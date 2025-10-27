Poco a poco, la tensión diplomática entre Washington y Brasilia parece estar desescalando. Este lunes, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló detalles de la reunión que horas antes sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Kuala Lumpur, en el marco de la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Y afirmó que un acuerdo comercial entre los dos países está ahora “garantizado”.

"Aunque él (Trump) no prometió nada, me garantizó que llegaremos a un acuerdo, a un pacto, y creo que será más rápido de lo que todo el mundo piensa", dijo Lula en conversación con la prensa después de la reunión. "Estoy seguro de que en unos pocos días lograremos una solución, y vuelvo a Brasil muy satisfecho", agregó.

En ese sentido se mostró confiado en que las conversaciones den resultados concretos en el corto plazo. “Estoy convencido de que en pocos días tendremos una solución definitiva entre Estados Unidos y Brasil para que la vida siga buena y alegre”, afirmó.

Los dos líderes abordaron las barreras comerciales entre los dos países, así como las sanciones que recientemente dispararon las tensiones y abrieron un abismo en las relaciones. "Acordamos que nuestros equipos se reunirán de inmediato para avanzar en la búsqueda de soluciones a los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas", declaró Lula además en una publicación en X.

Las diferencias entre Brasil y Estados Unidos se agudizaron por cuenta de los aranceles del 50% que el Gobierno de Trump le impuso a las exportaciones brasileñas, además de las sanciones contra funcionarios judiciales vinculados al juicio histórico que condenó al expresidente Jair Bolsonaro –fuerte aliado de Trump– a 27 años de prisión por planear un golpe de Estado.

Un tema que Lula tocó durante la reunión con Trump: “Le dije que el juicio contra Bolsonaro fue un proceso serio, con pruebas contundentes. No hay nada que discutir: fue un juicio justo”, afirmó. También destacó que el caso penal del expresidente “ya es parte del pasado de la política brasileña”, y subrayó que ambos gobiernos deben centrarse ahora en reconstruir la relación bilateral.