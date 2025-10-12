Egipto será el anfitrión de una cumbre internacional sobre la paz de Gaza, que se realizará en la ciudad de Sharm el-Sheikh, a orillas del mar Rojo, este lunes. El encuentro lo encabezarán el presidente Abdel Fattah el Sisi y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

El comunicado presidencial de Egipto indicó durante la noche de este sábado que la cumbre reunirá a líderes de más de 20 países. El objetivo del encuentro es “poner fin a la ofensiva en Gaza, intensificar los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio y marcar el comienzo de una nueva fase de seguridad y estabilidad regional", según la declaración.

Esta cumbre "ocurre bajo el marco de la visión del presidente Trump para lograr la paz en la región y sus incansables esfuerzos para poner fin a los conflictos en todo el mundo", añadió el comunicado.

El secretario general de la ONU, António Guterres, confirmó este sábado que asistirá al evento.

Por su parte, la Presidencia de Francia informó también ese día que el mandatario Emmanuel Macron viajará el lunes a Egipto para abordar con otros asistentes "las próximas etapas de aplicación del plan de paz”.

De manera similar se espera que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también viajen a Egipto.