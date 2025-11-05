El vicepresidente de Türkiye, Cevdet Yilmaz, viajará a Belém, Brasil, este miércoles para representar al país en la Cumbre de Líderes de la COP 30, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, que se realiza en la nación sudamericana.

Durante el encuentro de alto nivel, que se celebrará los días 6 y 7 de noviembre, se espera que Yilmaz pronuncie un discurso que destaque el fortalecimiento de los esfuerzos globales conjuntos en la lucha contra el cambio climático. También intervendrá en la sesión sobre "Transición Energética".

La COP30 se realizará del 10 al 21 de noviembre, y contará con la asistencia de miles de participantes de numerosos países, así como de representantes del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil.

La cumbre climática de este año, que conmemora el décimo aniversario del Acuerdo de París, se centrará en convertir los compromisos medioambientales en resultados concretos sobre el terreno, acelerar una transición justa y sostenible y, en especial, proteger los bosques, la biodiversidad y los ecosistemas tropicales.