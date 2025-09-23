TÜRKİYE
4 min de lectura
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza
Emine Erdogan, primera dama de Türkiye, relacionó las antiguas tradiciones sostenibles de Anatolia con los desafíos ambientales modernos, mientras advirtió contra la eliminación de la historia de Palestina.
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza
"La vida en Anatolia es una hoja de ruta que muestra cómo se pueden alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible", señaló la primera dama. / AA
23 de septiembre de 2025

La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, quien también preside el Consejo Consultivo de Alto Nivel sobre Cero Residuos de la ONU, destacó el patrimonio cultural de Anatolia que tiene siglos de antigüedad, e instó a una acción internacional más contundente para proteger Gaza.

"La vida en Anatolia es una hoja de ruta que muestra cómo se pueden alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Porque las puertas de Anatolia han estado abiertas a la fertilidad, la acumulación y las habilidades basadas en miles de años de experiencia", declaró este martes Emine Erdogan al recibir en la Casa Turca de Nueva York a las esposas de varios jefes de Estado, en el marco de la Asamblea General de la ONU. El evento hizo parte del proyecto "Los Anatolios", que se desarrolla bajo su auspicio.

Erdogan y las primeras damas de diversos estados y gobiernos recorrieron una exposición organizada por el Ministerio de Industria y Tecnología de Türkiye, que exhibió el conocimiento, la artesanía y el patrimonio cultural milenarios de Anatolia, combinados con diseño moderno.

La exposición presentó alrededor de 40 tejidos tradicionales, alfombras hechas a mano, joyería de filigrana y kazaziye, muestras de cerámica, baúles de nogal y objetos de cobre martillados a mano. Los invitados atravesaron puertas temáticas con las etiquetas "Ciclo", "Continuidad", "Solidaridad" y "Maestría", que simbolizan la cultura productiva de Anatolia.

"La globalización sumerge a las culturas locales"



En su discurso, Erdogan expresó su satisfacción por recibir a los invitados en el marco de la Asamblea General de la ONU y poder mostrarles el rico patrimonio de Anatolia.

"Todas las culturas, todos los lenguajes, todas las religiones se unen para formar una magnífica sinfonía humana. Sin embargo, la globalización sumerge a las culturas locales en una misma bolsa, dejando un mundo cada vez más uniforme, monofónico y monocromático". Por eso, destacó que, si bien existen más de 7.000 idiomas, se prevé que la mitad desaparezcan para finales del siglo XXI. La muerte de un idioma, afirmó, significa la muerte de la cultura, las emociones y la cosmovisión de un pueblo.

RECOMENDADOS

Además, Erdogan subrayó que solo se ha alcanzado el 18% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030. "Como humanidad, buscamos un camino justo, que evite los residuos, que valore el trabajo, abrace la naturaleza y fomente la paz. La solución no está lejos: se encuentra en las raíces de nuestra civilización. La sabiduría de Anatolia es una hoja de ruta para una vida sostenible", afirmó.

La primera dama enfatizó que la cocina turca en sí misma encarna un modelo de cero residuos y que prácticas como la producción ética, el supraciclaje, la moda sostenible, los materiales naturales y el apoyo al trabajo femenino se han preservado en Anatolia durante siglos. Instó a difundir este espíritu en regiones devastadas por el conflicto como Gaza y Ucrania: "Convirtamos la sabiduría de nuestras civilizaciones en puentes de hermandad que conecten continentes".

"No debemos permitir que Israel borre de nuestra memoria la Palestina anterior a 1945"



La primera dama turca enfatizó, además, la importancia de resistir la eliminación histórica, diciendo que "no debemos permitir que Israel borre de nuestra memoria la Palestina anterior a 1945. Al contrario, debemos preservar y enseñar esta historia y cultura ancestrales. Contra las bombas, debemos resistir con bolígrafos, libros y memoria".

También advirtió sobre la catástrofe humanitaria que sufre Gaza: "¿Saben que los niños de Gaza se duermen con tanta hambre que nunca vuelven a despertar? Casi 19.000 niños han muerto en tan solo dos años. Gaza se ha convertido en un cementerio de niños y un cementerio para la conciencia de la humanidad".

Una vez más, hizo un llamado al mundo para que sea la voz de Gaza, abra corredores humanitarios y fortalezca el derecho internacional. Celebró la decisión de muchos países de reconocer a Palestina como Estado, calificándola de “un punto de inflexión histórico para la paz y la justicia”. 


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan