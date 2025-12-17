Estados Unidos volvió a tomar una postura que, en última instancia, respalda las acciones de Israel en el escenario internacional. En el Consejo de Seguridad de la ONU este martes, su enviada rechazó debatir los informes trimestrales que abordan la expansión de los asentamientos ilegales israelíes y la violencia en Cisjordania ocupada. Una posición que distanció a Washington de la mayoría de los miembros del consejo, volviendo a evidenciar las divisiones diplomáticas en torno a la política de Tel Aviv en los territorios palestinos ocupados.

Al intervenir ante el Consejo de Seguridad, la enviada estadounidense Jennifer Locetta, representante alterna del Departamento de Estado para Asuntos Políticos Especiales, afirmó que Washington rechaza las sesiones informativas trimestrales sobre la Resolución 2334, la cual declara ilegales todas las acciones de Israel destinadas a modificar la composición demográfica, el carácter y el estatus de los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Este ocupada.

A consideración de Locetta, estas reuniones informativas “distraen” la atención de lo que describió como amenazas más urgentes para la paz y la seguridad internacionales. “Colegas, hemos sido claros: Estados Unidos se opone a estas sesiones informativas trimestrales sobre la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, ya que solo distraen de las amenazas apremiantes”, señaló.

En su lugar, la diplomática apuntó a la Resolución 2803, adoptada el mes pasado para respaldar el plan de paz para Gaza, en el que se basó la primera fase del alto el fuego acordada entre Israel y el grupo de resistencia palestino Hamás en octubre. Y agregó que dicha resolución “traza el camino hacia un Oriente Medio estable, seguro y próspero”.

También señaló que Estados Unidos continúa enfocándose en la seguridad y la estabilidad de Israel, tanto en Gaza como en Cisjordania ocupada. Afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que la violencia en ese territorio llegue a su fin, y sostuvo que Washington no permitirá una anexión formal de Cisjordania ocupada, en referencia a las políticas israelíes de expansión de asentamientos ilegales y control territorial que diversos organismos internacionales y líderes mundiales denuncian con firmeza.

Rechazo a la postura de EE.UU.

En conjunto, la postura de Washington sobre Cisjordania ocupada fue rechazada por varios miembros del Consejo de Seguridad. Francia reiteró su oposición a la expansión ilegal de asentamientos israelíes y a cualquier forma de anexión, mientras que Argelia denunció las demoliciones de viviendas palestinas como parte de “la rutina de la ocupación”.

Por su parte, el representante adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyanskiy, señaló que la situación en Cisjordania ocupada se ha deteriorado pese al alto el fuego en Gaza y renovó el llamado a avanzar hacia una solución de dos Estados. China, en tanto, instó a Israel a poner fin de inmediato a toda actividad de asentamientos ilegales israelíes y subrayó que las violaciones del derecho internacional deben cesar.

Asimismo, el enviado de Eslovenia ante la ONU, Samuel Zbogar, advirtió que “una anexión asfixiante está echando raíces en Cisjordania” ocupada. También condenó la entrada forzada de las fuerzas israelíes en el complejo de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Jerusalén Este ocupada. Esta visión contrastó con la postura de la enviada de Estados Unidos, que dirigió duras críticas contra este organismo.

Colonos israelíes asesinan a un adolescente palestino

Mientras tanto, la violencia y los asesinatos continúan. Un colono ilegal israelí mató a tiros a un joven palestino de la localidad de Tuqu, tras el funeral de otro adolescente, indicó el alcalde del municipio, Mohammed Al-Badan.

“Hoy, tras las honras fúnebres de Ammar Sabah, de 16 años, quien fue asesinado ayer por el ejército israelí en el centro del pueblo, un grupo de jóvenes se encontraba reunido en la calle principal cuando un colono disparó a la cabeza a Muheeb Jibril, también de 16 años”, declaró este martes Al-Badan.