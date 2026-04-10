Con una masacre de más de 300 personas a cuestas y bajo la condena internacional por sus bombardeos masivos, Israel sostendrá conversaciones con Líbano la próxima semana en Washington, de acuerdo a un funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. Pero esto no ha significado que la tragedia y el derramamiento de sangre se haya detenido. Siguiendo su conocida táctica de continuar atacando a pesar de los esfuerzos diplomáticos, Tel Aviv mantiene a sus fuerzas en el sur del territorio libanés “en estado de guerra” y “sin alto el fuego”, de acuerdo a las órdenes del comandante del ejército, Eyal Zamir.
“Las fuerzas militares continúan operando aquí en Líbano”, resaltó Zamir este viernes, durante una visita a las tropas en zonas cercanas a Bint Jbeil, en el sur, donde conversó con los comandantes, según un comunicado. Luego añadió que las tropas “se encuentran en estado de guerra” y “no hay alto el fuego en el frente norte”. “En Irán, sí hay alto el fuego, pero podemos reanudar las operaciones allí en cualquier momento y con gran intensidad”, agregó.
Y, apenas minutos antes, el portavoz militar de Israel, Avichay Adraee, amenazó con atacar directamente las ambulancias en Líbano, acusando al grupo Hezbollah de supuestamente utilizarlas "con fines militares". “Advertimos una vez más que el uso militar de instalaciones médicas y ambulancias debe cesar de inmediato", continuó Adraee antes de mencionar que en caso contrario habría bombardeos.
Las declaraciones incendiarias de estos altos oficiales israelíes, junto a la creciente preocupación de que los ataques de Tel Aviv en Líbano sofoquen por completo la tregua entre EE.UU. e Irán, están marcando la antesala de los diálogos que se realizarán en Washington en un par de días. Inicialmente, el funcionario de EE.UU. confirmó el jueves que el Departamento de Estado “acogerá una reunión” para “debatir las negociaciones en curso sobre el alto el fuego con Israel y Líbano”.
Y, posteriormente, una fuente libanesa de alto rango le dijo a la agencia de noticias Anadolu que las conversaciones tendrán un carácter preparatorio y no constituyen una negociación. "La reunión en el Departamento de Estado de EE.UU. la próxima semana es preparatoria, no una negociación", dijo la fuente, quien solicitó el anonimato.
Además, otro funcionario del gobierno libanés le había declarado a la agencia AFP que Beirut exigía una tregua antes de iniciar negociaciones con Israel, respaldado por Estados Unidos. "El Líbano quiere un alto el fuego antes de comenzar las negociaciones", afirmó la fuente, quien tiene conocimiento del asunto.
Ya este jueves, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, había ordenado a sus ministros “iniciar negociaciones directas con Líbano lo antes posible”, a pesar de que los ataques aéreos de sus fuerzas seguían destrozando ese país.
La oficina de Netanyahu afirmó en un comunicado publicado en la plataforma X: “A la luz de las repetidas solicitudes de Líbano para abrir negociaciones directas con Israel, instruí en la reunión del Gobierno de ayer empezar conversaciones directas con Líbano lo antes posible”. La declaración agregó que el diálogo se centrará en desarmar a Hezbollah y en establecer “relaciones pacíficas” con Beirut. Sin embargo, no ofreció un alivio inmediato sobre los mortales bombardeos.
Justamente, las autoridades libanesas informaron que este miércoles, considerado el día más letal, los ataques israelíes masacraron a por lo menos 303 personas y dejaron 1.150 heridos. Según la defensa civil de Líbano, varios cuerpos aún permanecían bajo los escombros tras los ataques israelíes del miércoles.
“No sabemos dónde está mi sobrina... Los equipos de rescate han estado trabajando incansablemente desde ayer, pero no la han encontrado”, declaró a AFP Taha Qarqamaz, residente de Beirut. “¡Miren, son cuadernos escolares, apuntes de clase, libros! ¿Dónde está Hezbollah aquí? ¡No hay Hezbollah en este barrio!”, protestó su amigo, Khaled Salam.
Las versiones sobre el alto el fuego
Un legislador de Hezbollah reiteró posteriormente el rechazo de su grupo a cualquier negociación directa entre el Líbano e Israel.
Hezbollah además afirmó haber lanzado cohetes contra Israel el jueves en respuesta a la violación del alto el fuego entre EE.UU. e Irán. Tanto Teherán como el Líbano consideran que este último forma parte de la tregua, pero Washington y Tel Aviv insisten en que no es el caso. Las versiones del Gobierno del presidente Donald Trump y el de Netanyahu han ido cambiando desde que el alto el fuego se anunció el miércoles, con algunos funcionarios llamándole un “malentendido”.
Sin embargo, el anuncio del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, señaló específicamente que sí lo incluía. “Con la mayor humildad, me complace anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados, acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares", señaló Sharif en ese momento.
“Una parte inseparable del alto el fuego”
Mientras Netanyahu daba la orden para los diálogos con Líbano, sus fuerzas militares emitieron una nueva orden de evacuación para los suburbios del sur de Beirut. Y horas después, este jueves, las tropas afirmaron estar atacando bases de lanzamiento de Hezbollah. También advirtió a los ciudadanos israelíes que el grupo podría intensificar el fuego “en las próximas horas”.
Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que Teherán considera al Líbano una “parte inseparable del alto el fuego", y el presidente Masoud Pezeshkian declaró que los ataques israelíes contra Líbano harían que las negociaciones con Estados Unidos "dejaran de tener sentido".
“Los continuos ataques harán que las negociaciones dejen de tener sentido; nuestros dedos se mantendrán sobre el gatillo e Irán jamás abandonará a sus hermanos y hermanas libaneses", escribió Pezeshkian en X.
El líder Supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en su último mensaje escrito, afirmó que la República Islámica no desea la guerra con Estados Unidos e Israel, pero que protegerá sus derechos como nación.
La alerta internacional
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) advirtió este viernes que el Líbano enfrenta una crisis humanitaria cada vez más grave tras lo que describió como los ataques israelíes más intensos del conflicto actual.
La portavoz del ACNUR, Eujin Byun, declaró a la prensa en Ginebra que "los ataques israelíes más grandes y devastadores del conflicto actual se llevaron a cabo el 8 de abril, y alrededor de 100 lugares fueron impactados en 10 minutos sin previo aviso, incluyendo barrios densamente poblados de Beirut, que ya albergaban a miles de desplazados".
Añadió que zonas que antes se consideraban seguras fueron bombardeadas, "desatando el pánico y obligando a la gente a huir por segunda o tercera vez", mientras que los daños a infraestructuras clave, como el puente Qasmiyeh, han restringido aún más la circulación entre las regiones del sur y del norte.
"El retorno ya no es posible, ya que toda la comunidad ha sido parcial o totalmente destruida", agregó Byun, señalando que unas 150.000 personas permanecen en el sur del Líbano con acceso humanitario limitado.
El acceso humanitario a estas personas es esencial, y necesitan una ruta segura para huir si se ven obligadas a hacerlo de nuevo, instó la portavoz. "Las necesidades humanitarias están aumentando drásticamente. El acceso a las personas afectadas se ve cada vez más restringido", afirmó.
Byun recalcó que "todos los civiles en el Líbano deben estar protegidos de este tipo de ataques", y destacó que alrededor de un millón de personas ya se encuentran desplazadas, el 35% de ellas niños.