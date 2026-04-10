Un buque perforador de Türkiye llegó a Somalia para una “misión histórica”, con la que Ankara realizará su primera operación de este tipo en aguas profundas en el extranjero, anunció este jueves el ministro de Energía y Recursos Naturales del país, Alparslan Bayraktar.
"El Cagri Bey ha llegado a Somalia para su misión histórica", declaró el funcionario en la plataforma turca de redes sociales NSosyal, añadiendo que la operación abrirá "un nuevo capítulo en la historia energética tanto de Türkiye como de Somalia".
"Pedimos la gracia de Dios para nuestra primera operación de perforación de aguas profundas en el extranjero, que trasciende nuestras fronteras", agregó Bayraktar.
A principios de este mes, el ministro había anunciado que la embarcación llegaría el viernes para empezar las actividades en las aguas del Cuerno de África.
El segundo pozo marino más profundo del mundo
Türkiye lanzó esta misión luego de que estudios sísmicos, realizados por el buque Oruc Reis frente a las costas de Somalia, identificaran una posible ubicación para la perforación.
El buque de investigación recopiló datos en 4.464 kilómetros cuadrados durante un estudio de 234 días.
Tras el análisis de toda esa información, el Cagri Bey, un buque de perforación de aguas ultraprofundas de séptima generación, trabajará en el pozo CURAD-1, ubicado a 372 kilómetros de la costa de Mogadiscio.
La operación alcanzará una profundidad de 7.500 metros, lo que podría convertirlo en el segundo pozo marino más profundo del mundo.
El pozo recibe su nombre de Curad, que en somalí significa primogénito.
Se prevé que las operaciones, que durarán 288 días, involucren a unas 500 personas, apoyadas por tres buques auxiliares de su flota energética y unidades navales turcas para garantizar la seguridad.