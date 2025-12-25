Las autoridades de Türkiye han dado un paso clave para esclarecer el accidente aéreo ocurrido el martes cerca de Ankara, en el que murió el jefe del Estado Mayor del Ejército libio junto a otras siete personas. El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, confirmó la recuperación del registrador de datos de vuelo y del registrador de voces de cabina del avión siniestrado.

En declaraciones a la prensa el miércoles, Yerlikaya explicó que los restos del aparato quedaron dispersos en una zona de aproximadamente tres kilómetros cuadrados, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de búsqueda durante la noche.

“Como resultado de los trabajos realizados en el lugar por equipos del Centro de Investigación de Seguridad en el Transporte del Ministerio de Transporte e Infraestructura, el registrador de voces del avión fue recuperado en la zona de los restos a las 02.45 de la madrugada (23.45 GMT del martes), y la caja negra fue encontrada a las 03.20 de la madrugada, hora local”, explicó.

El ministro añadió que el proceso de examen y evaluación de ambos dispositivos ya ha comenzado, un paso fundamental para reconstruir los últimos momentos del vuelo y determinar la causa del accidente.

Según Yerlikaya, en las labores de búsqueda y recuperación participaron 408 efectivos, apoyados por 103 vehículos terrestres y siete aeronaves. Asimismo, confirmó la llegada a Ankara de una delegación libia de veintidós miembros, integrada por representantes de los ministerios de Defensa e Interior de Libia, así como por familiares de las víctimas.

“También sentimos mucha curiosidad por conocer [la causa del accidente]”, afirmó Yerlikaya. “Sin embargo, estos datos la revelarán y las autoridades compartirán las conclusiones con ustedes”.

El avión siniestrado, un jet ejecutivo Falcon 50, había despegado del aeropuerto de Esenboğa, en Ankara, con destino a Trípoli. Sus restos fueron localizados a unos dos kilómetros al sur de la aldea de Kesikkavak, en el distrito de Haymana. Tras confirmarse las muertes, el Gobierno de Unidad Nacional de Libia declaró tres días de luto nacional.

Delegación libia inspecciona el lugar del siniestro

En este contexto, el miércoles una delegación militar libia llegó a Ankara para inspeccionar los restos del avión estrellado a última hora del martes, en el que murieron el jefe del Estado Mayor del Ejército libio, el general Mohamed Ali Al-Haddad, y otras siete personas.