Después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgara el viernes un préstamo de 20.000 millones de dólares a Argentina, Javier Milei anunció que eliminarán "para siempre" el control de cambios o “cepo” que estaba en vigor desde 2019. Esta era una de las promesas más importantes de Milei desde su llegada a la presidencia, pero que hasta ahora no había logrado cumplir.

El anuncio se realizó simultáneamente con la confirmación de la entrega de fondos del FMI para sostener el programa económico del presidente, que incluye además ayudas de 12.000 millones del Banco Mundial y de 10.000 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, informaron ambas organizaciones.

Este préstamo, el vigésimo tercero para Argentina, la tercera economía más grande de Latinoamérica después de Brasil y México, se utilizará para cubrir obligaciones con el propio FMI y fortalecer las reservas del Banco Central.

El crédito del FMI es "un voto de confianza en la determinación del gobierno" de Milei para "avanzar en las reformas", afirmó la directora del organismo multilateral, Kristalina Georgieva.

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló que, a partir del desembolso inicial del Fondo –los primeros 12.000 millones entrarían el martes– y el de otros organismos, Argentina recibirá 19.600 millones de dólares en los próximos 60 días.

Eliminación del cepo cambiario y nuevas medidas

El anuncio del acuerdo con el FMI vino acompañado por la confirmación de Milei de eliminar definitivamente el complejo y famoso "cepo cambiario", vigente en Argentina desde 2019.

"Desde este momento, eliminamos el cepo cambiario de la economía argentina para siempre", dijo Milei.