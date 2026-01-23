AMÉRICA LATINA
La operación en Venezuela habría impulsado al Gobierno de Trump a poner ahora el foco en Cuba. Según un informe, Washington evalúa aplicar presión con margen para la negociación, en lugar de avanzar con estrategias clásicas de “cambio de régimen”.
Tras Venezuela, EE.UU. pone el ojo en Cuba: evalúa opciones de presión y negociación, revela informe
El liderazgo de Cuba ha sobrevivido décadas de presión estadounidense. / Reuters
hace 4 horas

La Casa Blanca, impulsada por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, puso ahora la mira en Cuba. Según un informe publicado este jueves por el diario estadounidense The Wall Street Journal, Washington busca aliados dentro del gobierno cubano que puedan ayudar a negociar el fin del gobierno en la isla antes de que termine el año.

El reporte aporta varios elementos clave que explican este potencial giro. Por un lado, funcionarios de EE.UU. consideran que la economía cubana está al borde del colapso y que el gobierno atraviesa un momento de especial vulnerabilidad tras la pérdida del respaldo fundamental de Venezuela.

Al mismo tiempo, aunque reconocen que no existe un plan detallado para desmantelar el gobierno cubano, dentro de la administración estadounidense observan la captura de Maduro y las concesiones que le siguieron como un antecedente doble: un modelo posible y, a la vez, una advertencia dirigida a La Habana.

Señales hacia La Habana

Estas evaluaciones llegan poco después de una clara advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El 11 de enero, escribió en redes sociales: “Les sugiero firmemente que hagan un acuerdo. Antes de que sea demasiado tarde”, y añadió que “no habrá más petróleo ni dinero” para Cuba.

En ese contexto, el informe señala que funcionarios estadounidenses mantuvieron reuniones con grupos de exiliados cubanos en Miami y Washington, con el objetivo de identificar a figuras dentro del aparato estatal cubano que podrían estar dispuestas a negociar.

Ahora bien, la operación que terminó con la captura de Maduro, recuerda el informe, habría contado con la colaboración de al menos un informante interno. También señala que dejó 32 soldados y agentes de inteligencia cubanos muertos, que protegían al mandatario venezolano, y cuyas vidas han sido homenajeadas desde La Habana.

Aunque EE.UU. no ha amenazado de forma explícita con una acción militar contra Cuba, funcionarios citados por el diario explican que la operación en Venezuela buscó enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de una eventual negativa de La Habana a responder a exigencias de Washington.

¿Combinar presión con margen para la negociación?

Las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos describen un panorama económico crítico en la isla, marcado por la escasez de bienes básicos, medicamentos y electricidad. En esa línea, Washington planea profundizar la presión cortando el suministro de petróleo venezolano y apuntando contra las misiones médicas cubanas en el exterior, su principal fuente de divisas.

“Los gobernantes de Cuba son marxistas incompetentes que han destruido su país, y han sufrido un golpe importante con el régimen de Maduro, al que son responsables de sostener”, aseguró un funcionario de la Casa Blanca, reportó The Wall Street Journal, y reiteró que Cuba debería “hacer un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

Desde el Departamento de Estado, en tanto, remarcaron que es de interés nacional para EE.UU. que Cuba sea gobernada de forma democrática y que se niegue el acceso a la isla a fuerzas militares y de inteligencia adversarias a Washington.

Dentro de la administración estadounidense, algunos funcionarios señalan que Trump prefiere combinar presión con margen para la negociación, en lugar de recurrir a estrategias clásicas de “cambio de régimen”. Otros, en cambio, apuestan a que el propio sistema termine por colapsar.

Pese a todo, la dirigencia cubana ha logrado sobrevivir durante décadas a la presión de EE.UU. “No hay rendición ni capitulación posible, ni ningún tipo de entendimiento basado en la coerción o la intimidación”, afirmó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel durante un acto en homenaje al personal cubano que murió mientras protegía a Maduro.

Mientras tanto, en La Habana, la tensión se siente en la vida cotidiana. Los apagones, que ya eran frecuentes, se intensificaron con la escasez de combustible y han dejado las calles en silencio por la noche. Ese silencio solo se rompe con el sonido de vecinos golpeando ollas desde sus casas: una protesta anónima, breve y cada vez más extendida.

