La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, instó a la comunidad internacional a desarrollar una nueva visión que refuerce la institución de la familia, advirtiendo que la caída en las tasas de natalidad y el envejecimiento de las poblaciones han empujado a las sociedades a una “era posfamilia”.

Durante un mensaje en video para la cumbre internacional “Growing Europe 2025”, Emine Erdogan destacó este martes que la vida familiar tradicional –con parientes extendidos, celebraciones compartidas y generaciones reunidas alrededor de la misma mesa– ha desaparecido en gran medida de las sociedades modernas.

En ese sentido, argumentó que dicho cambio refleja no sólo una transformación cultural, sino también las primeras señales de un mundo que se distancia de su unidad social fundamental.

Por eso, la primera dama destacó las tendencias demográficas globales, señalando que la fertilidad ha caído a 2,2 hijos por mujer. También que más de la mitad de los países ya se encuentran por debajo del umbral de reemplazo en la fecundidad. Para 2030, una de cada seis personas tendrá más de 60 años, y se espera que la población de 80 años o más se triplique para 2050.

“Cada nacimiento añade un nuevo día a la primavera del mundo”, afirmó Emine Erdogan. “La caída de las tasas de natalidad y la disminución de una población joven ralentizan el crecimiento económico, y ejercen una grave presión financiera sobre los sistemas de seguridad social y de atención en salud. En resumen, un mundo que no puede renovarse a sí mismo es inevitablemente arrastrado hacia un gran callejón sin salida”, precisó.