España ha firmado un acuerdo con Türkiye para importar el HURJET, el primer avión de entrenamiento a reacción y de ataque ligero desarrollado íntegramente en el país por Turkish Aerospace Industries (TUSAS/TAI). El tratado también contempla planes para coproducir la infraestructura del avión en territorio español.

La ceremonia de firma del acuerdo se celebró el miércoles en Madrid, con la presencia de los viceministros de Defensa de Türkiye, Musa Heybet y Suay Alpay; la embajadora turca en Madrid, Nuket Küçükel Ezberci; el director general de TAI, Mehmet Demiroglu; el director general de Estrategia e Innovación Industrial de Defensa de España, y el teniente general del Ejército del Aire y del Espacio, Miguel Ivorra, entre otros funcionarios.

“Hoy es un día muy importante. Türkiye ha vuelto a demostrar su liderazgo en aviación de defensa ante el mundo entero”, declaró Alpay.

Subrayando que se están dando pasos concretos con un producto valioso como el HURJET, y no solo con eslóganes o expectativas, añadió: “Hoy se firmó un memorando aquí, y el mundo entero fue testigo de ello. Esto es solo el comienzo. Debemos avanzar con cuidado y sensibilidad”.

Asimismo, señaló que HURJET es un proyecto desarrollado con recursos nacionales y que él mismo lo aprobó personalmente. “Este es realmente un día especial y valioso para Türkiye, España y Europa. Al observar los acontecimientos mundiales, todos ya han visto que Europa no puede avanzar sin Türkiye. El acuerdo de hoy es una señal concreta de eso. Debe entenderse como una bengala de advertencia”.

Al destacar la importancia de que España sea miembro tanto de la OTAN como de la Unión Europea, Alpay dijo que esto hace que el acuerdo sobre HURJET sea aún más significativo: “Las condiciones geopolíticas actuales y los acontecimientos recientes han demostrado, una vez más, cuán importante y fuerte es la posición de Türkiye en términos de su potencial".

Actualmente se negocia un segundo lote, que podría incluir la integración de sistemas españoles y una mayor participación de empresas de defensa nacionales en el proceso de fabricación, según el informe.

Este avance representa un paso crucial para el HURJET en su aspiración de convertirse en la plataforma de entrenamiento de nueva generación para los pilotos militares españoles. También supone una importante oportunidad tanto para el Ejército del Aire y del Espacio español como para la industria de defensa del país.

El HURJET, un avión ligero de ataque desarrollado en Türkiye, está diseñado para reemplazar a entrenadores a reacción obsoletos y servir como avión de entrenamiento avanzado, en respuesta al creciente número de aeronaves de quinta generación y sus configuraciones cambiantes.

Mide 13,6 metros de largo y tiene una envergadura de 9,5 metros.