La escalada de tensiones en el sur de Yemen dio un giro decisivo este martes después de que Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciara el fin de su presencia militar en el país, en medio de una disputa con Arabia Saudí y el gobierno yemení reconocido internacionalmente.

La decisión se produce tras un ataque aéreo “limitado” lanzado por una coalición liderada por Arabia Saudí contra dos barcos vinculados a EAU en el puerto de Mukalla, donde se estaba descargando un gran cargamento de armas y vehículos de combate destinados a las fuerzas separatistas del Consejo de Transición del Sur (STC), respaldadas por EAU.

Poco después, el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, Rashad Al-Alimi, canceló un pacto de defensa conjunta con EAU y dio un ultimátum de 24 horas para la retirada de sus fuerzas del territorio yemení. Además, declaró el estado de emergencia por 90 días e impuso una prohibición aérea y terrestre de 72 horas en todos los puertos y pasos fronterizos.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa emiratí indicó que la retirada es por “los recientes acontecimientos y las posibles implicaciones para la seguridad y la eficacia de las tareas antiterroristas”. También aseguró que el repliegue se hará de forma coordinada y garantizando la seguridad de su personal.

El episodio marca la mayor escalada entre Arabia Saudí y EAU, históricamente aliados en Yemen. Riad ha criticado abiertamente el respaldo emiratí al STC, que a comienzos de este mes se hizo con el control de las provincias orientales de Hadramaut y Al-Mahra tras enfrentamientos con fuerzas gubernamentales.

El STC ha sido parte de la coalición que combate junto al gobierno yemení contra los hutíes, grupo respaldado por Irán que controla la capital, Saná, y gran parte del noroeste del país. Los hutíes adquirieron proyección internacional tras el inicio de la ofensiva de Israel contra Gaza en octubre de 2023, cuando comenzaron a atacar buques comerciales en el mar Rojo en lo que describieron como actos de solidaridad con los palestinos, lo que derivó en ataques de Estados Unidos e Israel contra sus posiciones. Estas operaciones cesaron tras el alto el fuego entre Israel y Hamás, en vigor desde el 10 de octubre.

Más allá de las disputas regionales, el conflicto en Yemen —que se extiende por más de dos décadas— sigue teniendo un impacto devastador sobre la población civil. Según UNICEF, uno de cada dos niños menores de cinco años en Yemen sufre desnutrición, reflejo de una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Entonces, ¿cuál es el verdadero origen de esta escalada y qué hay detrás?

La unificación

Yemen, situado entre Arabia Saudí y una importante ruta marítima del mar Rojo, estuvo dividido en dos Estados, norte y sur, hasta 1990. Yemen del Sur aceptó la unificación tras una guerra civil interna en 1986 que acabó con su liderazgo político y en medio del colapso de su principal respaldo financiero, la entonces Unión Soviética.

Mientras tanto, en el norte, a finales de los años 90 surgieron los hutíes, que libraron guerras de guerrillas contra el gobierno. La mayoría profesa el islam chií zaidí y cuenta con el respaldo de Irán. En 2004, el fundador del grupo lanzó una rebelión contra el gobierno, lo que desencadenó seis conflictos entre 2004 y 2010. Actualmente, el movimiento está liderado por Abdul Malik Al-Houthi.

Primavera Árabe

En enero de 2011 estallaron protestas en todo Yemen, que exigían el fin de los 33 años de gobierno del entonces presidente Ali Abdullah Saleh. A su vez se sumó que grupos tribales de gran influencia y comandantes militares se unieron a la oposición, desatando enfrentamientos en Saná.

En este contexto, el exmandatario Saleh resultó gravemente herido en un atentado en junio y fue trasladado a Arabia Saudí para recibir tratamiento, aunque regresó meses después. En noviembre de 2011, firmó finalmente un acuerdo para transferir el poder a su vicepresidente, Abdrabbuh Mansour Hadi.