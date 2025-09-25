Una serie de sismos sucesivos, incluidos dos de magnitud 6,2 y 6,3, sacudieron el oeste de Venezuela entre la tarde-noche de este miércoles y la madrugada del jueves, de acuerdo a reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos y el Servicio Geológico Colombiano . El epicentro de la mayoría de los al menos 10 temblores se situó en la zona petrolera de Mene Grande, en el estado de Zulia, que tiene frontera con Colombia. De hecho, algunos de los movimientos se sintieron también en el país vecino, en las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga.

Por ahora, las autoridades no reportan víctimas.

Tras uno de los primeros sismos, que tuvo una magnitud de 5,4, el gobernador de Zulia, Luis Caldera, informó a la agencia de noticias EFE que las autoridades regionales estaban revisando los daños en diversas infraestructuras, incluyendo hospitales, iglesias y puentes. "Estamos evaluando los daños estructurales que hasta este momento han sido reportados, entre ellos, el Hospital Luis Razetti, en la población de Pueblo Nuevo, en (el municipio) Baralt; el puente de San Pedro, también en ese municipio".

El gobernador dio las declaraciones a las afueras de la Iglesia Santa Bárbara en Maracaibo, capital de Zulia, que sufrió daños en su torre. Caldera añadió que también resultó afectado el Hospital General del Sur, en esa ciudad, así como algunos semáforos. Además, se suspendió el servicio eléctrico en sectores del municipio Lossada. Finalmente indicó que los cuerpos de seguridad del Estado, Protección Civil, así como ingenieros y técnicos de las diferentes alcaldías del Zulia, continuarán evaluando en las próximas horas otros posibles daños en la región.

Relacionado TRT Español - Maduro evalúa declarar "estado de conmoción", mientras EE.UU. lanza pruebas de misiles desde Florida

Los residentes también compartieron la angustia que vivieron durante los sismos. Almando Mavárez, habitante de Zulia, le relató a la agencia de noticias AFP que no se asustó con el primer sismo, pero durante el segundo “estaba acostado y pensé que me estaban moviendo la cama, luego vi que las paredes se movían, los perros ladraban, la gente gritaba, fue muy feo".