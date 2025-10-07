Durante la 12.ª Cumbre de la Organización de Estados Túrquicos (OTS), celebrada en Azerbaiyán, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, llamó este martes a los Estados túrquicos a asumir un papel más activo en el mantenimiento de la estabilidad y la seguridad regional.

A lo largo de su intervención, el presidente turco aprovechó para lanzar una dura crítica al Consejo de Seguridad de la ONU, al que acusó de permanecer impasible ante las crisis que afectan a millones de personas. “El Consejo de Seguridad de la ONU permanece indiferente ante muchos asuntos que hieren la conciencia de la humanidad”, afirmó el mandatario, en una clara alusión a la ineficacia del sistema internacional actual.

Del mismo modo, Erdogan condenó con firmeza los recientes ataques de Israel contra Qatar, advirtiendo que “la mayor amenaza para la estabilidad de nuestra región proviene del liderazgo actual de ese país”. Estas declaraciones se enmarcan en un contexto regional cada vez más tenso, donde Türkiye busca consolidarse como mediador y actor estabilizador.

Posteriormente, el presidente turco centró su mensaje en los conflictos regionales que siguen marcando la agenda de seguridad de los países túrquicos.

En relación con Siria, destacó los progresos del gobierno de Damasco y los calificó como una señal de esperanza tras años de guerra civil.

“A pesar de los numerosos desafíos, los avances del gobierno sirio en los últimos nueve meses nos permiten mirar al futuro con esperanza”, señaló Erdogan. En esa línea, instó a los Estados miembros de la OTS a profundizar su compromiso político y diplomático con Siria, subrayando que la cooperación regional puede contribuir a la reconstrucción del país. “Como Estados túrquicos, debemos profundizar nuestro compromiso con el gobierno sirio”, insistió.

Por otro lado, en lo que respecta al Cáucaso Sur, Erdogan reiteró el apoyo de Türkiye a los esfuerzos de paz emprendidos en la región, subrayando que Ankara no se limita a observar los acontecimientos, sino que actúa activamente en favor de la estabilidad. “No solo seguimos los acontecimientos; apoyamos sinceramente los pasos que se toman en la región para establecer la paz y la estabilidad”.

Más allá de los temas de seguridad, Erdogan quiso resaltar la dimensión cultural de la cooperación túrquica, destacando que la integración lingüística es un elemento clave para fortalecer los lazos entre las naciones.

“Con respecto al alfabeto común, Türkiye está dando el primer paso, publicando una obra sobre Chinghiz Aitmatov —renombrado autor kirguís— y el Oghuznameh —relatos legendarios de los turcos oguz— en el alfabeto común”, explicó.