Un buque perforador de Türkiye llegó a Somalia para una “misión histórica”, con la que Ankara realizará su primera operación de este tipo en aguas profundas en el extranjero, anunció este jueves el ministro de Energía y Recursos Naturales del país, Alparslan Bayraktar.

"El Cagri Bey ha llegado a Somalia para su misión histórica", declaró el funcionario en la plataforma turca de redes sociales NSosyal, añadiendo que la operación abrirá "un nuevo capítulo en la historia energética tanto de Türkiye como de Somalia".

"Pedimos la gracia de Dios para nuestra primera operación de perforación de aguas profundas en el extranjero, que trasciende nuestras fronteras", agregó Bayraktar.

A principios de este mes, el ministro había anunciado que la embarcación llegaría el viernes para empezar las actividades en las aguas del Cuerno de África.

El segundo pozo marino más profundo del mundo

Türkiye lanzó esta misión luego de que estudios sísmicos, realizados por el buque Oruc Reis frente a las costas de Somalia, identificaran una posible ubicación para la perforación.