Una nueva jornada de violencia sacudió a la Cisjordania ocupada. El ejército israelí hirió este viernes a decenas de palestinos por asfixia con gases lacrimógenos y arrestó a cuatro más durante redadas simultáneas en distintas localidades del territorio.

En Beit Ummar, al norte de Hebrón, se registraron intensos enfrentamientos entre jóvenes palestinos y las fuerzas israelíes que habían irrumpido en la zona, informó la agencia palestina Wafa, citando al activista Mohammad Awad. Según su testimonio, los soldados lanzaron granadas aturdidoras y botes de gas lacrimógeno contra los manifestantes y las viviendas, lo que provocó decenas de casos de asfixia atendidos en el lugar.

En Silwad, al noreste de Ramala, las tropas israelíes arrestaron a dos jóvenes y detuvieron temporalmente a varios más tras allanar un complejo comercial, según la agencia Anadolu.

La violencia también alcanzó la ciudad de Al-Bireh, donde un edificio comercial se incendió luego de que las fuerzas israelíes lanzaran granadas aturdidoras y gases lacrimógenos durante una redada. Los residentes lograron sofocar las llamas, que causaron daños menores.

Más al norte, en Anabta, cerca de Tulkarem, soldados israelíes irrumpieron en el pueblo, cerraron la calle principal y arrestaron a dos jóvenes tras enfrentamientos en los que se disparó fuego real de forma indiscriminada, según Anadolu.

Relacionado TRT Español - Israel da un paso más hacia la anexión de Cisjordania ocupada en medio de condenas internacionales

A estos episodios se sumaron ataques de colonos israelíes ilegales, que incendiaron varios vehículos palestinos en la aldea de Al-Mughayyir, al este de Ramala. Fuentes locales informaron que un grupo de colonos irrumpió en la zona occidental del pueblo y prendió fuego a varios automóviles. Cuando los jóvenes palestinos intentaron repeler el ataque, las fuerzas israelíes ingresaron al lugar y lanzaron granadas aturdidoras y gases lacrimógenos, lo que derivó en nuevos enfrentamientos.

Los colonos también atacaron la vivienda de Mohammad Khamis Abu Alya y una granja cercana, antes de ser repelidos por los residentes.

De acuerdo con la Comisión de Resistencia al Muro y a la Colonización, los colonos israelíes ilegales perpetraron 7.154 agresiones contra palestinos y sus propiedades en la Cisjordania ocupada durante los últimos dos años.

En ese mismo periodo, las autoridades informaron que más de 1.057 palestinos han sido asesinados, 10.300 resultaron heridos y más de 20.000 fueron arrestados, entre ellos 1.600 niños.