Con el impulso de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA), un grupo de mujeres en Colombia está hilando algo más que ropa. A través de sus manos construyen independencia económica, oportunidades y una marca que lleva en su nombre una poderosa historia colectiva. Así nace miTika, una marca textil creada por mujeres colombianas con el impulso de Türkiye.

TIKA proporcionó equipos profesionales de producción textil a la Casa Social de la Mujer en el municipio de Madrid, Cundinamarca, como parte del proyecto, que busca fomentar la participación de las mujeres en la vida económica y contribuir a la igualdad de género.

El taller, que inicialmente se centrará en la confección de ropa deportiva, pijamas, uniformes y ropa para bebés, ofrecerá oportunidades de empleo y emprendimiento a mujeres colombianas. Los procesos de producción estarán respaldados por formación técnica ofrecida por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Además, los productos que se comercialicen bajo la marca miTika están destinados a llegar a un amplio público mediante ferias comerciales y puntos de venta.

Con una superficie de 400 metros cuadrados, la Casa Social de la Mujer de Madrid actualmente beneficia directamente a 109 mujeres gracias al apoyo en equipamiento proporcionado por TIKA. Se espera que el proyecto se expanda hasta incluir a 500 mujeres miembros de la Casa Social con el tiempo. A largo plazo, se prevé que la iniciativa se extienda por todo Cundinamarca y aumente la capacidad de producción de la marca.

¿Qué significa miTika?





El nombre de la iniciativa fue elegido por las propias mujeres que trabajarán en el programa a través de un proceso participativo, y tiene un doble sentido.

Por un lado “mi TIKA”, como muestra de agradecimiento de las mujeres beneficiarias a la agencia turca. Por otro, “mítica”, que hace referencia a algo “legendario” o “extraordinario”. Un símbolo no solo de la identidad productiva de la marca, sino de empoderamiento y solidaridad.

De hecho, como dijo Sandra Milena Sánchez, gestora social del municipio, durante la ceremonia de inauguración de la marca: “Más de 109 mujeres se capacitaron en patronaje y costura. Todo este esfuerzo colectivo tomó un nuevo nombre: miTika, que significa ‘fantástica’ y ‘legendaria’. Este trabajo colectivo ahora cobra vida bajo una marca. No es solo una marca, sino el reflejo del espíritu de las mujeres de Madrid”





Una inauguración con mensaje



