Cuatro meses después de un alto el fuego en Gaza, negociado por Estados Unidos y violado frecuentemente por Israel, Tel Aviv supuestamente está planeando otra ofensiva militar a gran escala contra el devastado enclave palestino.

Según reportes de los medios israelíes, las fuerzas de ese país están planeando el ataque aparentemente para desarmar por la fuerza al grupo de resistencia palestino Hamás si este se niega a hacerlo voluntariamente.

Actualmente, las tropas israelíes ocupan posiciones a lo largo de la llamada “Línea Amarilla”, una demarcación difusa que separa las áreas de despliegue militar de Tel Aviv en la parte oriental de Gaza –que representan aproximadamente el 53% del territorio– de las zonas occidentales donde se permite el movimiento de los palestinos.

Los reportes señalan que la acción militar que se planea sería "más intensa y más generalizada" que antes, porque las tropas israelíes ya no estarán restringidas por la presencia de rehenes israelíes en Gaza.

Por su parte, el comando sur de fuerzas tropas israelíes ha estado elaborando propuestas para "una serie de operaciones potenciales" en Gaza, en caso de que el liderazgo político opte por una acción militar en violación abierta del ya quebrantado alto el fuego.

La ofensiva militar planeada probablemente apuntará contra áreas densamente pobladas como Deir Al-Balah en el centro de Gaza y Al-Mawasi en el sur, donde las tropas terrestres nunca pusieron un pie durante los dos años de la ofensiva genocida, debido a los riesgos potenciales para los rehenes israelíes.

Por su parte, el diario The New York Times informó que el borrador de una propuesta estadounidense busca permitir que Hamás mantenga algunas armas ligeras en la primera parte de un proceso de desarme por fases, mientras exige la entrega de cualquier armamento capaz de alcanzar territorio israelí.

Hamás ha condicionado reiteradamente su desarme al retiro total de las tropas israelíes de Gaza y a que una estructura palestina tome el control de la gobernanza y seguridad del enclave.

Estos desarrollos se producen en medio de las negociaciones estancadas sobre la segunda fase del alto el fuego en el territorio, planteando interrogantes sobre si una escalada militar por parte de Israel es inminente.

Gokhan Batu, un analista de seguridad y Oriente Medio radicado en Ankara, interpreta estos supuestos preparativos de Israel para una acción militar más como una herramienta de negociación que como un precursor de ataque.

“Las noticias sobre una posible nueva operación están destinadas principalmente a aumentar la presión sobre Hamás”, explicó Batu a TRT World.

El alto el fuego de Gaza está respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que se alinea con el plan de paz de 20 puntos impulsado por el presidente de EE.UU ., Donald Trump. Y este esfuerzo ha llevado a la creación de una Junta de Paz como organismo de supervisión para la reconstrucción de Gaza.

Batu destaca el alto costo que tendría para Israel reanudar las hostilidades bajo las condiciones actuales.

Con un objetivo bélico importante –la liberación de los rehenes– ya logrado, terminar el acuerdo de paz asestará un golpe al futuro de la Junta de Paz de Gaza, dice.

También perjudicará las sinergias diplomáticas que Estados Unidos ha construido con mediadores regionales como Türkiye, Egipto y Qatar, añade.

En el plano legal, Batu advierte que cualquier operación importante en áreas densamente pobladas, donde los civiles han buscado refugio repetidamente después de desplazamientos forzados, planteará “riesgos agudos” según el derecho internacional humanitario.

El analista considera además que Tel Aviv sigue una "estrategia de zanahoria y garrote", ya que los diálogos de acción militar coinciden con el reporte sobre el borrador del plan de EE.UU. que permite la retención temporal de armas ligeras por parte de Hamás.

Respecto a la negativa del grupo de resistencia a desarmarse por completo, Batu señala que Hamás busca garantías contra las violaciones israelíes y una tregua más larga –potencialmente de siete a 10 años– durante la cual los mediadores asegurarán que no haya amenaza para Israel.

“Esto no es una propuesta que parezca factible bajo las condiciones políticas actuales de Israel”, afirma, al señalar las presiones políticas internas del primer ministro, Benjamín Netanyahu, antes de las elecciones.

Según los datos disponibles, las fuerzas israelíes han violado repetidamente el alto el fuego, matando a 574 palestinos e hiriendo a otros 1.518 desde octubre de 2025.