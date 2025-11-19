TÜRKİYE
Primera dama de Türkiye enfatiza la necesidad de una nueva visión global para reforzar la familia
Emine Erdogan, primera dama de Türkiye, destacó los crecientes desafíos demográficos que atraviesa el mundo, e hizo un llamado a implementar políticas globales que sitúen a las familias en el centro del desarrollo social.
La disminución de la población joven ralentiza el crecimiento económico y ejerce una grave presión financiera, afirma Emine Erdogan. / AA
19 de noviembre de 2025

La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, instó a la comunidad internacional a desarrollar una nueva visión que refuerce la institución de la familia, advirtiendo que la caída en las tasas de natalidad y el envejecimiento de las poblaciones han empujado a las sociedades a una “era posfamilia”.

Durante un mensaje en video para la cumbre internacional “Growing Europe 2025”, Emine Erdogan destacó este martes que la vida familiar tradicional –con parientes extendidos, celebraciones compartidas y generaciones reunidas alrededor de la misma mesa– ha desaparecido en gran medida de las sociedades modernas.

En ese sentido, argumentó que dicho cambio refleja no sólo una transformación cultural, sino también las primeras señales de un mundo que se distancia de su unidad social fundamental.

Por eso, la primera dama destacó las tendencias demográficas globales, señalando que la fertilidad ha caído a 2,2 hijos por mujer. También que más de la mitad de los países ya se encuentran por debajo del umbral de reemplazo en la fecundidad. Para 2030, una de cada seis personas tendrá más de 60 años, y se espera que la población de 80 años o más se triplique para 2050.

“Cada nacimiento añade un nuevo día a la primavera del mundo”, afirmó Emine Erdogan. “La caída de las tasas de natalidad y la disminución de una población joven ralentizan el crecimiento económico, y ejercen una grave presión financiera sobre los sistemas de seguridad social y de atención en salud. En resumen, un mundo que no puede renovarse a sí mismo es inevitablemente arrastrado hacia un gran callejón sin salida”, precisó. 

El año de la familia

La primera dama destacó la respuesta que Türkiye ha tenido ante estos desafíos, recordando la declaración de 2025 como el Año de la Familia y el período 2026–2035 como la Década de la Familia y la Población.

Políticas como créditos para vivienda y matrimonio, permisos parentales extendidos, apoyo para el cuidado infantil y disposiciones laborales flexibles buscan aliviar la tensión entre la vida laboral y familiar, apuntó.

Emine Erdogan también criticó las narrativas culturales que retratan la vida familiar como una barrera para la ambición, afirmando que la “industria cultural” moderna eleva el individualismo mientras margina a la familia.

Adicionalmente, expresó su esperanza de que la cumbre sirviera como una plataforma para contrarrestar estas tendencias e inspirar a compromisos más sustanciales hacia políticas centradas en la familia.

“Los pasos que demos para situar a la familia en el centro traerán un nuevo aliento a un mundo envejecido y cada vez más solitario”, añadió.

FUENTE:TRT Español y agencias
