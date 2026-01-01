El Ejército de Estados Unidos aseguró que cinco personas murieron en ataques contra embarcaciones que, según Washington, estaban implicadas en actividades de narcotráfico en aguas internacionales.

Según un comunicado actualizado, las fuerzas estadounidenses atacaron dos embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas, lo que habría provocado la muerte de cinco personas. Sin embargo, no se ofrecieron más detalles ni sobre el lugar exacto de los ataques ni sobre la identidad de las víctimas.

Una campaña sostenida

Desde septiembre, el Ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo más de 30 operaciones similares contra embarcaciones que, de acuerdo con su versión, se utilizan para el contrabando de drogas con destino a territorio estadounidense. No obstante, hasta ahora no ha presentado públicamente pruebas que respalden la supuesta vinculación de esos barcos con redes de narcotráfico.