TÜRKİYE
El vicepresidente de Türkiye viaja a Brasil para la Cumbre de Líderes de la COP30
Cevdet Yilmaz, vicepresidente de Türkiye, llegará a Belém, en Brasil, para el encuentro de alto nivel, donde enviará un mensaje sobre el fortalecimiento de los esfuerzos globales conjuntos en la lucha contra el cambio climático.
Se espera que el vicepresidente Cevdet Yilmaz enfatice el fortalecimiento de los esfuerzos globales conjuntos en la lucha contra el cambio climático. / AA
5 de noviembre de 2025

El vicepresidente de Türkiye, Cevdet Yilmaz, viajará a Belém, Brasil, este miércoles para representar al país en la Cumbre de Líderes de la COP 30, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, que se realiza en la nación sudamericana.

Durante el encuentro de alto nivel, que se celebrará los días 6 y 7 de noviembre, se espera que Yilmaz pronuncie un discurso que destaque el fortalecimiento de los esfuerzos globales conjuntos en la lucha contra el cambio climático. También intervendrá en la sesión sobre "Transición Energética".

La COP30 se realizará del 10 al 21 de noviembre, y contará con la asistencia de miles de participantes de numerosos países, así como de representantes del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil.

La cumbre climática de este año, que conmemora el décimo aniversario del Acuerdo de París, se centrará en convertir los compromisos medioambientales en resultados concretos sobre el terreno, acelerar una transición justa y sostenible y, en especial, proteger los bosques, la biodiversidad y los ecosistemas tropicales.

El evento además busca fortalecer la financiación climática, el intercambio de tecnología y la solidaridad con los países en desarrollo.

Si bien Türkiye continúa implementando sus políticas climáticas en consonancia con su objetivo de cero emisiones netas para 2053 y su Contribución Determinada a Nivel Nacional actualizada, también participa activamente en la diplomacia climática multilateral. En este contexto, el país es candidato a albergar la COP31.


FUENTE:TRT Español y agencias
