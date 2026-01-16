La reciente operación militar que lanzó el gobierno sirio en Alepo contra el grupo terrorista YPG refleja no solo una respuesta a la violencia renovada, sino también un debate estratégico más profundo que da forma al futuro del país tras la guerra civil: cómo desmantelar estructuras armadas no estatales mientras se restaura la soberanía, la estabilidad y el equilibrio regional.

La operación se ejecutó tras varios ataques de las YPG —el ala siria del grupo terrorista PKK— contra barrios residenciales y posiciones del ejército en Alepo, los cuales mataron a decenas de personas y desplazaron a miles de los distritos de Al-Ashrafieh y Sheikh Maqsoud.

Durante casi 10 meses, Damasco ha buscado negociaciones políticas bajo el acuerdo del 10 de marzo para asegurar la retirada pacífica de elementos de las YPG de estos distritos.

Ahora bien, funcionarios sirios señalan que las conversaciones no lograron producir resultados tangibles. Mientras continuaban las negociaciones, persistieron los ataques al centro de la ciudad de Alepo, socavando la seguridad civil y retrasando la recuperación económica en una ciudad que alguna vez fue considerada el motor industrial de Siria.

Sin embargo, el debate que se desarrolla en Alepo no se trata únicamente de operaciones militares.

También apunta a cómo debería definirse el futuro de los grupos armados en Siria, y si el asunto es realmente de “desarme” o más bien se trata de integración en las instituciones estatales.

Relacionado TRT Español - Siria declara zona militar el oeste del Éufrates tras nuevos ataques del grupo terrorista YPG

La profesora asociada Merve Seren, experta en relaciones internacionales de la Universidad Yildirim Beyazit en Ankara, dice que la terminología en sí misma es engañosa.

“Si la cuestión del llamado desarme de las YPG está siendo discutida en el contexto de Siria, no es del todo preciso enmarcar este problema puramente como desarme”, explica a TRT World.

“Lo que realmente está en discusión es la integración en el Ejército Árabe Sirio de las YPG y las SDF”, añade. Estas últimas siglas hacen referencia a las Fuerzas Democráticas Sirias que incluyen al YPG/PKK.

Según Seren, esta integración equivaldría a una especie de reforma del sector de seguridad, en la que los elementos armados de las YPG se reorganizan bajo una estructura unificada de comando y control.

“Esto significa reorganizar a los actores armados como parte del ejército sirio, bajo un mando centralizado. Por lo tanto, el asunto debería abordarse bajo el lente de la integración en lugar del desarme”, indica.

Las autoridades sirias dicen que en los meses transcurridos desde que se firmó el acuerdo, las YPG no han mostrado ningún esfuerzo por cumplir sus obligaciones.

Türkiye también ha expresado frustración por estas dilaciones, con el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, diciendo que la paciencia de Ankara se está agotando .

Además de sus tácticas dilatorias, las YPG también han intentado enmarcar la violencia reciente como un enfrentamiento étnico.