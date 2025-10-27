Poco a poco, la tensión diplomática entre Washington y Brasilia parece estar desescalando. Este lunes, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló detalles de la reunión que horas antes sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Kuala Lumpur, en el marco de la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Y afirmó que un acuerdo comercial entre los dos países está ahora “garantizado”.
"Aunque él (Trump) no prometió nada, me garantizó que llegaremos a un acuerdo, a un pacto, y creo que será más rápido de lo que todo el mundo piensa", dijo Lula en conversación con la prensa después de la reunión. "Estoy seguro de que en unos pocos días lograremos una solución, y vuelvo a Brasil muy satisfecho", agregó.
En ese sentido se mostró confiado en que las conversaciones den resultados concretos en el corto plazo. “Estoy convencido de que en pocos días tendremos una solución definitiva entre Estados Unidos y Brasil para que la vida siga buena y alegre”, afirmó.
Los dos líderes abordaron las barreras comerciales entre los dos países, así como las sanciones que recientemente dispararon las tensiones y abrieron un abismo en las relaciones. "Acordamos que nuestros equipos se reunirán de inmediato para avanzar en la búsqueda de soluciones a los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas", declaró Lula además en una publicación en X.
Las diferencias entre Brasil y Estados Unidos se agudizaron por cuenta de los aranceles del 50% que el Gobierno de Trump le impuso a las exportaciones brasileñas, además de las sanciones contra funcionarios judiciales vinculados al juicio histórico que condenó al expresidente Jair Bolsonaro –fuerte aliado de Trump– a 27 años de prisión por planear un golpe de Estado.
Un tema que Lula tocó durante la reunión con Trump: “Le dije que el juicio contra Bolsonaro fue un proceso serio, con pruebas contundentes. No hay nada que discutir: fue un juicio justo”, afirmó. También destacó que el caso penal del expresidente “ya es parte del pasado de la política brasileña”, y subrayó que ambos gobiernos deben centrarse ahora en reconstruir la relación bilateral.
Por su parte, después de la reunión en Kuala Lumpur, Trump adoptó un tono optimista. “Creo que deberíamos poder concretar algunos acuerdos bastante buenos para ambos países”, afirmó. Poco después, el mandatario estadounidense ordenó a su equipo negociador iniciar de inmediato las conversaciones con Brasil para resolver la desavenencia comercial.
Lula destacó la buena sintonía con su homólogo y, en tono distendido, bromeó: “Tengo su teléfono personal. Él tiene el mío”, reflejando la cercanía entre ambos mandatarios.
Lula se ofrece como mediador ante crisis con Venezuela
En el otro frente de disputa que EE.UU. mantiene abierto en Latinoamérica, Lula se ofreció durante la reunión como mediador para resolver la crisis con Venezuela. "Yo le planteé (a Trump) el tema de Venezuela, dije que por lo que leo en la prensa la situación se está agravando y que es extremadamente importante tener en cuenta (...) que Brasil puede ayudar en la relación con Venezuela", declaró.
"Si necesita que Brasil ayude, estamos a disposición para negociar, porque queremos mantener América del Sur como zona de paz (...). No queremos conflictos de otra región en nuestro continente", expresó el mandatario.
Previamente, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, había informado a la prensa sobre la propuesta de Lula. "El presidente Lula planteó el tema y afirmó que América Latina y Sudamérica, donde nos encontramos, es una región de paz. Y se ofreció a ser un contacto, un interlocutor, como lo ha sido en el pasado con Venezuela, para buscar soluciones mutuamente aceptables y correctas entre ambos países", señaló el funcionario.