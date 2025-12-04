Organizaciones de derechos humanos han advertido que las duras políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrían eclipsar el Mundial de la FIFA del próximo año, instando al organismo rector del fútbol a garantizar la seguridad de aficionados, trabajadores y periodistas.

Las advertencias surgieron antes del sorteo del viernes en Washington para el torneo de 48 selecciones, que será organizado por Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, varias organizaciones intensificaron sus llamados de alerta.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) expresaron su temor a redadas migratorias cerca de los estadios y criticaron el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en ciudades sede, incluidas Chicago y Los Ángeles.

"Las familias, los aficionados, los jugadores y otros miembros de la comunidad futbolística tienen derecho a disfrutar del juego sin miedo a ser detenidos y separados de sus seres queridos", afirmó Daniel Norona, de Amnistía Internacional USA.

Un informe de Human Rights Watch señaló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a más de 92.000 personas entre enero y octubre en ciudades que albergarán partidos de la Copa del Mundo o cerca de ellas.

El informe también mencionó la detención de un solicitante de asilo poco antes de la final del Mundial de Clubes, que también se llevó a cabo en dicho país, en julio.

Ademas, algunos grupos expresaron preocupación por la revocación de las protecciones legales temporales para migrantes de Haití, que recientemente se clasificó al Mundial por primera vez en más de 50 años.

"Esto no es hipotético", afirmó Jennifer Li, profesora de derecho en Georgetown. "Necesitamos que la FIFA y las ciudades anfitrionas aclaren si ICE, la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad federales estarán o no en los estadios".

El presidente de EE.UU. también ha amenazado con trasladar los partidos de las ciudades anfitrionas lideradas por demócratas a otras sedes, una decisión que supondría una auténtica pesadilla organizativa para la FIFA. Los Ángeles, por ejemplo, prevé albergar ocho encuentros; San Francisco, seis; y Seattle, otros seis.