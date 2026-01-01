AMÉRICA LATINA
2 min de lectura
EE.UU. reporta cinco muertos más en ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico
El Pentágono afirmó que dos embarcaciones fueron atacadas en la última operación, lo que confirma que la campaña contra el presunto contrabando de drogas continúa en aguas internacionales.
Una embarcación que, según Trump, llevaba drogas ilegales fue atacada por EE.UU. en el Caribe. / Reuters
1 de enero de 2026

El Ejército de Estados Unidos aseguró que cinco personas murieron en ataques contra embarcaciones que, según Washington, estaban implicadas en actividades de narcotráfico en aguas internacionales.

Según un comunicado actualizado, las fuerzas estadounidenses atacaron dos embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas, lo que habría provocado la muerte de cinco personas. Sin embargo, no se ofrecieron más detalles ni sobre el lugar exacto de los ataques ni sobre la identidad de las víctimas.

Una campaña sostenida

Desde septiembre, el Ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo más de 30 operaciones similares contra embarcaciones que, de acuerdo con su versión, se utilizan para el contrabando de drogas con destino a territorio estadounidense. No obstante, hasta ahora no ha presentado públicamente pruebas que respalden la supuesta vinculación de esos barcos con redes de narcotráfico.

En este contexto, expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos han advertido de que estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. A su juicio, las personas que están siendo atacadas parecen ser civiles y no representarían una amenaza inmediata para Estados Unidos.

Todo ello ocurre, además, en medio de una creciente presión política de la Administración estadounidense, encabezada por el presidente Donald Trump, sobre el presidente venezolano de izquierda, Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de dirigir un cártel de la droga.

Por su parte, Maduro ha rechazado tajantemente esas acusaciones y ha denunciado que Estados Unidos busca provocar un cambio de régimen en Venezuela.

FUENTE:TRT Español y agencias
Por Jessica Costa
Por Abril Mulato