Rusia y Ucrania han intercambiado 157 prisioneros de guerra cada uno, al concluir dos días de consultas mediadas por Estados Unidos en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi.
La decisión fue reportada inicialmente por el enviado estadounidense Steve Witkoff, quien señaló el jueves que Rusia y Ucrania acordaron intercambiar a 314 prisioneros de guerra tras unas conversaciones “detalladas y productivas” en la capital emiratí, que acogió una segunda ronda de diálogos trilaterales durante los últimos dos días.
“Si bien queda un trabajo significativo por delante, pasos como este demuestran que un compromiso diplomático sostenido está dando resultados tangibles y avanzando los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania”, escribió Witkoff en X.
Añadió que las conversaciones continuarán, con “avances adicionales previstos en las próximas semanas”.
El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, informó que 157 de sus militares fueron devueltos como parte del intercambio, así como tres civiles.
“Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos brindaron asistencia humanitaria para el regreso de los militares rusos desde el cautiverio”, indicó el ministerio.
Posteriormente, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, también confirmó el intercambio a través de X: “Estamos trayendo a nuestra gente de vuelta: 157 ucranianos, entre soldados, sargentos y oficiales. Junto a nuestros defensores, también regresan civiles. La mayoría de ellos había estado en cautiverio desde 2022”, escribió.
“Agradezco a todos los que trabajan para hacer posibles estos intercambios, así como a todos los que están en el frente y contribuyen a ampliar el fondo de intercambio de Ucrania”, añadió. “Seguiremos trabajando para liberar a nuestra gente del cautiverio”.
Rusia y Ucrania realizaron su último intercambio de prisioneros el 2 de octubre de 2025, como parte de los acuerdos alcanzados en la ciudad turca de Estambul, que ese mismo año acogió tres rondas de negociaciones directas de paz.
La segunda ronda de conversaciones trilaterales comenzó en Abu Dabi el miércoles y se reanudó este jueves, tras una primera ronda celebrada los días 23 y 24 de enero, también en la capital emiratí.
El jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Kyrylo Budanov, declaró a la agencia RBC-Ukraine que las conversaciones fueron “constructivas”, sin ofrecer más detalles, mientras que las autoridades rusas aún no han dado una valoración de las negociaciones.