El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, condenó la decisión de Israel de reconocer a Somalilandia como un estado independiente, al calificarla de ilegítima y como un desafío directo a la integridad territorial de Somalia.
Durante una conferencia de prensa conjunta en Estambul este martes junto al presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, Erdogan afirmó que Ankara respalda firmemente la unidad y la soberanía de Somalia, y subrayó que los recientes avances en materia de seguridad en el país no deben verse socavados por “actos de sabotaje” de actores contrarios a la recuperación somalí.
“A lo largo de este proceso, mantendremos un apoyo firme a la integridad territorial y a la unidad política de Somalia, y seguiremos estando al lado del pueblo somalí”, afirmó.
Erdogan también destacó la ampliación del compromiso económico y estratégico de Türkiye con Mogadiscio, y anunció planes para iniciar operaciones de perforación en 2026. Señaló que esta iniciativa contribuirá de manera significativa al bienestar del pueblo somalí y recordó que Türkiye ha incorporado dos nuevos buques de perforación en aguas profundas a su flota energética.
Apoyo de Türkiye a Somalia
“Para Somalia, que continúa enfrentando amenazas contra su integridad territorial y su soberanía, el apoyo de Türkiye y del pueblo turco se ha sentido con fuerza”, afirmó Mohamud, al agradecer a Ankara su respaldo político, en materia de seguridad y económico.
Mohamud también criticó la postura del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y describió el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel como un paso agresivo e inaceptable que viola la soberanía de Somalia.
Israel anunció el viernes que había reconocido a Somalilandia como un estado soberano independiente.
Somalilandia ha funcionado como una región autónoma de facto desde que declaró su independencia de Somalia en 1991, con sus propias estructuras administrativas, políticas y de seguridad. Sin embargo, no ha logrado obtener reconocimiento internacional formal, mientras que el Gobierno federal somalí continúa considerando a la región como una parte integral de su territorio.
Mogadiscio ha rechazado de manera constante cualquier contacto directo entre gobiernos extranjeros y Somalilandia, advirtiendo que tales acciones constituyen violaciones de la unidad de Somalia y del derecho internacional.
Lucha contra el terrorismo
Türkiye seguirá apoyando la seguridad y la estabilidad de Somalia, afirmó Erdogan, y agregó que Ankara continuará brindando un respaldo integral a la lucha del país africano contra el terrorismo.
El apoyo en formación y equipamiento que Türkiye proporciona al Ejército Nacional Somalí en el Centro de Entrenamiento Militar TURKSOM demuestra la solidaridad de Ankara con Mogadiscio en la lucha contra el terrorismo, señaló.
“La cuarta flota más grande del mundo”
Al subrayar que la cooperación con Somalia en el sector energético se está fortaleciendo, Erdogan indicó: “Nuestro buque de investigación sísmica Oruc Reis llevó a cabo actividades de exploración en áreas marítimas somalíes durante nueve meses”.
En este sentido, Türkiye planea iniciar operaciones de perforación en 2026, precisó el presidente, y añadió que estas actividades contribuirán de manera significativa al bienestar del pueblo somalí.
Ankara ha incorporado dos nuevos buques de perforación en aguas profundas a su flota, destacó el mandatario turco.
“El primero de estos dos buques, a los que hemos denominado Cagri Bey y Yildirim, operará frente a las costas de Somalia, y el otro en el mar Negro”, explicó Erdogan.
Con la incorporación de estas embarcaciones, “ahora contamos con la cuarta flota más grande del mundo en este ámbito”, agregó.
Pesca y puerto espacial en Somalia
Al destacar que el acuerdo de pesca firmado con Somalia ha abierto una nueva etapa en la cooperación bilateral, Erdogan subrayó que Türkiye apoyará el desarrollo de la capacidad técnica somalí y contribuirá a la lucha contra la pesca ilegal.
Por otra parte, Erdogan también señaló que dentro de los acuerdos suscritos, Türkiye planea establecer un puerto espacial en Somalia. “Hemos completado el diseño de la primera fase del proyecto, que consta de tres etapas, y hemos iniciado su construcción a través de la Agencia Espacial Turca”, explicó.
Más temprano el martes, Erdogan recibió a Mohamud con una ceremonia oficial en la Oficina Presidencial de Dolmabahce, en Estambul. Ambos líderes mantuvieron una reunión a puerta cerrada antes de encabezar una sesión ampliada entre las delegaciones.
En este encuentro, la parte turca estuvo representada por altos funcionarios, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el ministro de Energía y Recursos Naturales, Alparslan Bayraktar; el ministro de Defensa Nacional, Yasar Guler, y el ministro de Industria y Tecnología, Mehmet Fatih Kacir, además de altos responsables de inteligencia, comunicación y de la industria de defensa.