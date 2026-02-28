ORIENTE MEDIO
2 min de lectura
Trump anuncia que Estados Unidos ha comenzado "grandes operaciones de combate" en Irán
Tras las primeras explosiones en Irán, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que su país había lanzado una ofensiva para destruir los misiles de Teherán. Advirtió que Washington podría sufrir bajas e instó a las fuerzas iraníes a rendirse.
Trump anuncia que Estados Unidos ha comenzado "grandes operaciones de combate" en Irán
"Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina", amenazó Trump a Irán. / TRT Balkan
hace 2 horas

Con un tono severo y apuntalando la retórica que durante meses ha mantenido, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este sábado que su país había comenzado “grandes operaciones de combate” en Irán y advirtió sobre la posibilidad de bajas en las fuerzas estadounidenses.

Los ataques, que según Trump tenían el objetivo de destruir misiles iraníes y aniquilar su armada, se producen tras las reiteradas advertencias de Washington e Israel acerca de que volverían a atacar a Teherán si este continuaba con sus programas nucleares y de misiles balísticos.

RelacionadoTRT Español - Israel y EE.UU. lanzan ataques en Irán, pese a diálogo nuclear: Teherán responde

"Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina", dijo el mandatario, que vestía una gorra blanca con las siglas USA y hablaba detrás de un atril con el sello presidencial estadounidense. "Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní", señaló.

Entonces, insistió: "No hago esta declaración a la ligera. El régimen iraní busca matar", declaró Trump en un video compartido en su red Truth Social.

RECOMENDADOS

"Puede que se pierdan las vidas de valientes héroes estadounidenses y podríamos tener bajas, lo que ocurre con frecuencia en la guerra, pero lo estamos haciendo, no sólo por el ahora. Lo estamos haciendo por el futuro, y es una noble misión", insistió.

El mandatario además instó a los miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, las fuerzas armadas del país, que depusieran las armas, prometiéndoles inmunidad. La otra opción, según Trump, es una "muerte segura".

Luego, dirigiéndose a los iraníes les dijo que "la hora de su libertad está al alcance de la mano", aunque les recomendó que por el momento "permanezcan a resguardo. No salgan de sus casas. Es muy peligroso salir. Van a caer bombas por todas partes".

Washington y Teherán mantuvieron una serie de conversaciones en las últimas semanas sobre el programa nuclear de Irán. La más reciente se celebró el pasado jueves sin alcanzar un acuerdo.

"Irán se negó, como lo ha hecho durante décadas. Rechazó toda oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares, y no podemos soportarlo más", insistió Trump.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
El ministro ultraderechista israelí Bezalel Smotrich amenaza con ocupar Gaza si Hamás no se desarma
Erdogan destaca el creciente peso global de Ankara y reafirma el plan “Türkiye libre de terrorismo"
Desde 1929 hasta Milei: los derechos históricos que la reforma laboral pone en jaque en Argentina
Detenidos y sin mezquitas ni ayuno: Israel acentúa violencia durante Ramadán en Cisjordania ocupada
Ola de violencia y llamado a la calma en México tras muerte del capo “El Mencho”: ¿qué pasó?
Irán y EE.UU. intentarán otra ronda de diálogo este jueves, entre amenazas de ataques y represalias
Türkiye y Arabia Saudí firmarán la segunda fase del acuerdo de energía renovable de 5GW, en la COP31
Israel ataca múltiples zonas de Gaza pese al alto el fuego y deja varios muertos y heridos
Trump "siente curiosidad" sobre por qué Irán no ha “capitulado” bajo la presión de EE.UU.: Witkoff
Trump eleva al 15% el arancel global de Estados Unidos
La Media Luna Roja Turca continúa enviando ayuda a Gaza tras la reapertura del paso de Rafah
Teherán cuestiona las cifras de EE.UU. sobre las muertes en protestas en Irán
Trump dice que aprobará un nuevo arancel global del 10% tras duro revés de la Corte Suprema
Israel deja ocho muertos en Líbano y ataca campamento de refugiados palestino en violación de tregua
La Corte Suprema de EE.UU. anula los aranceles de Trump en un histórico revés al poder ejecutivo