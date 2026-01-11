Türkiye despachó su sexto “Barco de la Bondad” con 2.600 toneladas de ayuda humanitaria a Sudán desde la ciudad costera turca de Mersin, como parte de los esfuerzos de socorro para las personas afectadas por el prolongado conflicto en el país africano.

El barco fue preparado bajo la coordinación de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de Türkiye (AFAD), en cooperación con autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y el Fondo de Qatar para el Desarrollo.

Ali Hamza Pehlivan, presidente de AFAD, señaló que Türkiye no ha permanecido indiferente ante la crisis humanitaria en Sudán, y recordó que envíos anteriores entregaron 5.500 toneladas de ayuda en 2024, además de 30.000 tiendas de campaña en tres buques enviados tan solo el mes pasado.

El cargamento más reciente incluye alimentos, artículos de cuidado personal, suministros médicos y materiales de refugio.

“Teniendo en cuenta que las necesidades de refugio de las personas desplazadas en Sudán alcanzaron un nivel crítico en diciembre, comenzamos a enviar barcos de buena voluntad el 7 de diciembre”, afirmó.