El ministro israelí de extrema derecha de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, irrumpió el viernes en la prisión de Ofer, al oeste de Ramala, en la Cisjordania ocupada, en una visita marcada por la intimidación y el abuso contra prisioneros palestinos.

Ben-Gvir ingresó a la prisión acompañado por altos funcionarios policiales, incluido el comisionado de Policía Yaakov Shabtai, pocos días antes del inicio del mes sagrado musulmán del Ramadán. Según el Canal 7 de Israel, durante la visita se lanzaron granadas aturdidoras cerca de las celdas de los prisioneros palestinos.

Ben-Gvir, conocido por publicar videos incendiarios dirigidos contra detenidos palestinos y por amenazarlos repetidamente, ha presumido abiertamente de endurecer las condiciones carcelarias desde que asumió el cargo a finales de 2022.

Durante su recorrido, afirmó que los cambios impuestos en las prisiones “no son suficientes” y prometió impulsar una legislación que permita la ejecución de prisioneros palestinos.

“Esto no es un hotel de lujo. Es una prisión real”, dijo Ben-Gvir, expresando satisfacción por lo que describió como un “cambio fundamental” en las condiciones de detención.

Las condiciones de los presos palestinos se han deteriorado notablemente bajo su mandato, con restricciones severas, abusos generalizados y una visible pérdida de peso entre los detenidos.