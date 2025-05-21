La Organización de Estados Túrquicos (OTS) adoptó la Declaración de Budapest, reafirmando la solidaridad entre sus miembros y reconociendo a la República Turca de Chipre del Norte (RTCN), junto a Hungría y Turkmenistán, como una “parte inseparable del mundo túrquico”.

La declaración se produjo el miércoles al cierre de una cumbre informal de jefes de Estado de la OTS celebrada en la capital de Hungría, Budapest.

Según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye, el comunicado refleja una creciente voluntad política dentro del bloque para fortalecer sus instituciones, profundizar los lazos regionales y coordinarse en cuestiones globales.

La cumbre, bajo el lema “Punto de encuentro entre Oriente y Occidente”, contó con la participación de líderes y funcionarios de los Estados miembros: Türkiye, Azerbaiyán, Kazajistán y Kirguistán, así como de Estados observadores como Hungría, Turkmenistán y la RTCN.

Fuerte apoyo a los turcochipriotas





Uno de los puntos centrales de la declaración fue el respaldo explícito de la OTS a la RTCN, elogiando sus contribuciones a la organización. También se hizo un llamado a una solución “mutuamente aceptable y aplicable” al conflicto de Chipre, basada en las realidades actuales de la isla y que garantice derechos iguales para los turcochipriotas.

La medida representa un giro significativo en el apoyo multilateral a la RTCN, que declaró su independencia en 1983 tras años de agresiones griegas contra los turcos y la intervención militar de Türkiye en 1974. La declaración también subrayó la importancia de la solidaridad para garantizar estos derechos y evitar una mayor marginación de los turcochipriotas.

Compromiso con la unidad, seguridad y cooperación juvenil





La declaración reafirmó el compromiso de la OTS con la unidad, la integridad territorial y el desarrollo institucional, como se establece en la Carta del Mundo Túrquico.

Los líderes hicieron hincapié en la necesidad de evitar intentos de dividir o debilitar el bloque túrquico y llamaron a una mayor cooperación entre miembros y observadores.

De forma destacada, el documento promovió nuevos programas de intercambio juvenil y deportivo, incluidos eventos organizados por Estados observadores como la RTCN, para fortalecer los lazos culturales y sociales en todo el mundo túrquico.