Con un tono severo y apuntalando la retórica que durante meses ha mantenido, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este sábado que su país había comenzado “grandes operaciones de combate” en Irán y advirtió sobre la posibilidad de bajas en las fuerzas estadounidenses.

Los ataques, que según Trump tenían el objetivo de destruir misiles iraníes y aniquilar su armada, se producen tras las reiteradas advertencias de Washington e Israel acerca de que volverían a atacar a Teherán si este continuaba con sus programas nucleares y de misiles balísticos.

"Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina", dijo el mandatario, que vestía una gorra blanca con las siglas USA y hablaba detrás de un atril con el sello presidencial estadounidense. "Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní", señaló.

Entonces, insistió: "No hago esta declaración a la ligera. El régimen iraní busca matar", declaró Trump en un video compartido en su red Truth Social.