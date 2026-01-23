La Casa Blanca, impulsada por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, puso ahora la mira en Cuba. Según un informe publicado este jueves por el diario estadounidense The Wall Street Journal, Washington busca aliados dentro del gobierno cubano que puedan ayudar a negociar el fin del gobierno en la isla antes de que termine el año.

El reporte aporta varios elementos clave que explican este potencial giro. Por un lado, funcionarios de EE.UU. consideran que la economía cubana está al borde del colapso y que el gobierno atraviesa un momento de especial vulnerabilidad tras la pérdida del respaldo fundamental de Venezuela.

Al mismo tiempo, aunque reconocen que no existe un plan detallado para desmantelar el gobierno cubano, dentro de la administración estadounidense observan la captura de Maduro y las concesiones que le siguieron como un antecedente doble: un modelo posible y, a la vez, una advertencia dirigida a La Habana.

Señales hacia La Habana

Estas evaluaciones llegan poco después de una clara advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El 11 de enero, escribió en redes sociales: “Les sugiero firmemente que hagan un acuerdo. Antes de que sea demasiado tarde”, y añadió que “no habrá más petróleo ni dinero” para Cuba.

En ese contexto, el informe señala que funcionarios estadounidenses mantuvieron reuniones con grupos de exiliados cubanos en Miami y Washington, con el objetivo de identificar a figuras dentro del aparato estatal cubano que podrían estar dispuestas a negociar.

Relacionado TRT Español - ¿Qué quiere exactamente Estados Unidos de la Venezuela post-Maduro?

Ahora bien, la operación que terminó con la captura de Maduro, recuerda el informe, habría contado con la colaboración de al menos un informante interno. También señala que dejó 32 soldados y agentes de inteligencia cubanos muertos, que protegían al mandatario venezolano, y cuyas vidas han sido homenajeadas desde La Habana.

Aunque EE.UU. no ha amenazado de forma explícita con una acción militar contra Cuba, funcionarios citados por el diario explican que la operación en Venezuela buscó enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de una eventual negativa de La Habana a responder a exigencias de Washington.