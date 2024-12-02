Al menos 73 violaciones a la tregua con Hezbollah en el Líbano ha perpetrado Israel en los últimos cinco días. La más reciente fue en la ciudad de Naqoura, donde el ejército israelí abrió fuego en la mañana de este lunes. En total, las infracciones de Tel Aviv al alto el fuego, pactado el pasado 27 de noviembre, dejan dos muertos y 10 heridos.

De hecho, tan solo en la madrugada del domingo, Israel habría infringido el acuerdo en 11 ocasiones. Así lo afirmó un comunicado del Ejército de Tel Aviv que reportó que sus fuerzas “llevaron a cabo una serie de operaciones dirigidas contra centros de Hezbollah en el sur del Líbano”.

Los militares israelíes justificaron estos incumplimientos señalando que “la tarde de este sábado, las fuerzas de la Brigada de Paracaidistas detectaron a un grupo de individuos armados cerca de una iglesia en el sur del Líbano” por lo que “abrieron fuego contra ellos y lograron eliminarlos”.

Las infracciones israelíes a la tregua incluyeron demoliciones de edificios, bombardeos de artillería, disparos de ametralladoras y operaciones de francotiradores. Lo que, en conjunto, genera un panorama de devastación en varias localidades del país.

Según un recuento de la agencia de noticias Anadolu, que se basa en informes de la agencia oficial libanesa, Israel ha atacado sistemáticamente ciudades del sur del Líbano, incumpliendo la tregua en al menos 73 ocasiones desde que entró en vigor el pasado 27 de noviembre.

El pasado viernes 29 de noviembre, Israel llevó a cabo siete ataques en el distrito de Marjayoun, provincia de Nabatiye. En uno de los incidentes, un proyectil impactó una vivienda en Tel Nahas, cerca de Burj Al-Muluk, justo cuando el propietario entraba en su casa, aunque logró salir ileso.

También se reportaron bombardeos en las localidades de Markaba y Talussa, así como incursiones de tanques en el distrito occidental de Jiyam, donde arrasaron tierras agrícolas y arrancaron olivos en Kfarkela, según la agencia de noticias oficial del Líbano.