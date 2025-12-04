Organizaciones de derechos humanos han advertido que las duras políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrían eclipsar el Mundial de la FIFA del próximo año, instando al organismo rector del fútbol a garantizar la seguridad de aficionados, trabajadores y periodistas.
Las advertencias surgieron antes del sorteo del viernes en Washington para el torneo de 48 selecciones, que será organizado por Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, varias organizaciones intensificaron sus llamados de alerta.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) expresaron su temor a redadas migratorias cerca de los estadios y criticaron el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en ciudades sede, incluidas Chicago y Los Ángeles.
"Las familias, los aficionados, los jugadores y otros miembros de la comunidad futbolística tienen derecho a disfrutar del juego sin miedo a ser detenidos y separados de sus seres queridos", afirmó Daniel Norona, de Amnistía Internacional USA.
Un informe de Human Rights Watch señaló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a más de 92.000 personas entre enero y octubre en ciudades que albergarán partidos de la Copa del Mundo o cerca de ellas.
El informe también mencionó la detención de un solicitante de asilo poco antes de la final del Mundial de Clubes, que también se llevó a cabo en dicho país, en julio.
Ademas, algunos grupos expresaron preocupación por la revocación de las protecciones legales temporales para migrantes de Haití, que recientemente se clasificó al Mundial por primera vez en más de 50 años.
"Esto no es hipotético", afirmó Jennifer Li, profesora de derecho en Georgetown. "Necesitamos que la FIFA y las ciudades anfitrionas aclaren si ICE, la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad federales estarán o no en los estadios".
El presidente de EE.UU. también ha amenazado con trasladar los partidos de las ciudades anfitrionas lideradas por demócratas a otras sedes, una decisión que supondría una auténtica pesadilla organizativa para la FIFA. Los Ángeles, por ejemplo, prevé albergar ocho encuentros; San Francisco, seis; y Seattle, otros seis.
La amenaza llega mientras Trump acusa, sin aportar pruebas, a estas ciudades de permitir que la inmigración ilegal, la inseguridad y la delincuencia se descontrolen, argumentos que ha utilizado en parte para, justamente, justificar un posible cambio de sedes.
Un eventual traslado no solo complicaría la logística del torneo, sino que también afectaría directamente a los aficionados, muchos de los cuales ya han reservado sus entradas, alojamiento y planes de viaje, sumando aún más incertidumbre al evento.
“Socavan la integridad del torneo”
Por su parte, Minky Worden, de Human Rights Watch, advirtió que estas políticas "ponen en riesgo a las comunidades y amenazan con socavar la integridad del torneo en sí", y añadió que la FIFA corre el riesgo de convertirse en "un escenario para el autoritarismo".
Mientras estas críticas aumentan, la Casa Blanca insistió en que el torneo será tanto seguro como acogedor.
Andrew Giuliani, jefe del Grupo de Trabajo del Mundial 2026 de la administración, aseguró en el Departamento de Estado que la seguridad sigue siendo central en los preparativos. "Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que estos juegos sean seguros y exitosos… La seguridad y la hospitalidad pueden y van a coexistir", afirmó.
"Esperamos entre cinco y siete millones de visitantes internacionales", agregó Giullani, subrayando que equipos de coordinación federal ya han sido desplegados en las 11 ciudades sede.
En ese esfuerzo por demostrar garantías, Giuliani confirmó que los poseedores de entradas tendrán acceso a un "sistema prioritario de programación de citas" para la obtención de visados a inicios de 2026. También señaló que los tiempos de espera para visados se redujeron para algunos países, como por ejemplo, Türkiye donde pasaron de 16 meses a dos.