GENOCIDIO EN GAZA
La ofensiva “Carros de Gedeón”: Israel anuncia la ampliación del genocidio en Gaza
El ejército israelí ha lanzado una nueva ofensiva contra los palestinos asediados, con el objetivo de “conquistar Gaza” y ocuparla.
Una vista muestra a las fuerzas de ocupación israelíes y sus vehículos cerca de Gaza. / Reuters
17 de mayo de 2025

El ejército israelí ha lanzado la primera fase de “Carros de Gedeón”, una campaña de invasión anunciada recientemente contra los palestinos asediados en Gaza.

En un comunicado emitido en la madrugada del sábado, se afirmó que esta nueva campaña, parte de un genocidio más amplio, buscaría “alcanzar todos los objetivos de la ofensiva en Gaza, incluida la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás”.

El ejército informó que ha “lanzado ataques extensivos y movilizado fuerzas para tomar zonas estratégicas de Gaza, como parte de los primeros movimientos de la Operación Carros de Gedeón y la expansión de la campaña en Gaza”.

El pasado 5 de mayo, el gabinete de guerra de Israel aprobó por unanimidad el peligroso plan de “conquistar Gaza” y ocuparla.

Durante los últimos tres días, que coincidieron con la visita regional del presidente estadounidense Donald Trump iniciada el martes, Israel ha matado a más de 370 palestinos, además de los 78 asesinados en los tres días previos, según un recuento de la Agencia Anadolu basado en datos del Ministerio de Salud de Gaza.

Desde octubre de 2023, el ejército israelí lleva a cabo un genocidio contra Gaza, en el que han muerto más de 64.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, incluyendo las 11.000 personas que se teme están sepultadas bajo los escombros de sus viviendas bombardeadas. 

Sin embargo, expertos y algunos estudios sostienen que esta cifra es solo la punta del iceberg y que el número real de palestinos muertos podría rondar los 200.000.

Después de casi dos meses de tregua, el ejército israelí reanudó a mediados de marzo sus operaciones en Gaza. Desde principios de ese mes, las autoridades israelíes también bloquean el acceso de toda ayuda humanitaria al enclave asediado y devastado por la ofensiva.

La Corte Penal Internacional emitió en noviembre pasado órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.

Israel también enfrenta una causa por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva en el enclave.

FUENTE:TRT Español y agencias
