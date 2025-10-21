Una línea simbólica, establecida en el acuerdo de alto el fuego respaldado por Estados Unidos como inicio de la retirada parcial del ejército israelí, se ha convertido en una frontera mortal para los palestinos en Gaza. Y eso no es algo simbólico: el propio ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que “cualquiera que se acerque o permanezca en la zona será considerado un objetivo militar sin previo aviso”.

Conocida como “la línea amarilla”, marca los límites de las zonas que Israel aún mantiene bajo ocupación, abarcando más de la mitad del territorio y extendiéndose desde el norte, devastado durante meses por los bombardeos, hasta las afueras de Rafah, en el extremo sur.

“Ordené a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que transmitieran un mensaje claro a los dirigentes de Hamás en la Gaza ocupada a través del mecanismo de supervisión estadounidense: todo militante de Hamás que se encuentre más allá de la línea amarilla, en territorio bajo control israelí, debe retirarse de inmediato. Quien permanezca en el área será objetivo de un ataque sin más advertencia y los dirigentes de Hamás asumirán la responsabilidad de cualquier incidente” expresó Katz en una publicación con X.

Las muertes sobre esta línea ya han sido denunciadas y documentadas. La Defensa Civil palestina informó que cualquier palestino que cruce o incluso se acerque a esa línea es recibido con fuego directo, sin previo aviso. Un día antes, el ejército israelí ya había emitido una orden similar, instando a los palestinos a abandonar esas áreas, según informó TRT World.

Por otro lado, aunque un mapa del plan de alto el fuego de 20 puntos del presidente de EE.UU., Donald Trump, señalaba la intención de colocar bloques de hormigón amarillos para marcar este límite imaginario, los hechos sobre el terreno —junto con las continuas muertes de civiles— muestran que la realidad es otra. Además, las toneladas de escombros que dejaron los bombardeos han hecho cada vez más difícil para los palestinos identificar o mantenerse alejados de esta línea.

Según cifras del propio ejército israelí, alrededor del 53% de Gaza sigue bajo control militar directo. Además, las fuerzas israelíes permanecen desplegadas en Shejaiya, partes de Al-Tuffah y Zeitoun, en la ciudad de Gaza, así como en Beit Hanoun, Beit Lahia, Rafah y a lo largo de la costa. Por tanto, la vida cotidiana de la población civil transcurre bajo la constante amenaza de la ocupación y del fuego abierto.

Violaciones israelíes