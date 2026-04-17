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Fidan se reúne con el primer ministro de Pakistán, en medio de impulso por paz entre EE.UU. e Irán
El ministro de Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunió con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, al margen del Foro Diplomático de Antalya, mientras continúan los esfuerzos para que EE.UU. e Irán retomen conversaciones de paz.
Fidan se reúne con el primer ministro de Pakistán, en medio de impulso por paz entre EE.UU. e Irán
Los ministro de Exteriores de Türkiye, Pakistán, Arabia Saudita y Egipto tienen previsto reunirse en el marco de un Foro Diplomático en Antalya. / Other
hace una hora

Mientras líderes mundiales llegan a Türkiye para el Foro Diplomático de Antalya, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, ha intensificado su agenda con una serie de reuniones, entre ellas un encuentro con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, según fuentes turcas.

El encuentro tuvo lugar tras la llegada del líder pakistaní a la ciudad del sur de Türkiye para participar en el foro diplomático, según un comunicado publicado en la red social turca NSosyal por el ministerio turco.

Sharif llegó a Antalya después de visitar Arabia Saudí y Qatar En una gira de tres países, mientras que el jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, estuvo en Teherán para sostener conversaciones centradas en organizar una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

Líderes mundiales y altos funcionarios de gobierno se reunirán en Türkiye del 17 al 19 de abril para la quinta edición del foro de Antalya, y que estará centrado este año en la gestión de la incertidumbre global.

El foro, celebrado bajo los auspicios del presidente Recep Tayyip Erdogan y organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye, se centrará en el tema “Creando mapas para el mañana, gestionando las incertidumbres”, según fuentes diplomáticas.

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También los ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye, Pakistán, Arabia Saudita y Egipto tienen previstas otras reuniones al margen del foro durante el fin de semana.

Türkiye, miembro de la OTAN y vecino de Irán, ha mantenido un contacto estrecho con Estados Unidos, Irán y el mediador Pakistán, y ha reiterado en varias ocasiones su llamado a detener los ataques.

Las reuniones ocurren mientras funcionarios de Estados Unidos e Irán evaluaban un posible regreso a Pakistán para nuevas conversaciones, según reportes, después de que las negociaciones terminaran el domingo sin avances. Teherán y Washington no lograron acordar el fin de la guerra que el presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó junto a Israel con un ataque sorpresa el 28 de febrero, lo que provocó ataques iraníes contra Estados del Golfo y encendió un conflicto paralelo en Líbano.

FUENTE:TRT Español y agencias
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