El Ejército de Israel avanzó este lunes hacia la zona rural occidental de Daraa, en el sur de Siria, y estableció un puesto de control militar que restringió el movimiento de civiles, en lo que constituye una nueva violación a la soberanía del país, informaron medios locales.

La agencia estatal siria SANA reportó que las tropas israelíes se desplazaron al área situada entre las aldeas de Maariya y Abdin, donde instalaron un puesto de control en un cruce conocido localmente como al-Maqsam.

“Las fuerzas israelíes avanzaron al amanecer entre las dos aldeas y establecieron un puesto de control temporal en el punto de al-Maqsam, lo que generó preocupación entre los residentes y restringió el movimiento”, señaló Moaffaq Mahmoud, alcalde de Abdin y Maariya, de acuerdo a SANA.

Este nuevo avance se suma a una serie de incursiones terrestres israelíes registradas durante las últimas semanas en el oeste de Daraa, que con frecuencia están acompañadas de la instalación de puestos de control militares destinados a limitar la vida cotidiana de los residentes, según funcionarios sirios.

El pasado 6 de diciembre, la artillería israelí bombardeó una posición militar abandonada al norte de la aldea de Jamla, en la zona de la cuenca del Yarmouk, sin causar víctimas.

Al menos 43 incursiones sólo este mes

Durante este fin de semana, el ejército israelí intensificó sus incursiones terrestres en la provincia siria de Quneitra, en el suroeste del país, al ingresar a varias localidades rurales y establecer nuevos puestos de control. Así, el número total de redadas israelíes sólo este mes ascendió a 43, algunas de las cuales incluyeron arrestos, según un recuento de Anadolu.

De acuerdo a la cadena estatal Al-Ikhbariya TV, tropas israelíes entraron el sábado en la aldea de Ain Ziwan con cinco vehículos militares e instalaron un puesto de control temporal. Ese mismo día, otra unidad ingresó en la aldea de al-Ajraf, en el centro de la zona rural de Quneitra, donde desplegó cuatro vehículos y estableció un control para registrar a los transeúntes.