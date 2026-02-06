ORIENTE MEDIO
EE.UU. impone nuevas sanciones petroleras a Irán minutos después de concluir las conversaciones
Desde la primera administración del presidente estadounidense Donald Trump, Washington ha impuesto sanciones para obligar a otros países a dejar de comprar petróleo iraní.
EE.UU. dice que ordenará el bloqueo de cualquier transacción con 14 buques que se sabe que transportan petróleo iraní. Foto de archivo. / Reuters
hace 2 horas

Estados Unidos anunció nuevas sanciones para frenar las exportaciones de petróleo de Irán, entre ellas medidas contra 14 buques, apenas momentos después de que las partes concluyeran una jornada de conversaciones indirectas en Omán.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó el viernes que Irán utiliza los ingresos del petróleo para “financiar actividades desestabilizadoras en todo el mundo y reforzar su represión interna”.

El presidente estadounidense Trump está “comprometido a reducir las exportaciones ilícitas de petróleo y productos petroquímicos del régimen iraní en el marco de la campaña de máxima presión de la administración”, señaló Pigott en un comunicado.

El Departamento de Estado indicó que ordenará bloquear cualquier transacción relacionada con 14 buques de la presunta “flota en la sombra”, acusados de transportar petróleo iraní.

También anunció sanciones contra 15 entidades y dos personas.

Desde la primera administración de Trump, Estados Unidos ha impuesto sanciones con el objetivo de forzar a todos los demás países a dejar de comprar petróleo iraní.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán se reunió de forma indirecta este viernes en Omán con altos enviados de Trump para tratar el programa nuclear de su país y afirmó que hubo un “ambiente positivo”.

Las conversaciones se producen después de que Irán enfrentara algunas de las mayores protestas desde la Revolución de 1979.

Trump había amenazado con el uso de la fuerza contra Irán y reforzó la presencia militar estadounidense cerca de las costas iraníes.

RelacionadoTRT Español - Avanza diálogo nuclear de Irán con EE.UU., entre el despliegue de un misil y advertencias cruzadas
FUENTE:TRT World
