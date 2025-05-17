El ejército israelí ha lanzado la primera fase de “Carros de Gedeón”, una campaña de invasión anunciada recientemente contra los palestinos asediados en Gaza.

En un comunicado emitido en la madrugada del sábado, se afirmó que esta nueva campaña, parte de un genocidio más amplio, buscaría “alcanzar todos los objetivos de la ofensiva en Gaza, incluida la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás”.

El ejército informó que ha “lanzado ataques extensivos y movilizado fuerzas para tomar zonas estratégicas de Gaza, como parte de los primeros movimientos de la Operación Carros de Gedeón y la expansión de la campaña en Gaza”.

El pasado 5 de mayo, el gabinete de guerra de Israel aprobó por unanimidad el peligroso plan de “conquistar Gaza” y ocuparla.

Durante los últimos tres días, que coincidieron con la visita regional del presidente estadounidense Donald Trump iniciada el martes, Israel ha matado a más de 370 palestinos, además de los 78 asesinados en los tres días previos, según un recuento de la Agencia Anadolu basado en datos del Ministerio de Salud de Gaza.

Desde octubre de 2023, el ejército israelí lleva a cabo un genocidio contra Gaza, en el que han muerto más de 64.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, incluyendo las 11.000 personas que se teme están sepultadas bajo los escombros de sus viviendas bombardeadas.