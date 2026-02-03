El cruce de Rafah, entre Gaza y Egipto, finalmente volvió a abrirse para los palestinos este lunes, aunque bajo severas restricciones de las fuerzas israelíes, luego de casi dos años de cierre. Tras el anuncio de un “plan piloto” el domingo para la circulación limitada por este punto, a la mañana del día siguiente llegó el primer grupo de pacientes que buscaba regresar al enclave, después de recibir tratamiento médico en territorio egipcio, reportaron medios de ese país. Lo mismo ocurrió el martes con el segundo grupo de palestinos que volverían a casa, indicaron informes.
Por su parte, la prensa israelí afirmó solo unos 50 palestinos podrán entrar en Gaza el martes, mientras que aproximadamente 150 pacientes y sus acompañantes tienen previsto salir del enclave para recibir atención médica en Egipto. Las autoridades del enclave estiman que cerca de 22.000 pacientes, incluidos más de 4.000, siguen a la espera de una reapertura total del paso de Rafah.
Y es que el funcionamiento parcial de este punto fronterizo ha generado esperanza entre algunos de los palestinos que intentan sobrevivir en Gaza. Mahmud, de 38 años y quien padece leucemia, fue uno de los primeros en recibir permiso para cruzar a Egipto.
"En Gaza no hay tratamiento, no hay vida", señaló a la agencia de noticias AFP. Añadió que se siente "muy feliz de poder acceder por fin el tratamiento", pero triste por tener que dejar a sus seres queridos en el enclave, donde "la situación es catastrófica".
Para otros, que se fueron a Egipto antes del cierre de Rafah, esta reapertura significa el regreso a casa. "Mi madre terminó su tratamiento y esperamos que vuelva de Egipto. Para mí, es un día de alegría. Voy a abrazar a mi madre", afirmó Abdel Rahim Mohamed, un hombre de 30 años que vive en Jan Yunis, en el sur de Gaza.
Un alto cargo del Ministerio de Salud egipcio informó a AFP que las personas trasladadas desde el enclave a ese país cruzaron la frontera en tres ambulancias y fueron "examinados de inmediato para determinar a qué hospital serían trasladados". El lunes, las autoridades de salud de Egipto ya habían informado en un comunicado que alrededor de 150 hospitales están preparados para recibir a pacientes palestinos, junto con el despliegue de entre 250 y 300 ambulancias.
"Estamos muy contentos de que se haya abierto el paso fronterizo, pero también tenemos miedo y esperamos poder volver a casa, a Gaza", declaró Hala Abu Mustafa, que acompaña a su hijo herido para que reciba tratamiento en territorio egipcio.
Por su parte, Ali Shaath, el líder del Comité Nacional para la Administración de Gaza, que gobernará el enclave bajo la supervisión de la Junta de Paz, declaró que la reapertura "no es solo una medida administrativa, sino que marca el inicio de un largo proceso destinado a restablecer lo que se ha roto y a abrir una verdadera ventana de esperanza". Este comité fue creado bajo el plan de paz de 20 puntos que el presidente de EE.UU., Donald Trump, impulsa para Gaza.
Alertan que la apertura parcial de Rafah no cubre todas las necesidades en Gaza
La reapertura del paso de Rafah fue recibida con esperanza por organizaciones internacionales, aunque también se hicieron llamados a ampliar su alcance. El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, celebró la medida este lunes al señalar que “damos la bienvenida a la reapertura del paso de Rafah”, y subrayó que “los civiles deben poder salir y regresar de manera voluntaria y segura, tal como exige el derecho internacional”.
Dujarric añadió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) respaldó el lunes los esfuerzos de evacuación médica desde Gaza. “La reapertura limitada del paso de Rafah permitió que algunos pacientes y sus acompañantes salieran directamente hacia Egipto, mientras que otros transitaron por el paso de Karem Shalom, controlado por Israel”, indicó, al recordar que la última evacuación médica a través de Rafah se había producido en mayo de 2024, según la OMS.
Por su parte, el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, afirmó en una publicación en la red social X que el funcionamiento limitado “del paso de Rafah para que las personas puedan salir y regresar a Gaza es bienvenida”. Sin embargo, también advirtió que “esto no es suficiente: debe funcionar como un verdadero corredor humanitario para que podamos intensificar la asistencia vital”.
En esa línea, agencias humanitarias advierten que la reapertura es insuficiente frente a la magnitud de la crisis. Jonathan Crickx, jefe de comunicación de UNICEF en Palestina, afirmó que, aunque la medida es un avance positivo, está muy lejos de cubrir las necesidades de Gaza, especialmente las de los niños, y pidió ampliar el número de personas autorizadas a cruzar.
Crickx subrayó que es “extremadamente importante” aumentar las evacuaciones médicas y alertó de que cerca de 4.000 niños en Gaza necesitan con urgencia tratamientos que no están disponibles en el enclave, advirtiendo que los retrasos podrían tener consecuencias fatales. “Si no, morirán”, dijo.
Ataques israelíes se mantienen pese la segunda fase del alto el fuego
Pese a la apertura de Rafah y los esfuerzos internacionales por asegurar la segunda fase del alto el fuego, las fuerzas israelíes continúan lanzando ataques letales en Gaza. Este martes, fuentes médicas informaron que disparos de tropas de Tel Aviv mataron a un palestino e hirieron a otro en el sur del enclave, en incidentes registrados en las zonas de Al-Mawasi y Jan Yunis.
Desde que entró en vigor el alto el fuego a principios de octubre de 2025, los ataques israelíes han cobrado la vida de 524 palestinos y causado heridas a otros 1.360, y perpetrado 1.450 violaciones a la tregua, según informó la Oficina de Prensa de Gaza.
Los ataques persisten pese al anuncio de Estados Unidos en enero sobre el inicio de la segunda fase del acuerdo, que prevé retiradas adicionales de tropas israelíes y el lanzamiento de la reconstrucción de Gaza, estimada por la ONU en unos 70.000 millones de dólares.
Se suponía que el acuerdo de alto el fuego pondría fin a la ofensiva genocida de Israel sobre Gaza que en más de dos años ha matado a 71.600 palestinos y herido a 171.300. Los incesantes bombardeos han destruido aproximadamente el 90% de la infraestructura civil en el enclave.
El enviado especial de EE.UU. se reúne con Netanyahu, dicen reportes
El enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, se reunirá este martes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, informó un alto funcionario de ese país.
Aunque la fuente no confirmó el lugar ni la agenda del encuentro, medios locales señalaron que Witkoff llegará a Israel el martes, en un contexto marcado por la reciente reapertura parcial del paso de Rafah. Según reportes, Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, ya se habían reunido con Netanyahu el 24 de enero, ocasión en la que lo presionaron para reabrir el cruce, clave para el ingreso de ayuda humanitaria al enclave.
En paralelo, el ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich, elevó el tono al afirmar que el grupo de resistencia palestino, Hamás recibirá un “ultimátum de dos meses” por parte de la Junta de Paz de Trump para avanzar en el desarme.
“La Junta de Paz emitirá un ultimátum de dos meses a Hamás para que se desarme”, declaró en comentarios al diario Makor Rishon, al insistir en que Israel no pondrá fin a su ofensiva en Gaza “hasta que Hamás sea destruido”. Ahora bien, el grupo de resistencia Hamás ya ha reiterado en varias ocasiones su disposición a entregar las armas y a transferir la administración de Gaza a un gobierno palestino de transición.