Con el impulso de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA), un grupo de mujeres en Colombia está hilando algo más que ropa. A través de sus manos construyen independencia económica, oportunidades y una marca que lleva en su nombre una poderosa historia colectiva. Así nace miTika, una marca textil creada por mujeres colombianas con el impulso de Türkiye.
TIKA proporcionó equipos profesionales de producción textil a la Casa Social de la Mujer en el municipio de Madrid, Cundinamarca, como parte del proyecto, que busca fomentar la participación de las mujeres en la vida económica y contribuir a la igualdad de género.
El taller, que inicialmente se centrará en la confección de ropa deportiva, pijamas, uniformes y ropa para bebés, ofrecerá oportunidades de empleo y emprendimiento a mujeres colombianas. Los procesos de producción estarán respaldados por formación técnica ofrecida por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Además, los productos que se comercialicen bajo la marca miTika están destinados a llegar a un amplio público mediante ferias comerciales y puntos de venta.
Con una superficie de 400 metros cuadrados, la Casa Social de la Mujer de Madrid actualmente beneficia directamente a 109 mujeres gracias al apoyo en equipamiento proporcionado por TIKA. Se espera que el proyecto se expanda hasta incluir a 500 mujeres miembros de la Casa Social con el tiempo. A largo plazo, se prevé que la iniciativa se extienda por todo Cundinamarca y aumente la capacidad de producción de la marca.
¿Qué significa miTika?
El nombre de la iniciativa fue elegido por las propias mujeres que trabajarán en el programa a través de un proceso participativo, y tiene un doble sentido.
Por un lado “mi TIKA”, como muestra de agradecimiento de las mujeres beneficiarias a la agencia turca. Por otro, “mítica”, que hace referencia a algo “legendario” o “extraordinario”. Un símbolo no solo de la identidad productiva de la marca, sino de empoderamiento y solidaridad.
De hecho, como dijo Sandra Milena Sánchez, gestora social del municipio, durante la ceremonia de inauguración de la marca: “Más de 109 mujeres se capacitaron en patronaje y costura. Todo este esfuerzo colectivo tomó un nuevo nombre: miTika, que significa ‘fantástica’ y ‘legendaria’. Este trabajo colectivo ahora cobra vida bajo una marca. No es solo una marca, sino el reflejo del espíritu de las mujeres de Madrid”
Una inauguración con mensaje
La inauguración y lanzamiento de la marca tuvo lugar durante una ceremonia oficial en la Casa Social de la Mujer en Madrid. Al evento la embajadora de Türkiye en Bogotá, Beste Pehlivan Sun; representantes de la Oficina de TIKA en Bogotá, así como Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador de Cundinamarca; Alexandra Pulido, directora de Asuntos Sociales del departamento; Carlos Alberto Chávez Moya, alcalde de Madrid; y Sandra Milena Sánchez, directora de Asuntos Sociales del municipio.
Durante el encuentro, integrantes de la Casa Social de la Mujer presentaron su nueva marca y compartieron el significado social y económico de miTika.
En el evento, la embajadora Beste Pehlivan Sun subrayó la importancia del empoderamiento económico femenino para el desarrollo del país. “Este proyecto ofrece una oportunidad importante para que quienes forman parte de la Casa Social de la Mujer generen ingresos y logren independencia económica. Como Türkiye, seguiremos apoyando el desarrollo de Colombia y el empoderamiento de las mujeres”, afirmó, agradeciendo el apoyo de la oficina de TIKA en Bogotá.
Por su parte, el gobernador Jorge Emilio Rey destacó el impacto transformador del nuevo taller textil en la vida de más de 100 mujeres de Madrid y agradeció al Gobierno de Türkiye y a TIKA por su aporte a nivel regional.
“MiTika es una marca social y representa no solo textiles de calidad, sino también los sueños de nuestras mujeres hechos realidad. Como gobernación, haremos todo lo posible para asegurar la sostenibilidad del proyecto. En ese sentido, anuncio que hemos ordenado 500 juegos de sábanas de la marca miTika, que serán donados a familias campesinas dentro del marco de un proyecto destinado a mejorar sus condiciones de vivienda”, afirmó.
Agregó que se crearán nuevas oportunidades para que las mujeres confeccionen uniformes para instituciones públicas y escolares, así como textiles hospitalarios, y subrayó que la marca está legalmente registrada y calificada para participar en licitaciones.
Por su parte, Alexandra Pulido, directora de Asuntos Sociales de la Gobernación de Cundinamarca, anunció otro proyecto importante: la confección de 5.000 uniformes para una maratón infantil de ciclismo destinada a niños con cáncer, que serán elaborados en el taller textil miTika.
El alcalde Chávez Moya también destacó el impacto transformador del proyecto, que lleva el desarrollo social fuera de los centros metropolitanos. "Hoy se materializa un proyecto que beneficia a más de 100 familias de Madrid gracias a la contribución de Türkiye. Queremos agradecer a TIKA, al señor gobernador y a los administradores que hicieron posible este proyecto”, señaló.