El cruce de Rafah, entre Gaza y Egipto, finalmente volvió a abrirse para los palestinos este lunes, aunque bajo severas restricciones de las fuerzas israelíes, luego de casi dos años de cierre. Tras el anuncio de un “plan piloto” el domingo para la circulación limitada por este punto, a la mañana del día siguiente llegó el primer grupo de pacientes que buscaba regresar al enclave, después de recibir tratamiento médico en territorio egipcio, reportaron medios de ese país. Lo mismo ocurrió el martes con el segundo grupo de palestinos que volverían a casa, indicaron informes.

Por su parte, la prensa israelí afirmó solo unos 50 palestinos podrán entrar en Gaza el martes, mientras que aproximadamente 150 pacientes y sus acompañantes tienen previsto salir del enclave para recibir atención médica en Egipto. Las autoridades del enclave estiman que cerca de 22.000 pacientes, incluidos más de 4.000, siguen a la espera de una reapertura total del paso de Rafah.

Y es que el funcionamiento parcial de este punto fronterizo ha generado esperanza entre algunos de los palestinos que intentan sobrevivir en Gaza. Mahmud, de 38 años y quien padece leucemia, fue uno de los primeros en recibir permiso para cruzar a Egipto.

"En Gaza no hay tratamiento, no hay vida", señaló a la agencia de noticias AFP. Añadió que se siente "muy feliz de poder acceder por fin el tratamiento", pero triste por tener que dejar a sus seres queridos en el enclave, donde "la situación es catastrófica".

Para otros, que se fueron a Egipto antes del cierre de Rafah, esta reapertura significa el regreso a casa. "Mi madre terminó su tratamiento y esperamos que vuelva de Egipto. Para mí, es un día de alegría. Voy a abrazar a mi madre", afirmó Abdel Rahim Mohamed, un hombre de 30 años que vive en Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Un alto cargo del Ministerio de Salud egipcio informó a AFP que las personas trasladadas desde el enclave a ese país cruzaron la frontera en tres ambulancias y fueron "examinados de inmediato para determinar a qué hospital serían trasladados". El lunes, las autoridades de salud de Egipto ya habían informado en un comunicado que alrededor de 150 hospitales están preparados para recibir a pacientes palestinos, junto con el despliegue de entre 250 y 300 ambulancias.

"Estamos muy contentos de que se haya abierto el paso fronterizo, pero también tenemos miedo y esperamos poder volver a casa, a Gaza", declaró Hala Abu Mustafa, que acompaña a su hijo herido para que reciba tratamiento en territorio egipcio.

Por su parte, Ali Shaath, el líder del Comité Nacional para la Administración de Gaza, que gobernará el enclave bajo la supervisión de la Junta de Paz, declaró que la reapertura "no es solo una medida administrativa, sino que marca el inicio de un largo proceso destinado a restablecer lo que se ha roto y a abrir una verdadera ventana de esperanza". Este comité fue creado bajo el plan de paz de 20 puntos que el presidente de EE.UU., Donald Trump, impulsa para Gaza.

Alertan que la apertura parcial de Rafah no cubre todas las necesidades en Gaza

La reapertura del paso de Rafah fue recibida con esperanza por organizaciones internacionales, aunque también se hicieron llamados a ampliar su alcance. El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, celebró la medida este lunes al señalar que “damos la bienvenida a la reapertura del paso de Rafah”, y subrayó que “los civiles deben poder salir y regresar de manera voluntaria y segura, tal como exige el derecho internacional”.

Dujarric añadió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) respaldó el lunes los esfuerzos de evacuación médica desde Gaza. “La reapertura limitada del paso de Rafah permitió que algunos pacientes y sus acompañantes salieran directamente hacia Egipto, mientras que otros transitaron por el paso de Karem Shalom, controlado por Israel”, indicó, al recordar que la última evacuación médica a través de Rafah se había producido en mayo de 2024, según la OMS.

Por su parte, el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, afirmó en una publicación en la red social X que el funcionamiento limitado “del paso de Rafah para que las personas puedan salir y regresar a Gaza es bienvenida”. Sin embargo, también advirtió que “esto no es suficiente: debe funcionar como un verdadero corredor humanitario para que podamos intensificar la asistencia vital”.