La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó este viernes una advertencia directa a los civiles de todo Oriente Medio: mantenerse alejados de las zonas donde operan fuerzas estadounidenses. El mensaje contrasta con el tono más optimista del presidente Donald Trump, quien aseguró que las conversaciones para poner fin a la guerra de un mes “iban bien”.

La advertencia llegó poco después de que Trump decidiera ampliar el plazo dado a Teherán para abrir el estrecho de Ormuz o afrontar la destrucción de sus infraestructuras energéticas. La nueva fecha límite se sitúa ahora en el 6 de abril. Según el mandatario estadounidense, la prórroga responde a una petición iraní, en un contexto en el que, afirma, Irán busca “alcanzar un acuerdo” para detener un conflicto que se arrastra desde los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Sin embargo, sobre el terreno la dinámica apunta en otra dirección. Teherán, que insiste en que cualquier final de la guerra debe responder a sus propios términos, no ha dado señales de frenar los ataques de represalia contra Israel ni contra objetivos en el Golfo.

En ese clima de escalada, la Guardia Revolucionaria endureció su discurso, acusando a las “cobardes fuerzas estadounidense-sionistas” de recurrir a “escudos humanos” y lanzando una advertencia sin matices: “Recomendamos que abandonen urgentemente los lugares donde están desplegadas fuerzas estadounidenses para evitar sufrir daños”.

El aviso se produjo apenas horas después de que el ejército iraní amenazara con atacar hoteles que albergan a soldados estadounidenses en distintos puntos de la región, en una muestra de cómo el conflicto sigue ampliando sus objetivos.

Mientras tanto, Kuwait informó de daños en su principal puerto comercial tras un ataque con drones al amanecer, un nuevo episodio que refleja la expansión geográfica de la guerra.

La Guardia Revolucionaria también afirmó que el estrecho de Ormuz continúa “cerrado” para embarcaciones vinculadas a puertos enemigos y aseguró haber obligado a retroceder a tres buques: “Esta mañana, tras las mentiras del corrupto presidente estadounidense que afirmaba que el estrecho de Ormuz estaba abierto, tres buques portacontenedores de distintas nacionalidades… fueron obligados a regresar tras una advertencia de la Armada de la Guardia Revolucionaria”.