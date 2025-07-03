Zhuhai, China – La XVII Cumbre del BRICS, que se celebrará en Río de Janeiro el 6 y 7 de julio, estará marcada por la ausencia del presidente de China, Xi Jinping , y la del mandatario ruso Vladimir Putin . Aunque esto podría limitar su peso simbólico, la cita mantiene una relevancia estratégica indiscutible. Será la primera cumbre con 10 miembros plenos, tras la incorporación de Indonesia a inicios de 2025 , y contará además con la participación activa de nueve “países socios” –entre los cuales se encuentran Bolivia y Cuba– que podrán asistir a todas las sesiones de trabajo y firmar los documentos finales del foro.

Como parte del mecanismo “Outreach ”, que abre la opción de convocar a países en la misma región del anfitrión, Brasil ha invitado a México, Uruguay y Colombia y, más recientemente, a Chile . No obstante, la respuesta de cada país latinoamericano revela prioridades diferenciadas en su agenda de política exterior.

México asistirá representado por su Ministerio de Relaciones Exteriores , una señal de compromiso limitado. No obstante, para Colombia la cumbre adquiere un carácter estratégico: no solo ejerce la presidencia pro tempore de la CELAC, que la posiciona como portavoz regional en este espacio, sino que el 19 de junio completó su ingreso al Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, que lo ha acercado financieramente al bloque. De manera similar, Uruguay ha otorgado máxima prioridad a la cumbre, con el presidente Yamandú Orsi al frente de una delegación nutrida. Chile también llega con una agenda ambiciosa, orientada a proyectarse como un actor cada vez más relevante en la escena internacional.

En este contexto, más allá de sostener reuniones bilaterales con los 10 miembros plenos del BRICS, ¿en qué temas concretos podrían los países latinoamericanos comenzar a ensayar una inserción más activa en los pilares de cooperación establecidos para esta cumbre en Brasil?

Política y seguridad en los BRICS: oportunidades y cautelas para América Latina

En Río, el BRICS busca proyectar un enfoque en política y seguridad que vaya más allá del plano declarativo. El documento ministerial del 29 de abril de 2025 –el más relevante antes de la cumbre del 6 y 7 de julio– consolida esta ambición: promueve la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, la recuperación de activos ilícitos –capitales obtenidos de manera ilegal como corrupción o lavado de dinero–, y el uso estratégico de inteligencia artificial para reforzar la gobernanza institucional y los mecanismos de transparencia.

Frente a los temas planteados, los dos países latinoamericanos que participan como socios podrían tener prioridades diferenciadas. Por un lado, Cuba, ante el regreso de Trump y su retórica hostil, aprovechará la cumbre para reforzar alianzas y denunciar las asimetrías persistentes del orden internacional, como ya lo hizo en el XI Foro Parlamentario del BRICS . Por su parte, Bolivia, con la participación del presidente Arce , parece más enfocado en diversificar sus vínculos internacionales.

Entre los países invitados, Colombia podría proyectar una agenda propositiva. El presidente Gustavo Petro ha insistido en temas como la transición energética, la reforma de la política de drogas y la “paz total”, lo que podrá permitir a Bogotá coincidir con las agendas del BRICS desde una perspectiva orientada a la transformación del modelo de desarrollo y al fortalecimiento del multilateralismo.

Uruguay, bajo el liderazgo de Orsi, ha adoptado un enfoque pragmático: su interés no radica en la adhesión inmediata al bloque, sino en “pasar a una fase diferente de diálogo con estos grandes países del sur” , según ha expresado el ministro de Exteriores, Mario Lubetkin.

En tanto, Chile –que celebrará elecciones presidenciales en noviembre de 2025– llega a la cumbre en medio de un escenario interno marcado por visiones contrastantes. Jeannette Jara, exministra de Trabajo y actual candidata del partido gobernante, ha expresado su interés en que Chile se incorpore a los BRICS . En contraste, el líder opositor José Antonio Kast – y quien encabeza las encuestas – ha cuestionado la participación, advirtiendo que pone en serios riesgos el posicionamiento internacional de Chile . En este contexto, Boric enfrenta el desafío de participar activamente en la cumbre, pero sin dejar de presentarse como un actor comprometido con los principios democráticos y de respeto al derecho internacional .

Por su parte, México podría adoptar una postura cautelosa frente a temas como antiterrorismo y lucha contra la corrupción, no solo por sus compromisos con Estados Unidos, sino en un contexto en el que su política antidrogas muestra señales de reformulación .