El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó aclarar a qué se refería con una publicación en redes sociales en la que afirmaba que “la ayuda está en camino” para los manifestantes en Irán y dijo a los periodistas que tendrían que “averiguarlo”.

“Van a tener que averiguarlo. Lo siento”, respondió Trump el martes al ser preguntado sobre el mensaje.

El mandatario también aseguró que nadie ha podido darle una cifra precisa sobre cuántos manifestantes han muerto en las recientes protestas.

Horas antes, Trump había instado a los manifestantes iraníes a “seguir protestando y tomar las instituciones”, al tiempo que advertía que los responsables en Teherán “pagarán un alto precio”.

“Patriotas iraníes, sigan protestando, tomen sus instituciones. Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un precio muy alto”, escribió Trump en su red Truth Social.

El presidente añadió además que había cancelado todas sus reuniones con diplomáticos iraníes.

“He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen las muertes sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino. ¡¡¡MIGA!!!”, publicó, usando un acrónimo inspirado en su lema “Make America Great Again”, aplicado en este caso a Irán.