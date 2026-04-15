Entre los llamados de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Estados Unidos para que suspenda las sanciones contra el país, Washington anunció este martes una nueva medida que afianza sus lazos con Caracas, tras la captura del presidente Nicolás Maduro a principios de enero. El Departamento del Tesoro de EE.UU. informó que emitió una licencia para autorizar los vínculos comerciales con el Banco Central del país latinoamericano, además del Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro. La medida también incluye a cualquier entidad en la que alguna de estas instituciones tenga participación directa o indirecta de un 50% o más.
En términos simples, la decisión de EE.UU. permitirá a esos bancos venezolanos en específico realizar transacciones financieras que antes estaban restringidas, como apertura de cuentas bancarias, préstamos, transferencias electrónicas, servicios de tarjetas de crédito y débito, remesas o cambios de divisas y otras actividades. Además, sin estas restricciones, las entidades bancarias podrán entrar de nuevo al sistema financiero estadounidense y operar legalmente con el dólar.
Las sanciones del Departamento del Tesoro suelen afectar de manera amplia a los bancos y empresas que quieren utilizar servicios muy habituales en la economía internacional, como cuentas con acceso a tarjetas de crédito.
Ahora bien, la medida llega dos semanas después de que Washington suspendiera las sanciones contra Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro. En los meses que han pasado desde entonces, EE.UU. y Venezuela han fortalecido sus relaciones en medio de la gestión de Rodríguez, que ha accedido a las exigencias de su homólogo estadounidense, Donald Trump. Entre ellas, que Caracas abra su industria energética a las empresas estadounidenses.
Rodríguez insiste en el levantamiento de todas las sanciones
“Insistimos ante el presidente Trump en que las sanciones contra Venezuela deben cesar de inmediato para que todas las inversiones puedan desarrollarse plenamente”, declaró Rodríguez luego de la medida, durante una reunión con el subsecretario de Energía de EE.UU., Kyle Haustveit, y su delegación.
En esa línea, la presidenta encargada indicó que Caracas cuenta con la madurez necesaria para establecer una sólida cooperación con Washington en el sector de los hidrocarburos y expresó su esperanza de forjar una alianza energética a largo plazo.
“Reiteramos la necesidad de avanzar en una Venezuela sin sanciones, como una manera de brindar seguridad jurídica institucional a los inversionistas que vienen a nuestro país, donde se les garantice una inversión sostenida en el tiempo y con visión de futuro”, escribió además en la red social X.
Además indicó que ha estado escuchando recomendaciones y opiniones de ejecutivos del sector energético sobre cómo impulsar proyectos y regulaciones.
Washington ha flexibilizado el embargo petrolero que pesaba sobre Venezuela desde hace siete años y ha emitido licencias que permiten a un pequeño grupo de multinacionales operar en el país bajo ciertas condiciones.
La embajada de Estados Unidos en Venezuela también reanudó sus operaciones el mes pasado tras permanecer cerrada durante siete años.
FMI avanza para reanudar relaciones con Venezuela, según reporte
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) empezó a distribuir encuestas entre sus miembros acerca de la relación de cada uno con Venezuela, según un reporte del medio Bloomberg que cita fuentes familiarizadas con el asunto. La publicación añade que este es un paso vital para que la institución pueda reanudar potencialmente su diálogo con Caracas por primera vez en décadas.
El reporte también detalla que la encuesta comenzó a repartirse la semana pasada entre los directores ejecutivos del FMI, quienes a su vez la remiten a los gobiernos de los países miembros. Y añade que, según las normas del fondo, el Gobierno de Venezuela tiene prohibido mantener contacto formal, conversaciones o acceso a financiación de la institución hasta que Rodríguez sea reconocida como gobierno oficial del país por la mayoría de los miembros.