China recibió este jueves a los ministros de Defensa de Irán y Rusia, en un encuentro que coincide con un frágil alto el fuego entre Teherán y Tel Aviv, tras 12 días de enfrentamientos. También se da tras la reciente cumbre de la OTAN en La Haya, donde los países miembros acordaron un aumento significativo en el gasto de defensa.

Beijing ha impulsado desde hace años la Organización de Cooperación de Shanghái, que reúne a 10 países, como un bloque alternativo frente a las alianzas lideradas por Occidente. El objetivo es fortalecer la cooperación política, de seguridad, comercial y científica entre sus miembros.

El ministro de Defensa chino, Dong Jun, encabezó la reunión, que se llevó a cabo en la ciudad china de Qingdao, donde se encuentra una de las principales bases navales del país.

El evento se dio un día después de que la OTAN acordara en su cumbre un incremento radical del gasto militar de sus aliados, equivalente al 5% de su PIB nacional de aquí a 2035. Este aumento fue impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

