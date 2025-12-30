El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, condenó la decisión de Israel de reconocer a Somalilandia como un estado independiente, al calificarla de ilegítima y como un desafío directo a la integridad territorial de Somalia.

Durante una conferencia de prensa conjunta en Estambul este martes junto al presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, Erdogan afirmó que Ankara respalda firmemente la unidad y la soberanía de Somalia, y subrayó que los recientes avances en materia de seguridad en el país no deben verse socavados por “actos de sabotaje” de actores contrarios a la recuperación somalí.

“A lo largo de este proceso, mantendremos un apoyo firme a la integridad territorial y a la unidad política de Somalia, y seguiremos estando al lado del pueblo somalí”, afirmó.

Erdogan también destacó la ampliación del compromiso económico y estratégico de Türkiye con Mogadiscio, y anunció planes para iniciar operaciones de perforación en 2026. Señaló que esta iniciativa contribuirá de manera significativa al bienestar del pueblo somalí y recordó que Türkiye ha incorporado dos nuevos buques de perforación en aguas profundas a su flota energética.

Apoyo de Türkiye a Somalia

“Para Somalia, que continúa enfrentando amenazas contra su integridad territorial y su soberanía, el apoyo de Türkiye y del pueblo turco se ha sentido con fuerza”, afirmó Mohamud, al agradecer a Ankara su respaldo político, en materia de seguridad y económico.

Mohamud también criticó la postura del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y describió el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel como un paso agresivo e inaceptable que viola la soberanía de Somalia.

Israel anunció el viernes que había reconocido a Somalilandia como un estado soberano independiente.

Somalilandia ha funcionado como una región autónoma de facto desde que declaró su independencia de Somalia en 1991, con sus propias estructuras administrativas, políticas y de seguridad. Sin embargo, no ha logrado obtener reconocimiento internacional formal, mientras que el Gobierno federal somalí continúa considerando a la región como una parte integral de su territorio.

Mogadiscio ha rechazado de manera constante cualquier contacto directo entre gobiernos extranjeros y Somalilandia, advirtiendo que tales acciones constituyen violaciones de la unidad de Somalia y del derecho internacional.

