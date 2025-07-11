Miembros del grupo terrorista PKK iniciaron este viernes la entrega de armas en la provincia de Suleymaniye, en Irak, en un paso relevante dentro del plan de Ankara para erradicar el terrorismo en Türkiye.

Tras operaciones antiterroristas sostenidas y exitosas lideradas por las fuerzas de seguridad turcas, el PKK anunció en mayo su decisión de disolverse y desarmarse, un giro que marca un hito en la lucha de más de cuatro décadas contra esta organización.

Mientras tanto, el Estado turco ha ampliado su combate contra el terrorismo al terreno diplomático. Años de presión constante sobre socios internacionales —especialmente en Europa y Medio Oriente— han dado frutos.

La capacidad del PKK para operar libremente en capitales extranjeras, lavar dinero y recaudar fondos bajo distintas coberturas políticas se ha reducido de manera significativa. El creciente peso geopolítico de Türkiye ha logrado que sus preocupaciones sean tomadas con mayor seriedad por las potencias globales.

Mediante lazos económicos, diplomacia energética y alianzas regionales, Ankara ha ido asfixiando progresivamente las redes de apoyo al PKK en el exterior.