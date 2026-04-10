Con una masacre de más de 300 personas a cuestas y bajo la condena internacional por sus bombardeos masivos, Israel sostendrá conversaciones con Líbano la próxima semana en Washington, de acuerdo a un funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. Pero esto no ha significado que la tragedia y el derramamiento de sangre se haya detenido. Siguiendo su conocida táctica de continuar atacando a pesar de los esfuerzos diplomáticos, Tel Aviv mantiene a sus fuerzas en el sur del territorio libanés “en estado de guerra” y “sin alto el fuego”, de acuerdo a las órdenes del comandante del ejército, Eyal Zamir.

“Las fuerzas militares continúan operando aquí en Líbano”, resaltó Zamir este viernes, durante una visita a las tropas en zonas cercanas a Bint Jbeil, en el sur, donde conversó con los comandantes, según un comunicado. Luego añadió que las tropas “se encuentran en estado de guerra” y “no hay alto el fuego en el frente norte”. “En Irán, sí hay alto el fuego, pero podemos reanudar las operaciones allí en cualquier momento y con gran intensidad”, agregó.

Y, apenas minutos antes, el portavoz militar de Israel, Avichay Adraee, amenazó con atacar directamente las ambulancias en Líbano, acusando al grupo Hezbollah de supuestamente utilizarlas "con fines militares". “Advertimos una vez más que el uso militar de instalaciones médicas y ambulancias debe cesar de inmediato", continuó Adraee antes de mencionar que en caso contrario habría bombardeos.

Las declaraciones incendiarias de estos altos oficiales israelíes, junto a la creciente preocupación de que los ataques de Tel Aviv en Líbano sofoquen por completo la tregua entre EE.UU. e Irán, están marcando la antesala de los diálogos que se realizarán en Washington en un par de días. Inicialmente, el funcionario de EE.UU. confirmó el jueves que el Departamento de Estado “acogerá una reunión” para “debatir las negociaciones en curso sobre el alto el fuego con Israel y Líbano”.

Y, posteriormente, una fuente libanesa de alto rango le dijo a la agencia de noticias Anadolu que las conversaciones tendrán un carácter preparatorio y no constituyen una negociación. "La reunión en el Departamento de Estado de EE.UU. la próxima semana es preparatoria, no una negociación", dijo la fuente, quien solicitó el anonimato.

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Además, otro funcionario del gobierno libanés le había declarado a la agencia AFP que Beirut exigía una tregua antes de iniciar negociaciones con Israel, respaldado por Estados Unidos. "El Líbano quiere un alto el fuego antes de comenzar las negociaciones", afirmó la fuente, quien tiene conocimiento del asunto.

Ya este jueves, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, había ordenado a sus ministros “iniciar negociaciones directas con Líbano lo antes posible”, a pesar de que los ataques aéreos de sus fuerzas seguían destrozando ese país.

La oficina de Netanyahu afirmó en un comunicado publicado en la plataforma X: “A la luz de las repetidas solicitudes de Líbano para abrir negociaciones directas con Israel, instruí en la reunión del Gobierno de ayer empezar conversaciones directas con Líbano lo antes posible”. La declaración agregó que el diálogo se centrará en desarmar a Hezbollah y en establecer “relaciones pacíficas” con Beirut. Sin embargo, no ofreció un alivio inmediato sobre los mortales bombardeos.

Justamente, las autoridades libanesas informaron que este miércoles, considerado el día más letal, los ataques israelíes masacraron a por lo menos 303 personas y dejaron 1.150 heridos. Según la defensa civil de Líbano, varios cuerpos aún permanecían bajo los escombros tras los ataques israelíes del miércoles.

“No sabemos dónde está mi sobrina... Los equipos de rescate han estado trabajando incansablemente desde ayer, pero no la han encontrado”, declaró a AFP Taha Qarqamaz, residente de Beirut. “¡Miren, son cuadernos escolares, apuntes de clase, libros! ¿Dónde está Hezbollah aquí? ¡No hay Hezbollah en este barrio!”, protestó su amigo, Khaled Salam.

Las versiones sobre el alto el fuego

Un legislador de Hezbollah reiteró posteriormente el rechazo de su grupo a cualquier negociación directa entre el Líbano e Israel.

Hezbollah además afirmó haber lanzado cohetes contra Israel el jueves en respuesta a la violación del alto el fuego entre EE.UU. e Irán. Tanto Teherán como el Líbano consideran que este último forma parte de la tregua, pero Washington y Tel Aviv insisten en que no es el caso. Las versiones del Gobierno del presidente Donald Trump y el de Netanyahu han ido cambiando desde que el alto el fuego se anunció el miércoles, con algunos funcionarios llamándole un “malentendido”.