Entre oraciones multitudinarias y una fuerte presencia policial comenzó el Ramadán, el mes bendito para los musulmanes, en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén Este ocupada. Miles de palestinos se congregaron en este sitio sagrado para el primer Tarawih del mes –el rezo nocturno que se realiza durante todo Ramadán– apenas un día después de que Israel detuviera al imam de la mezquita, Mohammed Al-Abbasi, a quien posteriormente se le prohibió el ingreso durante una semana.

Los asistentes llenaron las salas cubiertas y los patios abiertos, mientras el predicador Yusuf Abu Sneineh dirigía las oraciones, según relataron testigos a la agencia de noticias Anadolu. Mientras, imágenes compartidas en redes sociales mostraron a agentes de la policía israelí desplegados dentro del recinto y moviéndose entre los palestinos durante las oraciones.

Horas antes, Mohammed Hussein, el gran muftí de Jerusalén y de los territorios palestinos, anunció que el miércoles marcaría el primer día del mes bendito.

“El creciente de Ramadán ha sido avistado de acuerdo con los procedimientos legales islámicos”, afirmó, confirmando que el 18 de febrero de 2026 corresponde al primer día de Ramadán 1447 en el calendario musulmán.

Las oraciones se celebraron en un contexto de tensiones crecientes en Jerusalén Este ocupada, especialmente en y alrededor de la Ciudad Vieja y el recinto de Al-Aqsa. Allí, las autoridades israelíes han intensificado las medidas de seguridad, incluidos arrestos y prohibiciones temporales contra figuras religiosas y activistas.

Arresto y veto al imam de la mezquita de Al-Aqsa

Antes del inicio del mes bendito, la policía israelí detuvo a Mohammed Al-Abbasi, imam de la mezquita de Al-Aqsa, dentro de los patios del recinto el lunes por la noche. Posteriormente fue liberado, pero recibió una orden que le prohíbe ingresar al lugar durante una semana, la cual puede ser renovada.

La agencia oficial palestina WAFA, citando fuentes locales, informó que la detención se produjo sin que se ofrecieran motivos. Añadió que el arresto sucedió “en medio de una escalada de medidas israelíes contra la bendecida mezquita de Al-Aqsa, incluidas restricciones a los imam, predicadores y musulmanes que permanecen allí, limitaciones a la entrada de los creyentes y el aumento de incursiones realizadas por colonos bajo fuerte protección de la policía israelí”.

En declaraciones citadas por varios medios locales, Al-Abbasi dijo que no le informaron la razón de la prohibición. De hecho, describió esta medida como profundamente angustiante, especialmente tras haber regresado recientemente a sus funciones luego de un año de recuperación por un grave accidente automovilístico.