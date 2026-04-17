Mientras líderes mundiales llegan a Türkiye para el Foro Diplomático de Antalya , el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, ha intensificado su agenda con una serie de reuniones, entre ellas un encuentro con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, según fuentes turcas.

El encuentro tuvo lugar tras la llegada del líder pakistaní a la ciudad del sur de Türkiye para participar en el foro diplomático, según un comunicado publicado en la red social turca NSosyal por el ministerio turco.

Sharif llegó a Antalya después de visitar Arabia Saudí y Qatar En una gira de tres países, mientras que el jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, estuvo en Teherán para sostener conversaciones centradas en organizar una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

Líderes mundiales y altos funcionarios de gobierno se reunirán en Türkiye del 17 al 19 de abril para la quinta edición del foro de Antalya, y que estará centrado este año en la gestión de la incertidumbre global.

El foro, celebrado bajo los auspicios del presidente Recep Tayyip Erdogan y organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye, se centrará en el tema “Creando mapas para el mañana, gestionando las incertidumbres”, según fuentes diplomáticas.