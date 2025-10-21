GENOCIDIO EN GAZA
4 min de lectura
Ministro israelí ordena matar a los palestinos que se acerquen a la “Línea Amarilla” dentro de Gaza
Una línea simbólica dentro de Gaza, conocida como la “Línea Amarilla”, se ha convertido en un corredor mortal: cualquier palestino que se acerque a las zonas bajo control del ejército israelí es atacado, según confirmó el ministro de Defensa, Katz.
Ministro israelí ordena matar a los palestinos que se acerquen a la “Línea Amarilla” dentro de Gaza
Imágen de archivo de Israel Katz, ministro de Defensa de Israel / Reuters
21 de octubre de 2025

Una línea simbólica, establecida en el acuerdo de alto el fuego respaldado por Estados Unidos como inicio de la retirada parcial del ejército israelí, se ha convertido en una frontera mortal para los palestinos en Gaza. Y eso no es algo simbólico: el propio ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que “cualquiera que se acerque o permanezca en la zona será considerado un objetivo militar sin previo aviso”.

Conocida como “la línea amarilla”, marca los límites de las zonas que Israel aún mantiene bajo ocupación, abarcando más de la mitad del territorio y extendiéndose desde el norte, devastado durante meses por los bombardeos, hasta las afueras de Rafah, en el extremo sur. 

“Ordené a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que transmitieran un mensaje claro a los dirigentes de Hamás en la Gaza ocupada a través del mecanismo de supervisión estadounidense: todo militante de Hamás que se encuentre más allá de la línea amarilla, en territorio bajo control israelí, debe retirarse de inmediato. Quien permanezca en el área será objetivo de un ataque sin más advertencia y los dirigentes de Hamás asumirán la responsabilidad de cualquier incidente” expresó Katz en una publicación con X.

Las muertes sobre esta línea ya han sido denunciadas y documentadas. La Defensa Civil palestina informó que cualquier palestino que cruce o incluso se acerque a esa línea es recibido con fuego directo, sin previo aviso. Un día antes, el ejército israelí ya había emitido una orden similar, instando a los palestinos a abandonar esas áreas, según informó TRT World.

Por otro lado, aunque un mapa del plan de alto el fuego de 20 puntos del presidente de EE.UU., Donald Trump, señalaba la intención de colocar bloques de hormigón amarillos para marcar este límite imaginario, los hechos sobre el terreno —junto con las continuas muertes de civiles— muestran que la realidad es otra. Además, las toneladas de escombros que dejaron los bombardeos han hecho cada vez más difícil para los palestinos identificar o mantenerse alejados de esta línea.

Según cifras del propio ejército israelí, alrededor del 53% de Gaza sigue bajo control militar directo. Además, las fuerzas israelíes permanecen desplegadas en Shejaiya, partes de Al-Tuffah y Zeitoun, en la ciudad de Gaza, así como en Beit Hanoun, Beit Lahia, Rafah y a lo largo de la costa. Por tanto, la vida cotidiana de la población civil transcurre bajo la constante amenaza de la ocupación y del fuego abierto.

Violaciones israelíes

RECOMENDADOS

Asimismo, la Oficina de Medios de Gaza informó el domingo que Israel ha cometido al menos 80 violaciones del acuerdo de alto el fuego desde el 10 de octubre, lo que ha resultado en la muerte de 97 palestinos, heridas a 230 más y la detención de decenas de civiles.

De acuerdo con la oficina, estos ataques fueron perpetrados por vehículos militares y tanques apostados en las afueras de barrios residenciales, así como por grúas electrónicas equipadas con sistemas de detección remota y de apuntado. Además, los aviones de combate y drones continúan sobrevolando diariamente las zonas pobladas, disparando y atacando directamente a civiles.

Solo el domingo pasado se registraron 21 violaciones, cuando Israel bombardeó zonas al oeste de la línea amarilla —que supuestamente eran seguras—, provocando la muerte de 44 palestinos, según informó a la agencia de noticias Anadolu Ismail Al-Thawabta, director de la Oficina de Medios.

Por su parte, el movimiento de resistencia palestino Hamás denunció que los ataques israelíes también incluyen artillería y drones contra civiles que intentaban regresar a sus hogares. En este sentido, calificaron las acciones como “crímenes en toda regla que revelan la intención premeditada de la ocupación (israelí) de atacar a civiles desarmados sin justificación alguna”.


También, el grupo hizo un llamado Trump y a los mediadores internacionales para que den seguimiento a las violaciones israelíes y obliguen a Tel Aviv a respetar el acuerdo de alto el fuego, dejando de poner en peligro la vida de los palestinos.

Cabe recordar que Israel y Hamás acordaron la primera fase del pacto, que entró en vigor el 10 de octubre de 2023, mediado con la ayuda de Estados Unidos, Türkiye, Qatar y Egipto. Sin embargo, desde entonces, la brutal ofensiva ha dejado cifras devastadoras: más de 68.000 palestinos muertos y 170.000 heridos, según las autoridades sanitarias, mientras casi el 90% de la infraestructura de Gaza ha sido destruida.

En consecuencia, la línea amarilla no es solo un límite geográfico; se ha convertido en un símbolo de ocupación, impunidad y muerte, que divide la vida de los palestinos de la muerte, dejando a la población civil atrapada en un territorio sitiado y asediado.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato