolero– y una fuerte oposición a las políticas económicas neoliberales.
Chávez sobrevivió a varios intentos de golpe de Estado contra su gobierno, incluida una frustrada intervención militar respaldada por EE.UU. en 2002.
Maduro, quien fue conductor de autobús y luego líder sindical, sucedió a Chávez como presidente del país en 2013.
Tras la captura de Maduro, Venezuela ha adoptado una postura desafiante, liderada por la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia de manera temporal, y el ministro del Interior Diosdado Cabello, al que se le vio en las calles movilizando el apoyo público.
¿Sobrevivirá el chavismo?
Los expertos señalan que, a pesar de la captura de Maduro por parte de EE.UU., el gobierno socialista de Venezuela se sostiene sobre una plataforma apuntalada por varias figuras y no por un solo líder.
Venezuela cuenta con el respaldo de Estados latinoamericanos con gobierno socialistas como Cuba y Nicaragua, y de países anti-occidentales como la China gobernada por el Partido Comunista y Rusia.
“Cabello, Rodríguez y aquellos los rodean tienen una línea dura. Las fuerzas sociales que llenan las calles de Caracas en unidad con las fuerzas armadas no están conformes con la facilidad con que el imperialismo estadounidense secuestró a su jefe de Estado. En este momento, hay una enorme presión sobre el gobierno para continuar resistiendo las exigencias de EE.UU.”, afirmó Stoan.
En las redes sociales, numerosos gobernadores chavistas también han salido a confirmar que tienen el control de sus diversos estados, añadió.
“Nunca más seremos colonia de ningún imperio”, declaró Rodríguez durante un discurso televisado a los venezolanos el sábado en la noche, refiriéndose a la colonización española de grandes partes de América Latina, incluida esta nación rica en petróleo.
EE.UU. también ha llevado a cabo numerosas ocupaciones militares en toda América Latina, desde México hasta República Dominicana, Cuba y, más recientemente, Panamá.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, también hizo un llamado a los ciudadanos a unirse para resistir la “invasión” estadounidense y “luchar por la libertad”.
Mientras tanto, Trump afirmó que Rodríguez está dispuesta a cumplir con sus solicitudes de acceso estadounidense al sector petrolero de Venezuela y a la instalación de un gobierno favorable a Washington. Sin embargo, la funcionaria calificó la “Operación Resolución Absoluta” como “barbara”, señalando que no tiene intención de llegar a un acuerdo con el liderazgo de EE.UU.
“La resistencia más férrea vendrá de las personas de inteligencia militar cubana, junto con los aliados de Diosdado Cabello, militares y civiles. No será todo el Estado”, anticipó James E. Mahon Jr., profesor de ciencias políticas en Williams College y experto en política latinoamericana.
Algunos funcionarios estadounidenses afirmaron que la inteligencia cubana proporcionaba seguridad a Maduro. En una entrevista posterior a la captura de Maduro, Trump hizo una insinuación similar. “Muchos cubanos perdieron la vida. Estaban protegiendo a Maduro. Esa no fue una buena medida”, dijo.
Sin embargo, Dan Steinbock, experto internacional en conflictos geopolíticos, no está seguro de si la resistencia venezolana pueda resultar "significativa" frente a la coerción militar estadounidense total y la continuada presión económica máxima respaldada por operaciones encubiertas a la sombra.
“Como lo evidencia la nueva estrategia de seguridad nacional de Trump, todos los países latinoamericanos ahora son posibles objetivos de recursos para EE.UU. Irónicamente, EE.UU. está socavando el orden basado en derecho que afirma representar”, señaló Steinbock a TRT World.
Eliminar a Maduro violentamente podría mostrar un incentivo de EE.UU. para presionar a los rangos inferiores del chavismo a aceptar las demandas máximas de Trump: privatización de la industria petrolera y el fin de las supuestas conexiones del Estado venezolano con el narcotráfico, según Stoan.
Si bien EE.UU. atacó varias bases militares, incluido el complejo Fuerte Tiuna donde se encuentra el Ministerio de Defensa del país, el Gobierno de Trump —que ha prometido durante mucho tiempo traer paz al mundo— no quería que su operación pareciera una invasión, según analistas. Maduro y su esposa fueron capturados en Fuerte Tiuna.
“Mientras Trump no esté dispuesto a invadir de esa manera, esto le da al gobierno chavista tanto espacio como tiempo para regenerarse”, afirmó Stoan, refiriéndose a la posibilidad de que Caracas llegue a un acuerdo con Washington.
“Para los venezolanos, el conflicto permanece congelado. Atrapados entre la presión imperial de EE.UU. y un liderazgo político que tiene más incentivos para capitular”, añadió.
Si bien existe la posibilidad de un acuerdo, los expertos también ven la opción de que se desate un conflicto civil si las tensiones se escalan aún más entre el gobierno chavista y la administración de Trump.
“Abre la posibilidad de una transición, pero también el riesgo de una guerra civil, desde enfrentamientos callejeros en las ciudades hasta bandas guerrilleras rurales chavistas”, dijo Mahon Jr. a TRT World.
¿Puede EE.UU. dirigir Venezuela?
A pesar de la afirmación pública de Trump de que EE.UU. iba a “dirigir” Venezuela por el momento, los expertos ven obstáculos reales para implementar un gobierno de Washington o instalar un régimen títere en Caracas. Incluso algunas figuras de la oposición anti-Maduro se oponen a esta idea.
Pedro Burelli, figura de la oposición venezolana y exdirector de la compañía petrolera estatal del país PDVSA, calificó la propuesta de Trump de dirigir Caracas como una idea "bizarra", aunque apoyó la operación estadounidense para capturar a Maduro.
"El término 'bizarro' ni siquiera comienza a describir lo que acabamos de escuchar", escribió Burelli en X, llamando al plan de Trump para Venezuela una "situación inaceptable". Y en esa línea añadió que si bien la situación económica del país es grave, "no está a punto de rendirse ante caprichos absurdos".
Sin embargo, incluso Trump admitió durante su conferencia de prensa posterior a la operación que Venezuela no puede ser dirigida por la ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición María Corina Machado, porque ella no tiene ningún "respeto" de la gente.
"Dada la naturaleza del ataque como una incursión y que las personas que quedaron controlando Venezuela siguen siendo chavistas, deberíamos tomar la afirmación de Trump de dirigir Venezuela tan en serio como tomarías escuchar a un rapero diciendo 'nosotros controlamos estas calles'", afirmó Stoan.
A pesar de esto, Trump aún podrá decir “que consiguió a Maduro con un mínimo derramamiento de sangre y máxima implacabilidad”, añadió el académico.
Si bien Mahon considera un cambio de régimen “más probable ahora que antes”, piensa que es muy importante quién colocará a líderes de la oposición como Edmundo González, candidato que compitió contra Maduro en las últimas elecciones, “en el trono”.
“¿Qué pasa si no hay una fuerza militar nacional detrás de ellos, porque aquellos a favor de la transición han sido encarcelados, exiliados o de alguna manera intimidados por las fuerzas de inteligencia militar cubanas en Venezuela? ¿Serán los Marines estadounidenses?”, cuestiona.
El deseo de Trump de dirigir Venezuela no ha encontrado mucho apoyo entre las audiencias globales. Francia, un aliado occidental, condenó la operación de Washington mientras China exigió la “liberación” inmediata de Maduro y su esposa. Rusia calificó la operación estadounidense como “agresión armada”, al tiempo que expresó “firme solidaridad con el pueblo venezolano”.
Muchos Estados latinoamericanos —incluidos México, Brasil, Chile, Colombia y Cuba— también condenaron el ataque estadounidense contra Venezuela.