El reconocimiento de Occidente a Palestina debe abrir camino hacia solución de dos Estados: Erdogan
Al regresar de la cumbre por la paz en Gaza, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, señaló la necesidad de un apoyo internacional sostenido para reconstruir el enclave y subrayó la grave situación humanitaria que aún afrontan los palestinos.
El presidente turco Erdogan subraya la colaboración con Donald Trump y otras naciones para asegurar la recuperación de Gaza. / AA
14 de octubre de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, calificó el martes las recientes medidas de los países occidentales para reconocer a Palestina como “ladrillos fundamentales” para avanzar hacia una solución de dos Estados, y no simples gestos diplomáticos. Lo expresó al regresar de la cumbre internacional por la paz en Gaza, donde se firmó una declaración que consolida el alto el fuego en el enclave.

“En esta etapa, es esencial intensificar los esfuerzos hacia una solución de dos Estados. Esperamos que las decisiones de las naciones occidentales, especialmente Reino Unido y Francia, de reconocer al Estado de Palestina se vean como pasos fundacionales en el proceso hacia la solución de dos Estados, y no como meros actos de reconocimiento. De lo contrario, cualquier medida tomada seguirá siendo incompleta y no cumplirá su propósito”, afirmó Erdogan.

El mandatario reafirmó que un Estado palestino independiente, soberano y geográficamente integrado, basado en las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este ocupada como su capital, sigue siendo la única solución viable.

Egipto, Qatar y Türkiye firmaron junto al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, un documento sobre el alto el fuego en Gaza, que establecerá las normas del acuerdo, según explicó Trump antes de estampar su firma.

“Estas firmas no son meramente simbólicas: representan nuestro compromiso con la paz, como un hecho histórico”, aseguró Erdogan.

“El genocidio en Gaza no debe ser olvidado”


El presidente turco también criticó a Israel por su historial de violaciones a los acuerdos de tregua, subrayando que tanto Türkiye como Estados Unidos están decididos a garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz.

“Está absolutamente claro que Israel no puede lograr resultados ocupando a sus vecinos. El intento del gobierno de Netanyahu de equiparar las reacciones contra el genocidio con antisemitismo, como se ha visto aquí, no ha producido ningún resultado”, dijo Erdogan.

El mandatario advirtió que la tragedia del pueblo palestino no debe ser olvidada, insistiendo en la necesidad de mantener la atención diplomática para prevenir nuevas catástrofes humanitarias. “Debemos continuar los esfuerzos para que el genocidio en Gaza no sea olvidado”.

Erdogan también destacó la diplomacia en curso con Trump, calificándola de “extremadamente importante” y prometió mantener el mismo nivel de compromiso y sensibilidad.

Reconstrucción de Gaza requiere apoyo amplio


Asimismo, Erdogan señaló que Ankara está evaluando qué actores podrían participar en la reconstrucción de Gaza, haciendo un llamado a un respaldo más amplio de los estados del Golfo, Estados Unidos y Europa.

Erdogan expresó además su confianza en que se asegurarán los recursos financieros necesarios para garantizar la rápida implementación de los proyectos de reconstrucción en el enclave palestino devastado.

Subrayando la grave situación humanitaria en Gaza, Erdogan enfatizó que reconstruir el enclave es de máxima prioridad y prometió atender las necesidades de vivienda de su población antes de la llegada del invierno.

“Trabajaremos incansablemente para cubrir las necesidades de alojamiento de los gazatíes antes del invierno”, declaró Erdogan desde el avión presidencial mientras regresaba de Sharm El Sheij, Egipto, donde se celebró la cumbre de paz de Gaza el lunes.

El presidente turco recordó que recientemente han entrado en Gaza unos 350 camiones de ayuda humanitaria enviados desde Türkiye, y agregó que el acuerdo entre Hamás e Israel prevé la entrada de al menos 600 camiones diarios.


FUENTE:TRT Español y agencias
