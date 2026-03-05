Un ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero mató al líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, en su residencia.

El asesinato del jefe de Estado iraní simbolizó la política imprudente de Israel de atacar a los niveles más altos del liderazgo enemigo.

El asesinato de Jamenei ha generado caos en toda la región y provocado la represalia de Irán, amenazando a todos, desde líderes mundiales hasta civiles ordinarios.

El asesinato deliberado de jefes de Estado en funciones era algo muy inusual. Sin embargo, parece haberse convertido en la estrategia habitual de Israel en los últimos años.

Durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, los países evitaron en gran medida asesinar líderes extranjeros, incluso en tiempos de conflicto.

La norma no escrita ayudaba a prevenir que los conflictos militares limitados se convirtieran en guerras totales.

Selim Han Yeniacun, profesor de historia política en la Universidad Marmara de Estambul, dice a TRT World que ha existido un “fuerte consenso informal” contra atacar directamente a jefes de Estado en funciones.

“Los ataques al liderazgo político pueden transformar los conflictos militares en luchas existenciales… por eso la mayoría de los Estados han evitado históricamente tales acciones incluso en tiempos de guerra”, explica.

Pero Israel ha roto ese consenso.

Tel Aviv practicó durante años una política de “moderación” al atacar a figuras políticas de alto nivel.

Sin embargo, comenzó a cruzar esa línea en 2024 con una serie de asesinatos de alto perfil.

El primero fue el asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán el 31 de julio de 2024. Israel mató a Haniyeh, que asistía a la inauguración del nuevo presidente iraní, usando una bomba que había sido introducida en su residencia meses antes.

Tel Aviv confirmó posteriormente su participación en el asesinato de Haniyeh.

El segundo ataque de alto perfil ocurrió solo dos meses después. El 27 de septiembre de 2024, ataques aéreos israelíes en la sede de Hezbollah en Beirut mataron al líder de larga data del grupo, Hassan Nasrallah, junto con otros comandantes clave.

Estos dos asesinatos señalaron un cambio fundamental en Tel Aviv: ahora atacar directamente a los jefes de sus adversarios se consideraba parte del juego israelí.

El asesinato de Jamenei el mes pasado enterró el consenso de que los jefes de Estado estaban fuera de los límites en confrontaciones militares.

Rahim Farzam, analista de política exterior en el Centre for Iranian Studies con sede en Ankara, dice a TRT World que el cambio de política de Israel muestra que busca expandir el alcance del conflicto y restaurar la disuasión.

Rastrea este cambio hasta la operación de Hamás el 7 de octubre de 2023, un ataque transfronterizo contra Israel.

La operación de Hamás creó un consenso político y social en Israel que le permitió desplegar “herramientas más directas y tolerantes al riesgo” no solo contra Gaza, sino también contra Irán y sus redes vinculadas, señala Farzam.

Según Israel, agrega Farzam, los grupos regionales apoyados por Irán dependen demasiado del liderazgo fuerte de Teherán.

Esto hace que los ataques de decapitación —como el de Nasrallah— parezcan una manera rápida e imprudente de interrumpir la coordinación.

Yeniacun coincide con esta visión y señala que la tecnología avanzada de Israel, desde herramientas cibernéticas hasta ataques de precisión, hace que estos asesinatos de alto perfil sean “más factibles y atractivos operativamente”.

Al mismo tiempo, los expertos advierten que el cambio de Israel no se trata solo de táctica.

Es una escalada peligrosa causada por presiones internas en Israel, donde los líderes enfrentan demandas de respuestas fuertes tras el fallo de seguridad del 7 de octubre de 2023.