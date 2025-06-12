El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, este miércoles para abordar la creciente crisis humanitaria en Gaza, y los esfuerzos diplomáticos en curso para lograr un alto el fuego, según informaron fuentes diplomáticas turcas.
La conversación se produce en medio de la intensificación de los ataques de Israel contra Gaza, que se reanudaron el 18 de marzo tras el colapso de una tregua temporal y un acuerdo de intercambio de prisioneros a principios de este año.
Desde entonces, al menos 4.821 palestinos han muerto y más de 15.500 han resultado heridos, según autoridades de salud de Gaza.
En este contexto, los dos altos funcionarios también revisaron los preparativos de los compromisos diplomáticos centrados en Palestina que se realizarán próximamente. Entre ellos, el más destacado es la 51ª sesión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), que Türkiye acogerá en Estambul los días 21 y 22 de junio.
El renovado impulso para alcanzar un alto el fuego coincide con el creciente escrutinio legal internacional que enfrenta Israel.
En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza.
Por otro lado, la Corte Internacional de Justicia está revisando un caso de genocidio de alto perfil presentado contra Israel por su conducta durante la ofensiva en Gaza, lo que aumenta aún más la presión diplomática sobre Tel Aviv.