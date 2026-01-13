El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó aclarar a qué se refería con una publicación en redes sociales en la que afirmaba que “la ayuda está en camino” para los manifestantes en Irán y dijo a los periodistas que tendrían que “averiguarlo”.
“Van a tener que averiguarlo. Lo siento”, respondió Trump el martes al ser preguntado sobre el mensaje.
El mandatario también aseguró que nadie ha podido darle una cifra precisa sobre cuántos manifestantes han muerto en las recientes protestas.
Horas antes, Trump había instado a los manifestantes iraníes a “seguir protestando y tomar las instituciones”, al tiempo que advertía que los responsables en Teherán “pagarán un alto precio”.
“Patriotas iraníes, sigan protestando, tomen sus instituciones. Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un precio muy alto”, escribió Trump en su red Truth Social.
El presidente añadió además que había cancelado todas sus reuniones con diplomáticos iraníes.
“He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen las muertes sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino. ¡¡¡MIGA!!!”, publicó, usando un acrónimo inspirado en su lema “Make America Great Again”, aplicado en este caso a Irán.
El lunes, la Casa Blanca señaló que el presidente estadounidense “tiene interés” en explorar la vía diplomática con Irán.
Además, la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, afirmó que Trump “no teme” cumplir sus amenazas de recurrir a la fuerza militar contra objetivos iraníes si los manifestantes son atacados por las fuerzas de seguridad, aunque subrayó que su preferencia es avanzar por la vía diplomática con Teherán.
Las autoridades iraníes han acusado a Estados Unidos e Israel de respaldar a lo que describen como “alborotadores armados”, responsables de varios ataques en lugares públicos en todo el país.
No existen cifras oficiales de víctimas, pero un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos estima que el número de muertos asciende al menos a 646, entre fuerzas de seguridad y manifestantes, y que más de 1.000 personas han resultado heridas.
La organización también informó de que al menos 10.721 personas han sido detenidas en protestas registradas en 585 puntos del país, incluidas 186 ciudades de las 31 provincias de Irán.