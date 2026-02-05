Rusia y Ucrania han intercambiado 157 prisioneros de guerra cada uno, al concluir dos días de consultas mediadas por Estados Unidos en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi.

La decisión fue reportada inicialmente por el enviado estadounidense Steve Witkoff, quien señaló el jueves que Rusia y Ucrania acordaron intercambiar a 314 prisioneros de guerra tras unas conversaciones “detalladas y productivas” en la capital emiratí, que acogió una segunda ronda de diálogos trilaterales durante los últimos dos días.

“Si bien queda un trabajo significativo por delante, pasos como este demuestran que un compromiso diplomático sostenido está dando resultados tangibles y avanzando los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania”, escribió Witkoff en X.

Añadió que las conversaciones continuarán, con “avances adicionales previstos en las próximas semanas”.

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, informó que 157 de sus militares fueron devueltos como parte del intercambio, así como tres civiles.

“Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos brindaron asistencia humanitaria para el regreso de los militares rusos desde el cautiverio”, indicó el ministerio.