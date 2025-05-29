GENOCIDIO EN GAZA
Iniciativa del Tribunal de Gaza condena a Israel por genocidio y denuncia complicidad internacional
La Declaración de Sarajevo del Tribunal de Gaza, una iniciativa independiente que investiga los crímenes de guerra de Israel en el enclave, exigió el cese inmediato de las acciones militares de Tel Aviv y la retirada de sus fuerzas armadas.
Zakaria, un niño palestino que sufre desnutrición, recibe la ayuda de su madre, Khawla Abu Zeitar, mientras se refugian en una tienda de campaña tras ser desplazados debido a la ofensiva militar israelí, en la Ciudad de Gaza. / Reuters / Reuters
29 de mayo de 2025

La Declaración de Sarajevo del Tribunal de Gaza, una iniciativa independiente creada para investigar los crímenes de guerra de Tel Aviv en Gaza, condenó este jueves al “régimen israelí” y a sus acciones.

Este “tribunal popular” realizó sus sesiones en la Universidad Internacional de Sarajevo durante los últimos tres días, abordando temas clave como la economía política del genocidio y la destrucción de Gaza, el crimen de la hambruna, el papel del sistema internacional en la era del genocidio y la criminalización de las protestas estudiantiles.

“Indignación moral colectiva”

La Declaración de Sarajevo expresó su “indignación moral colectiva ante el genocidio en curso en Palestina”. En esa línea, se comprometió a “trabajar con aliados de la sociedad civil global para poner fin al genocidio y garantizar justicia para sus responsables directos e indirectos”, bajo el objetivo de lograr una “Palestina libre”.

“Condenamos al régimen israelí, su ejecución del genocidio, y sus políticas y prácticas de décadas basadas en el colonialismo de asentamiento, la supremacía étnica, el apartheid, la segregación racial, la persecución, los asentamientos ilegales, la negación del derecho al retorno y el castigo colectivo”, señala la declaración.

Además, condena “las detenciones masivas, la tortura y los tratos y castigos crueles e inhumanos, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual sistemática, las demoliciones, los desplazamientos forzados y las expulsiones, las purgas étnicas y los cambios demográficos forzados, la hambruna forzada, la negación sistemática de todos los derechos económicos y sociales, y el exterminio”.

La declaración también rechaza “la ideología destructiva del sionismo como doctrina oficial del régimen israelí, de las fuerzas que colonizaron Palestina y fundaron el estado de Israel sobre sus ruinas, así como de las organizaciones y grupos que hoy actúan a su favor”.

En este sentido, la declaración hizo un llamado a “descolonizar todo el territorio, acabar con el orden basado en la supremacía étnica y reemplazar el sionismo por un sistema fundado en la igualdad de derechos humanos para cristianos, musulmanes, judíos y otros”.

Asimismo, el documento exige el cese inmediato de las acciones militares de Israel y la retirada de sus fuerzas armadas de Gaza. Insta a Tel Aviv poner fin al “genocidio, los desplazamientos forzados y las expulsiones, las actividades de asentamiento, el bloqueo a Gaza y las restricciones de movimiento en Cisjordania (ocupada)”.

Derecho a la autodeterminación

El Tribunal de Gaza también denunció “la continua complicidad de los gobiernos en la comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio por parte de Israel en Palestina, así como el papel vergonzoso de muchos medios de comunicación en encubrir el genocidio, deshumanizar a los palestinos y difundir propaganda que alimenta el racismo antipalestino, los crímenes de guerra y el genocidio”.

Al subrayar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, el tribunal afirmó que esta cuestión es “ius cogens y erga omnes (una norma universal no sujeta a excepciones y vinculante para todos los Estados), y que es innegociable y axiomática”.

Entre las demandas también se incluyó la reanudación sin restricciones de la ayuda humanitaria en Gaza, y la retirada de todas las fuerzas israelíes de territorio libanés y sirio.

La declaración instó a todos los gobiernos y organizaciones internacionales a “poner fin al escándalo histórico de inacción que ha caracterizado los últimos 19 meses, a responder con urgencia utilizando todos los medios a su alcance para detener la ofensiva y el asedio israelíes, a hacer respetar el derecho internacional, a responsabilizar a los perpetradores y a proporcionar alivio y protección inmediatos al pueblo palestino”.

Asimismo, se reconocieron los esfuerzos en curso de los procedimientos especiales independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), aplaudiendo su “acción basada en principios para defender los derechos del pueblo palestino”.

El Tribunal de Gaza fue lanzado formalmente en Londres en noviembre de 2024 por una coalición de académicos, intelectuales, defensores de los derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, en respuesta a lo que describieron como “el fracaso total de la comunidad internacional organizada para aplicar el derecho internacional” en Gaza.

Tras la reunión en Sarajevo, el tribunal planea celebrar su audiencia final en octubre de este año en Estambul.

Durante ese evento, un Jurado de Conciencia presentará un borrador con las conclusiones y decisiones del tribunal, basándose en testimonios de testigos y declaraciones de palestinos afectados por la crisis.

Desde octubre de 2023, Israel ha matado a más de 54.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños. Los incesantes bombardeos han arrasado casi todo el territorio y provocado una grave escasez de alimentos y otros bienes esenciales, lo que aumenta el riesgo de hambruna en Gaza.

