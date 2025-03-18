Un debate internacional pone en tela de juicio la eficacia del Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), el movimiento global contra empresas que proporcionan apoyo financiero y cobertura a Israel y a su ocupación ilegal de Palestina. La pregunta concreta es: ¿la toma de decisiones conscientes como consumidor se traduce en un cambio real de política corporativa e incluso política?

Los detractores dirán que no, alegando que equivale a poco más que antisemitismo. Otros creen que es una forma legal y legítima de alzar la voz individual frente al apartheid estatal y todos sus patrocinadores internacionales.

Los sionistas, sin embargo, temen al BDS porque saben que funciona. Hace 50 años, utilizaron esta misma táctica de boicot para obligar a un país entero a dar marcha atrás en su política exterior, acabar con la carrera de un ministro de Relaciones Exteriores latinoamericano y cancelar una votación de las Naciones Unidas. Y tuvieron éxito.

La historia de aquella votación, hace medio siglo, refleja la eficacia de un método de presión que aún hoy tiene vigencia.

Una votación de la ONU sobre el sionismo

El 10 de noviembre de 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución donde equiparaba el sionismo con el apartheid sudafricano y, por ende, con el “racismo y la discriminación racial”.

A pesar de que la declaración 3379 de la ONU no era vinculante, Israel la vio como una amenaza para la reputación de su ideología fundacional. Es decir, el voto a favor de la resolución constituía un voto en contra de Tel Aviv.

La votación fue de 72 votos a favor, 35 en contra y 32 abstenciones. Entre quienes votaron a favor estaba México, un país con políticas tradicionalmente amistosas con Israel.

En aquel entonces, Israel era un socio comercial para México, hogar de una comunidad judía mexicana adinerada y un destino turístico clave para cientos de miles de judíos estadounidenses. ¿Por qué México eligió una postura enfrentada a una estrecha relación diplomática?

“Uno tiene que saber que el entonces presidente de México, Luis Echeverría, era de izquierda”, explica a TRT Español, Gabriela De la Paz, periodista, académica y experta en relaciones internacionales. “Quería demostrar que no era un títere ni dependía de Estados Unidos”.

Parte de su giro hacia la izquierda fue cortejar a naciones ideológicamente alejadas del eje estadounidense. “Lanzó una gira por la Unión Soviética y por los países de la cortina de hierro, con la idea de firmar acuerdos comerciales que no funcionarían nunca”, añade De la Paz.

Echeverría buscó particularmente alianzas con el mundo árabe. Visitó cinco naciones árabes, y en agosto de 1975 propuso su sistema económico del Tercer Mundo durante un discurso en Alejandría, Egipto.

Ese mismo año, el presidente dio luz verde a la apertura de la primera oficina latinoamericana de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Ciudad de México. Pero el voto mexicano a favor de una resolución de la ONU que equiparaba el sionismo con el “racismo y la discriminación racial”, fue demasiado para Israel.

La ira reflejada en boicot turístico

La ira de los judíos estadounidenses ante la votación fue rápida e intensa. Provocó un movimiento de base entre la comunidad en EE.UU. que rápidamente se convirtió en un boicot a los destinos turísticos de México.

“La reacción negativa realmente empezó en Estados Unidos por la comunidad judía sionista en Estados Unidos, y no por parte de Israel”, observa De la Paz.

Fue un mal momento para una disputa diplomática, pues justo llegaba la temporada de vacaciones de invierno que comprende l as seis semanas alrededor de Navidad , un período de turismo muy rentable para México. A mediados de 1970, como hoy, la industria del turismo era una de sus principales fuentes de ingresos.

En aquel entonces, unos 3,3 millones de visitantes llegaban a México cada año para contribuir con 2.500 millones de dólares a la economía del país. Y, según funcionarios turísticos mexicanos de ese momento, la mayoría de los visitantes estadounidenses en vacaciones eran judíos .

La reacción entre los judíos estadounidenses después de la votación del 10 de noviembre fue implacable. Los medios informaron que el Departamento de Estado de EE.UU. se vio inundado de llamadas de ciudadanos estadounidenses que prometían no volver a visitar México nunca más.

Lo mismo ocurrió en la embajada de México en Washington y los consulados de todo el país que recibieron llamadas telefónicas y cartas de enojo En Nueva York, cientos de personas se manifestaron frente a la ONU.