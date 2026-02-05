EUROPA
2 min de lectura
Rusia y Ucrania intercambian prisioneros mientras concluye la segunda ronda de conversaciones
Previamente, el enviado estadounidense, Steve Witkoff, afirmó que ambas partes acordaron intercambiar a 314 prisioneros, tras unas conversaciones "productivas" en Emiratos Árabes Unidos.
Rusia y Ucrania intercambian prisioneros mientras concluye la segunda ronda de conversaciones
Steve Witkoff dijo que las negociaciones fueron "detalladas y productivas". / AP
hace 17 horas

Rusia y Ucrania han intercambiado 157 prisioneros de guerra cada uno, al concluir dos días de consultas mediadas por Estados Unidos en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi.

La decisión fue reportada inicialmente por el enviado estadounidense Steve Witkoff, quien señaló el jueves que Rusia y Ucrania acordaron intercambiar a 314 prisioneros de guerra tras unas conversaciones “detalladas y productivas” en la capital emiratí, que acogió una segunda ronda de diálogos trilaterales durante los últimos dos días.

“Si bien queda un trabajo significativo por delante, pasos como este demuestran que un compromiso diplomático sostenido está dando resultados tangibles y avanzando los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania”, escribió Witkoff en X.

Añadió que las conversaciones continuarán, con “avances adicionales previstos en las próximas semanas”.

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, informó que 157 de sus militares fueron devueltos como parte del intercambio, así como tres civiles.

“Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos brindaron asistencia humanitaria para el regreso de los militares rusos desde el cautiverio”, indicó el ministerio.

RECOMENDADOS

Posteriormente, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, también confirmó el intercambio a través de X: “Estamos trayendo a nuestra gente de vuelta: 157 ucranianos, entre soldados, sargentos y oficiales. Junto a nuestros defensores, también regresan civiles. La mayoría de ellos había estado en cautiverio desde 2022”, escribió.

“Agradezco a todos los que trabajan para hacer posibles estos intercambios, así como a todos los que están en el frente y contribuyen a ampliar el fondo de intercambio de Ucrania”, añadió. “Seguiremos trabajando para liberar a nuestra gente del cautiverio”.

Rusia y Ucrania realizaron su último intercambio de prisioneros el 2 de octubre de 2025, como parte de los acuerdos alcanzados en la ciudad turca de Estambul, que ese mismo año acogió tres rondas de negociaciones directas de paz.

La segunda ronda de conversaciones trilaterales comenzó en Abu Dabi el miércoles y se reanudó este jueves, tras una primera ronda celebrada los días 23 y 24 de enero, también en la capital emiratí.

El jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Kyrylo Budanov, declaró a la agencia RBC-Ukraine que las conversaciones fueron “constructivas”, sin ofrecer más detalles, mientras que las autoridades rusas aún no han dado una valoración de las negociaciones.

RelacionadoTRT Español - Conversaciones Rusia-EE.UU.-Ucrania en Abu Dabi fueron “sustanciales y productivas”: Kiev
FUENTE:TRT World
Explora
Un convoy de seguridad sirio entra en el centro de Hasakah, área controlada por YPG
Irán defiende la vía diplomática mientras Trump combina presión militar y llamadas al acuerdo
UNRWA advierte sobre una “ofensiva silenciosa” en Cisjordania ocupada ante violencia israelí
Gaza sufre uno de sus días más letales en meses: ataques israelíes matan a 37 palestinos en 24 horas
Israel abre parcialmente cruce fronterizo de Rafah en Gaza: ¿qué se sabe de la “operación piloto”?
Türkiye condena devastadores ataques de Israel contra Gaza y reiteradas violaciones al alto el fuego
Amnistía general en Venezuela: el anuncio de presidenta encargada para “reparar heridas” en el país
Israel reabrirá cruce de Rafah en Gaza el domingo, mientras sus ataques siguen masacrando palestinos
Teherán está "listo" para un “acuerdo nuclear justo”, afirma ministro iraní durante visita a Türkiye
Trump: Irán quiere un acuerdo y la “armada” de EE.UU. es mayor que la del operativo en Venezuela
El presidente sirio cumple un año en el cargo y promete un futuro basado en la justicia
Israel reconoce por primera vez haber matado a más de 71.000 palestinos en su ofensiva en Gaza
“Türkiye se opone a una acción militar contra Irán y respalda una solución pacífica”: ministro Fidan
Líderes de Oriente Medio impulsan diálogo entre Irán y Estados Unidos para evitar escalada militar
El gobierno sirio y el grupo terrorista YPG acuerdan alto el fuego y proceso de integración: informe