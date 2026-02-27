El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, mantuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos de Pakistán, Afganistán, Qatar y Arabia Saudí para abordar los últimos enfrentamientos en la frontera entre Islamabad y Kabul, que han dejado varios soldados y civiles muertos.

El jueves, Afganistán lanzó ataques fronterizos contra Pakistán, en respuesta a los bombardeos aéreos ejecutados por Islamabad el domingo en territorio afgano, que causaron numerosas víctimas.

Mientras las autoridades paquistaníes aseguraron haber abatido a 70 “terroristas”, funcionarios afganos y Naciones Unidas denunciaron la muerte de civiles, una acusación que Pakistán rechaza.

Según fuentes diplomáticas turcas, Fidan habló el viernes, por separado, con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar; el canciller afgano, Amir Khan Muttaqi; el primer ministro y jefe de la diplomacia qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani; y el ministro de Relaciones Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, en un intento por rebajar la tensión.

Las conversaciones se centraron en los choques más recientes entre Pakistán y Afganistán, en un contexto de creciente fragilidad en la frontera común.