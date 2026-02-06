Estados Unidos anunció nuevas sanciones para frenar las exportaciones de petróleo de Irán, entre ellas medidas contra 14 buques, apenas momentos después de que las partes concluyeran una jornada de conversaciones indirectas en Omán.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó el viernes que Irán utiliza los ingresos del petróleo para “financiar actividades desestabilizadoras en todo el mundo y reforzar su represión interna”.

El presidente estadounidense Trump está “comprometido a reducir las exportaciones ilícitas de petróleo y productos petroquímicos del régimen iraní en el marco de la campaña de máxima presión de la administración”, señaló Pigott en un comunicado.

El Departamento de Estado indicó que ordenará bloquear cualquier transacción relacionada con 14 buques de la presunta “flota en la sombra”, acusados de transportar petróleo iraní.

También anunció sanciones contra 15 entidades y dos personas.